Tre altcoin che sfidano il sentiment ribassista del mercato a ottobre 2025

Malgrado l'instabilità recente del mercato, non mancano i progetti crypto da tenere d'occhio per via del loro grande potenziale.

Il mercato crypto è stato molto volatile di recente, e ha visto forti cali di prezzo a danno di Bitcoin e le migliori altcoin.

Nonostante lo scenario negativo, alcuni token continuano a guadagnare terreno, dimostrando che temi specifici come privacy, cultura delle meme coin e intelligenza artificiale attirano acquirenti.

Zcash (ZEC) vola oltre il 30% grazie al rinnovato interesse per la privacy

Zcash (ZEC) è stata una delle crypto più forti nell’ultimo periodo.

Questo token orientato alla privacy ha registrato un balzo del 34% nell’ultima settimana, del 367% nell’ultimo mese e addirittura del 536% nell’ultimo anno, secondo CoinMarketCap. Attualmente, ZEC viene scambiato intorno ai 241,76 dollari e sembra puntare verso la soglia dei 300 dollari.

Questo rally è legato soprattutto al nuovo impegno di Ethereum verso la privacy, che ha riportato l’attenzione sui protocolli orientati alla riservatezza.

Come secondo più grande progetto crypto dedicato alla privacy, Zcash ora vanta una capitalizzazione di mercato di 3,92 miliardi di dollari. Inoltre, il volume di scambi giornalieri si aggira intorno ai 734,97 milioni di dollari, segno di una partecipazione attiva degli investitori.

Secondo molti analisti, l’ascesa di ZEC verso i 300 dollari riflette la fiducia degli investitori nella crescita del trend legato alla privacy. Con il crescente interesse per transazioni decentralizzate e private, Zcash potrebbe avere un ruolo chiave nella prossima fase della sicurezza e dell’anonimato nel mondo crypto.

Bittensor (TAO) cresce grazie allo staking e all’interesse istituzionale

Il prezzo di Bittensor (TAO) ha attirato l’attenzione dopo essere cresciuto del 20% negli ultimi sette giorni, attestandosi ora intorno ai 391,35 dollari. Questo aumento riflette sia la crescita della rete che la crescente fiducia dei trader.

Un elemento importante dietro questo slancio è il lancio di token di staking liquido come vTAO, che permettono agli utenti di ricevere ricompense pur mantenendo la liquidità. Questo ha favorito una maggiore partecipazione nell’ecosistema di Bittensor e ha ampliato le possibilità d’uso nel machine learning decentralizzato.

L’entusiasmo degli investitori è aumentato ulteriormente quando Grayscale ha presentato una richiesta per un Bittensor Trust, suggerendo una possibile esposizione tramite ETF. Mosse di questo tipo spesso attirano investitori istituzionali e rafforzano la liquidità del mercato.

Con una presenza sempre più concreta e l’interesse crescente da parte di investitori più grandi, Bittensor potrebbe continuare a distinguersi nel settore AI e DeFi.

Pepenode (PEPENODE) rimette il mining alla portata di tutti

Con l’ingresso di tanti operatori industriali nel mining di Bitcoin (BTC), lo scenario non è più lo stesso di 12 o 15 anni fa per i partecipanti retail.

I tempi in cui si poteva minare Bitcoin con un normale portatile appartengono al passato. Questo però non significa che sia tutto perduto. Anzi, il progetto in prevendita PepeNode (PEPENODE) riequilibra le regole del gioco e ora le opportunità sono molto più interessanti.

Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses. 🔥



Invece di competere contro gigantesche mining farm da miliardi di dollari per una minima probabilità di ottenere un blocco, PepeNode favorisce i piccoli utenti. Qui gli utenti possono guadagnare combinando strategicamente nodi di mining virtuali, ciascuno dei quali genera ricompense variabili a seconda di come viene impiegato nell’ecosistema.

Ci sono diverse ragioni per cui Pepenode si colloca tra le criptovalute più promettenti. Per esempio, invece di pagare in BTC, PepeNode premia i partecipanti con alcune tra le meme coin più veloci e performanti del settore, come Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) e altri token in forte crescita.

Il bello è che PepeNode trasforma questa attività in un’esperienza di mining virtuale gamificata, combinando meccaniche DeFi e cultura delle meme coin.

Con la prevendita che ha già superato 1,8 milioni di dollari, chi entra adesso può ancora assicurarsi i token PEPENODE prima della quotazione sui principali exchange. Il prezzo attuale è di 0,001105 dollari per token e resterà valido ancora per due giorni prima del prossimo aumento.

Che lezione trarre da questa fase di mercato

Anche se il mercato crypto in generale resta imprevedibile, progetti come Zcash, Pepenode e Bittensor dimostrano che innovazione e solide community possono sostenere la crescita anche nei periodi più turbolenti.

Queste tre altcoin evidenziano come privacy, scalabilità e utilità concreta stiano guidando la nuova ondata di entusiasmo nel mondo crypto.