Shiba Inu: ecco la previsione dell’intelligenza artificiale per il 31 agosto
Mentre la maggior parte delle principali crypto rimane in territorio rialzista, Shiba Inu (SHIB), il primo “Dogecoin killer”, fatica a mantenere lo stesso slancio.
Nuovi dati tecnici suggeriscono che le sue performance potrebbero restare più contenute anche nelle prossime settimane.
Attualmente SHIB occupa la 22esima posizione per capitalizzazione di mercato, con un prezzo di 0,00001212 dollari e una capitalizzazione di 7,14 miliardi di dollari.
Nell’ultima settimana il token ha perso il 4,64% e resta in calo dell’8,92% rispetto a un anno fa, anche se nell’ultimo mese è salito del 3,49%.
Il suo massimo storico recente risale al 5 dicembre 2024, quando SHIB ha superato brevemente una capitalizzazione di 19 miliardi di dollari, ben lontano però dai 35,91 miliardi di ottobre 2021 durante la fase di entusiasmo più acuta.
Questo indebolimento avviene in un contesto in cui la scena delle meme coin sta cambiando.
Già lo scorso novembre il 97% delle meme coin era praticamente scomparso, riducendo l’interesse speculativo verso i token minori e raffreddando un settore che fino a poco tempo fa era infuocato.
Cambiamenti nella governance di SHIB e impatto sul mercato
Il 4 agosto SHIB ha iniziato la selezione del suo primo “presidente di rete”, un’importante novità nella governance pensata per decentralizzare il controllo che finora era nelle mani del fondatore Shytoshi Kusama.
Questa scelta potrebbe rafforzare la credibilità del progetto sul lungo periodo, ma nel breve ha creato incertezza.
Molti trader attendono maggiori dettagli sugli aggiornamenti di Shibarium e sulla direzione generale dell’ecosistema.
Il cambiamento di governance arriva in una fase di minore entusiasmo per le meme coin, mentre l’Altcoin Season Index è fermo a 34 su 100 mostrando un segnale di raffreddamento generale.
Anche la scarsa attività delle whale e il rallentamento del tasso di burning non stanno aiutando a contrastare la pressione di vendita, lasciando SHIB in difficoltà nel breve termine.
Previsioni dell’intelligenza artificiale sul prezzo di SHIB
Per offrire una visione più chiara sull’andamento atteso di Shiba Inu a fine mese abbiamo comparato le previsioni di più chatbot. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) diversi ci hanno permesso di ottenere una stima media più precisa, integrando anche indicatori di momentum.
Abbiamo preso in considerazione le stime di GPT‑4o, Claude 3.5 Sonnet e Grok 2 Vision, insieme a segnali tecnici come MACD, RSI e oscillatori stocastici. Il risultato è una previsione media per SHIB di 0,0000118567 dollari al 31 agosto 2025, che implica un calo modesto del 2,17% rispetto ai livelli attuali.
Le previsioni risultano in forte contrasto tra di loro. Grok 2 Vision prevede uno scenario ottimistico con un potenziale rialzo a 0,00001225 dollari (+1,07%), mentre lo scenario più basso di Claude 3.5 Sonnet indica una possibile discesa a 0,00001132 dollari (‑6,6%). GPT‑4o si colloca a metà strada, stimando un prezzo di 0,00001200 dollari (‑0,99%).
Le prospettive a breve termine per Shiba Inu dipenderanno principalmente da due fattori: la rapidità con cui la nuova governance porterà a progressi concreti nell’ecosistema e la capacità di attrarre nuovi flussi speculativi in un mercato delle meme coin ancora debole.
Nel frattempo, l’analisi tecnica suggerisce che SHIB potrebbe continuare a muoversi in un intervallo ristretto, mentre il sentiment di mercato resta moderatamente ribassista.
Sfruttare gli strumenti disponibili per scovare buone alternative a basso cap
Intercettare le migliori occasioni prima che diventino inflazionate è un lavoro duro. Un nuovo progetto in presale, Snorter Token (SNORT) si propone di riuscire in questo scopo offrendo preziosi insight di mercato.
Per farlo, il bot attivo su Telegram intercetta le migliori occasioni ancora in presale sulle quali poter puntare per sperare in rendimenti oltre la media.
Attualmente la prevendita sta facendo incetta di capitali, i primi finanziatori hanno compreso il potenziale di questo progetto ad alto margine di rendimento. La prevendita è a quota 2,4 milioni di dollari e continua ad attirare trader in cerca di gemme allo stato grezzo.
Il bot è specializzato nell’intercettare le migliori meme coin in fase di lancio, per farlo analizza il mercato e propone soluzioni con commissioni molto basse. Per partecipare alla presale basta collegare il wallet al sito ufficiale oppure completare la transazione pagando con carta.
