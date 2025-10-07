Il CEO di Ripple svela l’ultimo ostacolo per l’adozione globale di XRP

L'enfasi sulla privacy delle transazioni è la chiave di volta che potrebbe dare a XRP Ledger gli elementi per battere SWIFT.

L’offerta di Ripple e la sua penetrazione tra le istituzioni tramite l’XRP Ledger sono sempre state al centro delle discussioni nel settore crypto facendo di XRP una criptovaluta da comprare in vista del suo potenziale di apprezzamento.

Negli ultimi tempi si è parlato molto della possibilità che Ripple usi la tecnologia di XRP Ledger per sostituire il sistema di pagamenti internazionale SWIFT che gestisce ogni anno transazioni per migliaia di miliardi di dollari.

Sembra però che questo obiettivo sia ancora lontano. Lo stesso CEO ha ammesso che alcuni aspetti chiave devono ancora essere messi a punto prima che le cose ingranino nel verso giusto e l’offerta societaria risponda alle esigenze delle istituzioni di pagamento.

XRP Ledger non è ancora pronto per la sfida globale

In un post su X (ex Twitter), un validatore di XRP sotto lo pseudonimo di Vet_X0 ha raccontato il contenuto di una conversazione avuta con il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse.

Vet ha spiegato di aver chiesto a Garlinghouse quale sia la strada da intraprendere per consentire l’adozione istituzionale di XRP Ledger e il CEO ha risposto in modo molto diretto: la chiave è la privacy.

In pratica, per permettere agli investitori istituzionali che movimentano grandi somme di utilizzare un registro pubblico, è fondamentale che possano avere la certezza della privacy delle loro transazioni. Questo darebbe loro la tranquillità di poter operare senza la paura di essere monitorati costantemente.

Proprio per questo, secondo l’analisi dell’esperto, tutte le operazioni di sviluppo da parte di Ripple per perfezionare XRP Ledger iniziano a trovare una quadra. La prima riguarda i numerosi sviluppi in tema di compliance, come l’implementazione di un Decentralized Identifier (DID), le Credential e il lancio atteso di Exchange decentralizzati permissioned e domini.

Un altro indizio è il lancio da parte di Ripple dei Multi-Purpose Tokens (MPT) su XRP Ledger. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nel mondo degli asset tokenizzati che consente la tokenizzazione rapida e senza ostacoli di nuovi asset sulla rete.

L’ultimo passo verso l’adozione istituzionale

Al momento, gran parte di queste innovazioni sono già state implementate. Ora resta da introdurre la privacy, oltre alle funzioni di prestito. Secondo Vet, queste novità sono già in arrivo, soprattutto grazie all’atteso lancio dello standard XLS-66.

Vet spiega che, se Ripple riuscirà a garantire la privacy su XRP Ledger tramite ZK-Rollup, sarà possibile verificare le transazioni delle istituzioni direttamente on-chain, lasciando però l’elaborazione altrove. In questo modo, si potranno rilasciare credenziali sicure on-chain utili per KYC e AML, utilizzare DEX e sfruttare asset reali come garanzia per prendere denaro in prestito da altre entità.

Il validatore ha anche spiegato che gli smart contract XLS-101 su XRP Ledger potrebbero essere la chiave di volta “per la sicurezza della rete e come collante per tutti gli strumenti a funzioni fisse di cui disponiamo”.