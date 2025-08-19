Previsione prezzo XRP: per un esperto il rally non è finito e punta a $7,20

XRP ha registrato un calo, ma gli esperti continuano a essere bullish con i 7,20 dollari come target.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 19, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato crypto è tornato a tingersi di rosso, ma XRP sta riuscendo a tenersi intorno ai 3 dollari. A frenare altre discese è la forte pressione d’acquisto in questo livello.

Gli investitori e gli esperti continuano a essere bullish. In particolare, un noto esperto del settore ha analizzato il grafico dell’asset e ritiene che, in caso di breakout del pattern rialzista, potrebbe registrare un forte aumento.

XRP si mantiene intorno ai $3

Non è solo il token di Ripple in perdita. Bitcoin ha perso il 3% in una settimana ed è scivolato sotto i 115.000 dollari, trascinando al ribasso le altcoin, compresa Ethereum che da settimane era diretta a recuperare il suo massimo storico.

XRP resta sotto pressione non solo per le prese di profitto e i timori di una politica monetaria più restrittiva dopo la pubblicazione dei dati sul PPI, ma anche per il rinvio della decisione sull’ETF spot basato su XRP.

Non è l’unica altcoin bloccata. La SEC ha preso tempo anche per altri fondi su asset crypto come quello su SOL, Litecoin e Dogecoin. Tutti i verdetti sono stati rinviati a ottobre.

XRP sta continuando a tenersi intorno alla soglia dei 3 dollari, dato che la pressione di vendita è limitata e sta tornando la domanda. Nel grafico settimanale l’asset è in negativo con un calo del 4,7%, ma nelle ultime 24 ore ha registrato un aumento dell’1%.

Per un esperto XRP riprenderà la corsa: l’obiettivo è $7,20

L’esperto Crypto Bull ha intravisto un noto pattern rialzista nel suo grafico, che ha riacceso le speranze per un nuovo rally. Il pattern in questione è il “cup and handle” o “tazza con manico” ed è chiamato così per la forma che disegna sul grafico.

After #XRP breaks out of this cup price will go straight to $7.20. Save this! pic.twitter.com/utbYmInIhe — CryptoBull (@CryptoBull2020) August 16, 2025

Tutto inizia dopo un picco: l’asset entra in una fase di correzione graduale e scivola verso un minimo. Da quel momento parte una risalita lenta e costante, che disegna una curva ampia e regolare, simile al fondo di una tazza.

Dopo che l’asset è tornato vicino ai livelli iniziali inizia a muoversi lateralmente: è in questa fase che si forma il “manico” della tazza.

Questo modello grafico è considerato rialzista, visto che solitamente anticipa un breakout dell’asset, soprattutto se accompagnato da volumi di trading in aumento.

Se l’asset dovesse rompere la resistenza orizzontale posta sul bordo superiore della tazza, cioè il livello da cui era partita la correzione, potrebbe innescare un forte rally e spingersi, secondo l’analisi dell’esperto, verso i 7,20 dollari.

Oltre ai volumi in crescita, XRP avrà bisogno anche del resto del mercato in ripresa. Questa settimana il Crypto Fear & Greed Index – l’indicatore che misura il sentiment degli investitori – è sceso sotto il valore di 60, riportandosi in zona neutra, segnalando un indebolimento dell’entusiasmo e un aumento della cautela tra gli operatori.

Anche se XRP dovesse riprendere slancio, questo contesto potrebbe rallentarne la corsa e rendere più difficile un ritorno sopra i 3,84 dollari.

Analisi del prezzo di XRP

Il calo dell’interesse del mercato è evidente anche da altri dati. Dopo il picco di luglio, XRP ha perso slancio. Nell’ultima settimana, l’altcoin è scivolata sotto la media mobile a 30 giorni (linea gialla), segnale che si somma a un Indice di Forza Relativa (RSI) fermo a 46, sotto il livello neutro di 50.

Se XRP non dovesse riuscire a mantenere il supporto dei 3 dollari, l’aumento della pressione di vendita potrebbe spingerlo verso i 2,95, 2,90 o addirittura 2,75 dollari nei prossimi giorni.

Resta però da capire fin dove XRP potrebbe scendere prima che l’ondata di vendite finisca e riprendi a salire.

Grafico del valore di XRP – Fonte: TradingView

Alternativa a XRP

Intanto gli investitori stanno diversificando il proprio wallet con altcoin emergenti come Maxi Doge ($MAXI), una nuova meme coin ERC-20 che si ispira a Dogecoin ed è ancora in fase di prevendita. Finora ha raccolto più di 1,25 milioni di dollari e il token è disponibile al prezzo di 0,000253 dollari, ma aumenterà di valore durante la prossima fase.

Gli holder lo possono mettere subito in staking per ottenere un reddito passivo. Al momento l’APY è del 234% .