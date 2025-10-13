Rally di Bittensor (TAO) grazie all’ETF di Gayscale e all’AI

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nelle ultime 24 ore, Bittensor (TAO) ha registrato un boom straordinario, con una crescita superiore al 30%, molto al di sopra della media del mercato crypto globale.

Questo rally ha attirato l’attenzione di investitori e analisti, soprattutto per via dell’onda speculativa sull’intelligenza artificiale, un settore in forte espansione nel panorama blockchain.

A questa spinta si aggiunge il sostegno istituzionale rappresentato dalla recente richiesta di Grayscale per il Bittensor Trust presso la SEC, a cui si accompagnano segnali tecnici di breakout che indicano una tendenza rialzista.

Tutti questi fattori insieme stanno rilanciando la fiducia sul token TAO, alimentando compravendite e interesse sul mercato.

La ripresa del mercato crypto e il ruolo di Bittensor

La recente ripresa del mercato crypto segue una fase di liquidazioni massicce, che ha portato a un evento di svendita per oltre 20 miliardi di dollari. Questo ha creato un’opportunità per gli investitori più attenti, che si sono focalizzati su token ad alto potenziale di recupero come TAO, soprattutto nel settore delle criptovalute legate all’intelligenza artificiale.

TAO ha registrato una volatilità intraday del 75%, sintomo di una fase estremamente dinamica e speculativa. In questo contesto, Bittensor si è distinto sia per la sua posizione di leadership nell’ecosistema DePIN e AI decentralizzata, sia per la capacità di attrarre capitali dalle rotazioni di mercato verso asset più rischiosi ma promettenti.

La capacità di Bitcoin di mantenere il supporto ha inoltre consolidato la fiducia generale, favorendo la crescita del rally.

Grayscale e l’ingresso istituzionale

Un elemento chiave dell’attuale rally è rappresentato dalla mossa di Grayscale, che ha depositato un Form 10 alla SEC per l’istituzione di un Bittensor Trust. Questo passaggio regolatorio porta benefici importanti: da un lato abbassa i tempi di lockup degli investitori privati, dall’altro migliora l’accesso e la trasparenza per gli investitori istituzionali.

Come avvenuto già per il Grayscale Bitcoin Trust, questa operazione dovrebbe stimolare flussi di capitale di grandi investitori accreditati e aumentare la liquidità del token TAO. Inoltre, la richiesta implica l’obbligo di disclosure periodiche, aumentando la fiducia e la credibilità di Bittensor sul mercato, che così si differenzia nettamente da altri progetti AI non regolamentati.

Analisi tecnica e prospettive

Andamento del prezzo di TAO (Bittensor) nell’ultima settimana, con forte volatilità e rimbalzo sopra quota 430 dollari. Fonte: TradingView / CoinMarketCap

Dal punto di vista tecnico, Bittensor ha segnato una rottura decisiva di una trendline discendente che durava da quasi un anno. L’aspetto più rilevante è il breakout accompagnato da un pattern a engulfing bullish, che ha portato il prezzo oltre le medie mobili a 7 e 200 giorni, segnali molto positivi per chi segue l’analisi tecnica.

Indicatori come l’RSI e il MACD confermano un momentum favorevole, anche se l’RSI sui 14 giorni si avvicina a livelli di ipercomprato. I livelli chiave da monitorare sono la resistenza a 430-450 dollari e il supporto a 333 dollari; un mantenimento sopra questi valori potrebbe innescare ulteriori spinte rialziste verso 568-765 dollari secondo le proiezioni Elliott Wave.

Tuttavia, gli investitori devono essere cauti perché un calo sotto il supporto potrebbe invalidare il breakout.

Subbd: l’alternativa AI al token TAO

Parlando di evoluzioni nel mondo AI e blockchain, un altro progetto che sta attirando molta attenzione è Subbd, una piattaforma Web3 dedicata alla creazione di contenuti premium con forte integrazione di strumenti di intelligenza artificiale.

Subbd consente ai creator di monetizzare contenuti esclusivi tramite sistemi di pagamento crypto e tool AI per automazione e personalizzazione. La sua presale è già nelle fasi avanzate, con più di 1,2 milioni di dollari raccolti, segno di un crescente interesse anche da parte degli analisti.

Il progetto si distingue per il focus sulla comunità dei creator digitali, offrendo nuove possibilità per influencer tradizionali e virtuali di costruire relazioni più profonde con i fan, automatizzando attività e ampliando le fonti di reddito.

Per restare aggiornati su tutte le novità di Subbd, si consiglia di seguire i canali ufficiali del progetto su X, Telegram e Instagram.