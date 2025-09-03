Settembre sarà il mese delle altcoin? Ecco cosa rivelano i dati

Bitcoin sta perdendo terreno in termini di dominance, mentre cresce il fermento tra le altcoin: sta per iniziare l'altseason?

Dopo il rally di luglio e l’ultima spinta ad agosto, il segmento delle altcoin ha rallentato e molti asset sono in rosso.

Ethereum tiene ancora i 4.100 dollari, mentre Bitcoin è scivolato sotto la soglia dei 110.000 dollari. Intanto, secondo i dati di TradingView, la dominance di BTC è scesa sotto il 60%, in calo netto rispetto al 66% registrato a inizio estate.

Per molti analisti il vero segnale d’inizio dell’altseason è quando la dominance scende sotto i 50%. Si tratterebbe di un chiaro indizio di una rotazione di capitali verso l’intero comparto delle altcoin.

Dominance di Bitcoin. Fonte: TradingView

Per gli esperti i segnali di inizio ci sono già tutti…

Il livello attuale della dominance di Bitcoin (scesa sotto il 60%) potrebbe essere già un segnale di inizio altseason secondo alcuni esperti.

Per Eneko Knorr, CEO e fondatore di Stabolut, le condizioni ci sono, anche se invita a restare cauti.

“Di solito, dopo un forte rialzo di Bitcoin, assistiamo a una rotazione di capitali verso le principali altcoin. Il recente movimento di Ethereum potrebbe essere il primo segnale. Ma la storia è solo una guida, non una garanzia.”

L’esperto sottolinea che il mercato di adesso è molto più maturo rispetto al passato, visto il debutto sul mercato di diversi ETF spot, il coinvolgimento delle banche e l’adozione in crescita.

Per Knorr c’è un vento favorevole che sta spingendo tutto il settore. Ma non si può dare per scontato che le cose andranno come in passato.

Anche Leo Zhao, direttore investimenti di MEXC Ventures, vede settembre come un momento di svolta per il mercato, a patto che Bitcoin continui a muoversi lateralmente.

Ethereum e Solana stanno tengono i livelli chiave, quindi le altcoin potrebbero finalmente tornare protagoniste. Per l’esperto, il percorso non sarà lineare, ma ci sono basi solide per un ciclo di mercato più forte e diversificato.

Ethereum e Solana guidano la spinta delle altcoin

Per Eneko Knorr, Ethereum continua a essere la chain di riferimento per le istituzione, visto il suo ruolo centrale nella tokenizzazione.

Intanto Solana si è guadagnata un posto di rilievo nella “guerra dei Layer-1”. Secondo Knorr, SOL ha praticamente conquistato la medaglia d’argento.: è veloce, con un ecosistema attivo ed è sempre più popolare tra gli sviluppatori e gli utenti. “È diventata un must per chiunque faccia sul serio nel settore”, ha dichiarato.

Ad agosto, diversi token dell’ecosistema di Solana hanno messo a segno forti rialzi tra quelli con il Total Value Locked (TVL) più elevato. Raydium (RAY) ha registrato un guadagno del 31,5%, mentre Marinade (MNDE) è salito del 40,2%.

Sono due progetti chiave della DeFi su Solana: Marinade è focalizzato sul liquid staking, Raydium è uno dei DEX più usati, soprattutto tra i trader di meme coin.

L’unica eccezione nel gruppo è stata Sanctum (CLOUD), che ha registrato un calo dell’8,5%. Nel complesso, la maggior parte dei token nativi legati all’ecosistema DeFi di Solana ha risposto positivamente alle dinamiche di mercato.

Se Solana ha dominato agosto con forti movimenti di prezzo, Ethereum è rimasto una calamita per il capitale istituzionale. I principali protocolli DeFi sulla chain, come Lido (LDO) e Aave (AAVE), hanno segnato rispettivamente +30,4% e +25,3% nel mese.

Anche nuovi progetti come Ethena (ENA) hanno attirato l’attenzione con un aumento da 0,23 a 0,83 dollari durante l’estate. Si tratta di una crescita del 260%, prima del calo registrato alla fine di agosto.

Per Leo Zhao, token come Ethena segnalano un cambio di passo: l’attenzione si sposta sempre di più verso casi d’uso concreti su Ethereum.

Ethena è diventato uno dei progetti più discussi per via del suo dollaro sintetico e del modello di rendimento. Secondo l’esperto, asset di questo tipo, capaci di ampliare l’utilità di Ethereum, potrebbero ricevere un’attenzione fuori misura se l’altseason dovesse partire.

Inoltre, l’analista intravede un potenziale notevole nelle infrastrutture legate a Ethereum: soluzioni di scalabilità e protocolli DeFi restano ben posizionati per beneficiare dell’interesse verso le altcoin, soprattutto se il trend dovesse continuare per tutto settembre.

Settembre sarà il mese delle altcoin?

