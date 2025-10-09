Settimana di fuoco per tre crypto: ZEC, CAKE e SPX6900

I tre progetti si sono distinti questa settimana per le loro performance. Zcash (ZEC) in particolare resta in pieno rally.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato crypto ha subito un freno rispetto ai primissimi giorni di ottobre, ma tre progetti in particolari si sono distinti per la loro performance questa settimana. Si tratta di Zcash (ZEC), PancakeSwap (CAKE), SPX6900, che rappresentano diversi segmento del settore.

Zcash prosegue la corsa

Zcash, una delle crypto più popolari in ambito privacy, sta continuando il suo rally dopo aver sfondato una resistenza chiave.

L’interesse per il progetto è esploso nell’ultimo periodo, mentre i governi di tutto il mondo stanno stringendo sulla sorveglianza finanziaria.

Al momento sta scambiando al livello di 191 dollari, con un aumento del 34% nelle ultime 24 ore. Nel grafico settimanale è in verde con un guadagno del 32%, mentre in quello mensile ha registrato una performance esplosiva, segnando un + 279%.

Grafico giornaliero di Zcash. Fonte: CoinMarketCap

A differenza del ledger completamente tracciabile di Bitcoin, Zcash nasconde il mittente, il destinatario e l’importo utilizzando la tecnologia zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge), un sistema di crittografia avanzato che consente alle transazioni di rimanere private ma matematicamente verificabili.

PancakeSwap si sta dirigendo verso i $9,30?

PancakeSwap (CAKE) continua a rimanere uno dei performer più costanti della DeFi.

Secondo i dati di DeFi Llama, la piattaforma ha registrato un volume di trading record di 772 miliardi di dollari nel terzo trimestre, spinto dall’espansione multi-chain su Solana e Base.

L’impennata ha anche accelerato il burning settimanale di token CAKE di circa 1,36 milioni di dollari, riducendo la supply e rafforzando l’economia dei token.

“PancakeSwap continua a dominare il trading decentralizzato grazie al volume, alla liquidità e ai costanti miglioramenti della tokenomics”, hanno scritto gli analisti di Pantera Research.

TVL di PancakeSwap. Fonte: DefiLlama

Oggi il token sta scambiando in rosso a 3,85 dollari dopo giornate di rally a causa delle prese di profitto. Sugli altri timeframe rimane in verde. Nel grafico settimanale ha segnato un + 44%, mentre in quello mensile ha registrato un guadagno del 56%.

Grafico mensile di CAKE. Fonte: CoinMarketCap

SPX6900 segna un + 20% in una settimana

Le meme coin hanno ripreso slancio, ma SPX6900 si sta distinguendo per la sua liquidità e la tenuta del trend.

Il token ha messo a segno un rialzo del 20% nel grafico settimanale, toccando un picco di 1,58 dollari. Anche il volume di trading è cresciuto fino a 70 milioni di dollari.

Secondo diversi esperti, non si è trattato di un semplice pump speculativo, ma di uno slancio strutturale, sostenuto da una community attiva e da una domanda in costante aumento.

Grafico settimanale di SPX6900. Fonte: CoinMarketCap

