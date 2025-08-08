Shiba Inu: gli analisti prevedono un’esplosione del 156%

Il burn rate esplode, le balene guidano la governance DAO e SHIB punta al breakout.

Shiba Inu si trova in un momento chiave della sua traiettoria, con segnali tecnici e fondamentali che indicano un possibile breakout.

L’ecosistema sta vivendo importanti trasformazioni, tra cui l’avvio delle elezioni DAO e un aumento record del burn rate giornaliero. Secondo un’analisi di mercato, SHIB potrebbe salire del 156%, supportato da una solida struttura grafica e da un forte interesse da parte delle balene.

Nato come meme coin, oggi appare più maturo grazie a progetti che puntano sulla decentralizzazione e sulla gestione da parte della community.

Shiba Inu spinge sulla governance mentre il burn rate sale alle stelle

La blockchain di Shiba Inu si appresta ad attraversare una fase trasformativa grazie all’introduzione delle elezioni DAO, un meccanismo di governance votato a rafforzare la decentralizzazione del protocollo.

Il nuovo assetto decisionale si sviluppa in tre fasi e coinvolge direttamente la community tramite un sistema di voto, dove il peso del voto dipende dal numero di token posseduti.In questo modo, le whale, oltre ad accumulare il token, avranno un ruolo decisivo nel guidare l’ecosistema.

Il responsabile del progetto, Shytoshi Kusama, ha sottolineato come il coinvolgimento di investitori con forti interessi nel successo a lungo termine possa garantire una governance più solida e strategica.

Nonostante la possibilità di voto della community, il team centrale mantiene un potere di veto, creando un equilibrio tra apertura partecipativa e controllo organizzativo.

Intanto il burn rate giornaliero di Shiba Inu ha registrato un’esplosione, con oltre 9,6 milioni di token eliminati dalla circolazione in appena 24 ore. L’incremento del 3464% rispetto ai giorni precedenti indica una forte riduzione della supply, elemento fondamentale per sostenere la meme coin nel lungo termine.

Anche i flussi netti dei grandi wallet hanno mostrato un’impennata del 272% nell’ultima settimana, segno che gli investitori istituzionali stanno accumulando SHIB in previsione di una crescita.

Shiba Inu sta per registrare un breakout? La previsione dell’analista

Secondo il noto analista Javon Marks, Shiba Inu sta per registrare un’importante inversione di tendenza. L’esperto ha individuato nel grafico una divergenza rialzista ancora valida, formatasi nei primi mesi dell’anno, che suggerisce un movimento esplosivo al rialzo. L’esperto stima che SHIB potrebbe salire del 156% fino a raggiungere un valore di 0,000032 dollari.

Attualmente, il token ha rimbalzato con forza da un’area di domanda compresa tra 0,00001173 e 0,00001200 dollari, confermata già a inizio luglio come zona chiave per la spinta del 36% verificatasi in quella fase. Il breakout di un pattern a cuneo discendente su timeframe di 4 ore rafforza ulteriormente la prospettiva rialzista.

Grafico a 4 ore SHIB/USDT – Fonte: TradingView

Il fatto che la meme coin abbia superato la trendline ribassista a breve termine rappresenta rappresenta una chiaro cambiamento nella struttura del mercato.

L’attenzione degli investitori è rivolta al livello di 0,00001255, dato che se SHIB riuscisse a romperlo 0,00001313 potrebbe spingersi verso 0,00001422 e infine 0,00001597, una soglia considerata strategica per la conferma del rally.

Snorter continua la sua corsa e raccoglie oltre $2,8 milioni nella prevendita

Oltre a Shiba Inu, l’interesse del mercato si sta concentrando anche sui nuovi progetti. Snorter Token, in particolare, sta guadagnando visibilità grazie a un concept innovativo e a una prevendita che ha già superato i 2,8 milioni di dollari. Il progetto si distingue dagli altri per il fatto che sta sviluppando un bot di trading su Telegram.

Snorter propone una suite di strumenti avanzati che include lo swap sub-secondo, la protezione contro attacchi MEV, funzionalità di copy trading e una dashboard multi-chain compatibile con Ethereum, Solana, Polygon e Base. Questi elementi rendono il bot uno strumento competitivo per il trading ad alta frequenza e la gestione del wallet.

Il token nativo $SNORT è stato lanciato con un prezzo attuale di 0,1007 dollari dollari, destinato ad aumentare nella prossima fase di prevendita.

