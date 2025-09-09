Tether modifica la sua strategia di riserva tra oro e Bitcoin

Girano voci sulle riserve di Tether. Qual è la vera storia dietro al dibattito "Bitcoin vs Oro" e cosa significa per la sua strategia.

In quanto società emittente della più grande stablecoin del mercato, con una capitalizzazione di mercato di circa 71 miliardi, Tether è sempre stata sotto i riflettori. In particolar modo le decisioni prese dal suo management in materia di riserve, dal momento che queste hanno un impatto sull’intero mercato delle criptovalute.

Ecco perché le voci si sono scatenate quando, all’inizio di quest’anno, si è notato un calo nelle riserve di Bitcoin dichiarate da Tether. La società ha riferito che stava vendendo Bitcoin per acquistare oro.

Questa teoria ha guadagnato ulteriore credito dopo che El Salvador, uno dei più accesi sostenitori di Bitcoin, ha annunciato un nuovo acquisto di oro a luglio. Tuttavia, nel mezzo del dibattito Bitcoin vs oro, Tether sta realmente cambiando la sua strategia di riserva?

Le origini della voce su Bitcoin vs oro di Tether

Il rapporto trimestrale di BDO ha mostrato che le riserve di Bitcoin di Tether erano diminuite nel secondo trimestre del 2025 rispetto al trimestre precedente (da 92.650 BTC nel primo trimestre a 83.274 BTC nel secondo trimestre). Basandosi su questo rapporto, lo YouTuber Clive Thompson ha affermato che questo calo di oltre 9.000 BTC è la prova di una vendita massiccia avvenuta sotto traccia.

Questa voce ha coinciso con l’acquisto da parte di El Salvador di circa 14.000 once d’oro, per un valore di 50 milioni di dollari. Tether stava seguendo le stesse orme?

El Banco Central de Reserva informa que ha adquirido 13,999 onzas troy de oro, equivalentes a US$50 millones, como parte de la estrategia de diversificación de sus Reservas Internacionales. pic.twitter.com/UAqUctFuns — Banco Central de Reserva (@bcr_sv) September 4, 2025

L’altra faccia della medaglia

Alcuni osservatori della blockchain non erano convinti della teoria e hanno subito difeso Tether. Hanno affermato che la società di stablecoin non ha venduto Bitcoin, ma ha invece trasferito circa 20.000 BTC a Twenty One Capital (XXI). 14.000 BTC sono stati trasferiti a giugno e 5.800 BTC a luglio, per un totale di circa 2 miliardi di dollari.

Il CEO di Jan3, Samson Mow, è stato uno dei primi a respingere la teoria, spiegando che le monete “mancanti” erano state semplicemente ridistribuite. Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha successivamente confermato la stessa cosa, sottolineando che i BTC costituiscono ancora la principale riserva della società.

Correct.

Tether didn't sell any Bitcoin. As Samson says below, it contributed part of its stash into XXI.



While the world continues to get darker, Tether will continue to invest part of its profits into safe assets like Bitcoin, Gold and Land.



Tether is the Stable Company. https://t.co/4KxdeNEsOE — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) September 7, 2025

Bitcoin vs oro: asset rifugio o cambiamento di strategia?

In realtà Ardoino non ha escluso del tutto l’oro, ma ha affermato che Tether investe in quelli che lui definisce “asset sicuri a lungo termine”, che includono Bitcoin, oro e persino terreni. L’idea è quella di diversificare senza perdere di vista le radici crypto-first dell’azienda.

Quindi sì, l’oro fa parte del mix, ma non sostituirà Bitcoin in tempi brevi.

Indipendentemente dalle voci, Tether rimane una delle istituzioni che detengono un grosso quantitativo della principale criptovaluta, in questo caso oltre 100.000 BTC per un valore di oltre 11 miliardi di dollari. Semmai, i trasferimenti dimostrano che la strategia di partnership dell’azienda rafforza il suo impegno nei confronti di Bitcoin senza abbandonarlo.

Considerazioni finali

Il confronto “Bitcoin vs oro” fa notizia, ma la verità è meno drammatica. Tether non ha abbandonato Bitcoin, ma sta semplicemente distribuendo il rischio mantenendo la principale criptovaluta al centro delle sue riserve.

L’azienda sta espandendo il proprio wallet aggiungendo l’oro, che svolge un ruolo di supporto mentre Bitcoin continua a occupare un ruolo centrale.