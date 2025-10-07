Shock finanziario: XRP supera BlackRock, Wall Street impazzisce!

Per molti si tratta di una svolta simbolica: il momento in cui la finanza tradizionale viene sfidata da un asset digitale.

Il token XRP ha superato brevemente BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, segnando un momento storico per il mercato delle criptovalute.

La sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 183,4 miliardi di dollari, contro i 180 miliardi del gigante di Wall Street. Questo sorpasso, per quanto breve, è stato sufficiente a infiammare il mercato. Per molti, segna una svolta simbolica: quella in cui la finanza tradizionale viene sfidata da un asset digitale.

Un aumento alimentato dalla speranza normativa

Lo spettacolare balzo in avanti di XRP è dovuto a un elemento decisivo: la società Ripple sarebbe in procinto di ottenere una licenza di “trust bank” nazionale negli Stati Uniti. Questa autorizzazione, se confermata, consentirebbe alla società di offrire servizi di custodia regolamentati per gli asset digitali e persino di emettere stablecoin sotto la supervisione federale.

Per gli analisti, si tratta di un potenziale punto di svolta. Una licenza di questo tipo collocherebbe Ripple allo stesso livello di alcune istituzioni bancarie tradizionali, aprendo la strada a una massiccia adozione istituzionale. Alcuni percepiscono già il token XRP come il futuro ponte tra la finanza tradizionale e le cripto-attività regolamentate.

Gli investitori si entusiasmano

L’annuncio ha immediatamente fatto salire i volumi di scambio. Nel giro di 24 ore, le transazioni su XRP sono esplose, sostenute sia dagli investitori privati che dagli hedge fund che cercavano di approfittare del momento favorevole.

Questo rinnovato interesse riflette una cosa: il mercato sta iniziando a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di una convergenza tra criptovalute e finanza regolamentata. L’ascesa temporanea di XRP davanti a BlackRock è stata percepita come il simbolo di questo cambiamento.

Anche se la classifica si è rapidamente stabilizzata, il messaggio è chiaro: adesso il mercato non considera più Ripple un progetto di criptovaluta come tanti, ma un potenziale operatore istituzionale.

Perché questo confronto con BlackRock è importante

A livello fondamentale, BlackRock e Ripple operano in ambiti radicalmente diversi. Uno gestisce portafogli di investimento costituiti da azioni, obbligazioni ed ETF per conto di governi e aziende. L’altro gestisce una tecnologia di trasferimento di valore basata sulla blockchain.

Il confronto tra le loro capitalizzazioni non è privo di significato, anzi, evidenzia l’emergere di un nuovo equilibrio di potere. Se un asset digitale può momentaneamente competere con un colosso della finanza mondiale, questo dimostra la crescente maturità del settore delle criptovalute.

Anche il tempismo amplifica l’effetto. Ripple dovrebbe finalizzare la sua richiesta di licenza in ottobre, alimentando la speranza di un imminente via libera normativo. Per i trader, questo calendario crea una finestra di speculazione particolarmente favorevole.

La posta in gioco della carta OCC

L’approvazione della richiesta di carta presentata da Ripple Labs all’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) avrebbe un impatto enorme sulla percezione di XRP. In tal caso, infatti, Ripple diventerebbe la prima azienda cripto a beneficiare di questa garanzia di fiducia solitamente riservata agli istituti bancari statunitensi.

Si tratta di un riconoscimento che le consentirebbe, in particolare, di liberarsi da alcuni obblighi normativi relativi alla gestione dei fondi per i clienti istituzionali. Inoltre, sarebbe anche un ponte verso il lancio delle proprie stablecoin sostenute da riserve verificate.

Ripple si posiziona così come pioniere nella costruzione di questo ponte regolamentato tra banche e infrastrutture Web3.

Un assaggio del futuro

Il sorpasso di XRP su BlackRock, anche se fugace, ha avuto l’effetto di una scossa elettrica. Non si tratta di un semplice episodio speculativo, ma di un segnale forte inviato a Wall Street: i confini tra criptovalute e finanza tradizionale stanno svanendo.

Se la licenza bancaria nazionale di Ripple verrà convalidata, il movimento potrebbe amplificarsi. XRP diventerebbe quindi il primo asset digitale riconosciuto a livello istituzionale in grado di conciliare regolamentazione, liquidità e utilità.

Una cosa è certa: Wall Street ora guarda a Ripple con occhi diversi. E questa volta il mercato sembra pronto a dare battaglia.