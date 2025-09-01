Questo analista ha previsto Bitcoin al di sotto dei 93.000 dollari

L'analista MMBTrader fa una fosca previsione per il prezzo di Bitcoin, affermando che potrebbe tornare nuovamente al livello dei 70.000 dollari.

Il mese scorso Bitcoin (BTC) ha stabilito un nuovo massimo storico, ma subito dopo ha subito un drastico calo scendendo sotto i 110.000 dollari, registrando una flessione superiore al 10%.

La principale criptovaluta ha iniziato anche questo mese di settembre mostrando una forte pressione ribassista, che ha portato il prezzo a 107.000 dollari nella mattinata di lunedì 1 settembre. Le massicce vendite sono dovute soprattutto agli investitori che hanno deciso di prendere profitto.

Al momento della stesura dell’articolo, Bitcoin ha ripreso a salire ed era scambiato a poco meno di 110.000 dollari. Nonostante le previsioni di un possibile minimo, però, un analista di criptovalute ha suggerito che il crollo di Bitcoin è lungi dall’essere finito e che il calo potrebbe essere solo all’inizio, perché prevede che scenderà ulteriormente.

Perché è imminente un crollo a 93.000 dollari

L’analista di criptovalute noto con lo pseudonimo MMBTtrader riconosce il fatto che il prezzo di Bitcoin è già sottoposto a una pressione enorme, che gli ha impedito di superare la resistenza dei 120.000 dollari respingendolo alla successiva zona di supporto importante.

Finora, il livello di 108.000 dollari sta agendo da supporto, impedendo un ulteriore calo. Tuttavia, i venditori sono ancora al comando del mercato quindi è possibile che questo livello non regga a lungo. Guardando al quadro più ampio, l’analista di criptovalute prevede un ulteriore calo dei prezzi che potrebbe innescare un effetto a cascata.

Come spiega l’analista, questo sta accadendo perché il mercato ha bisogno di una pausa. C’è anche la linea di tendenza iniziata nel 2024, mostrata dalla linea verde, che suggerisce fin dove potrebbe scendere il prezzo di Bitcoin. Un nuovo test di questa linea di tendenza suggerisce che Bitcoin potrebbe tornare a 93.000 dollari, dove la linea di tendenza fa il suo prossimo contatto.

Naturalmente, il prossimo ritest della linea di tendenza in questo caso significherebbe che sta raggiungendo il supporto. Ma c’è anche il fatto che lo slancio non indica una possibile ripresa del prezzo di Bitcoin. Anche dopo aver raggiunto i 93.000 dollari, l’analista prevede un ulteriore crollo e un movimento fino a un minimo di 70.000 dollari.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Bitcoin – Fonte: MMBTrader su TradingView

Perché il prezzo di Bitcoin potrebbe ancora salire

Nel caso in cui i rialzisti riuscissero a mantenere il supporto e a innescare un rimbalzo, l’analista di criptovalute mostra che c’è ancora la possibilità di un aumento del prezzo. In questo caso, Bitcoin dovrebbe riconquistare la linea di tendenza sopra i 117.000 dollari per completare la continuazione al rialzo.

Bitcoin scende verso i 100.000 dollari – Fonte: TradingView

Un aumento del prezzo da questo livello di supporto potrebbe portare a un altro aumento del 30%, spingendo il prezzo sopra il livello di 137.000 dollari. Tuttavia, l’analista rimane fermamente convinto che ci sia una maggiore possibilità di un crollo e ha affermato: