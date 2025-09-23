World Liberty Financial lancerà un’app in stile Robinhood e Venmo

La novità è stata annunciata dal co-fondatore della società, Zak Folkman, sul palco della conferenza Impact di Seul.

La società World Liberty Financial, legata alla famiglia di Trump, dopo aver lanciato il suo token WLFI ha confermato l’arrivo della sua carta di debito e dell’app per la vendita al dettaglio.

La novità è emersa alla Korea Blockchain Week

WLFI Operating Officer @zakfolkman delivering the keynote presentation at Eastpoint Seoul 🇰🇷 on the future of finance. 🦅☝️ pic.twitter.com/v0E9j5I0rn — WLFI (@worldlibertyfi) September 22, 2025

Per quanto riguarda la carta di debito di WLFI, sarà integrata con l’app di Apple Pay. In questo modo la stablecoin USD1 ” peggata” al dollaro del progetto potrà essere utilizzata nel quotidiano.

Il co-fondatore ha descritto la nuova app retail come un mix tra Venmo (app di pagamenti P2P molto popolare negli USA) e Robinhood (piattaforma di trading per investitori retail). L’obiettivo è combinare pagamenti peer-to-peer e strumenti di trading semplificati, spingendo l’adozione mainstream.

Zak Folkman ha chiarito che non verrà creata una blockchain proprietaria. Ha spiegato che l’azienda vuole restare indipendente e sviluppare prodotti compatibili con più piattaforme.

“Non lanceremo mai una blockchain di World Liberty Financial. Crediamo che il nostro compito non sia quello di lanciare chain o exchange o cose simili, ma di essere completamente indipendenti quando si tratta di network, tecnologia e piattaforme di distribuzione”, ha dichiarato il co-fondatore.

WLFI ha stretto anche una partnership strategica

Inoltre, è emersa un’altra importante notizia: il secondo exchange di crypto sudcoreano più grande Bithumb ha ufficializzato la partnership con World Liberty Financial, firmando un memorandum d’intesa a Seul. Presenti alla firma il CEO dell’exchange Lee Jae-won e il co-fondatore di WLF Zak Folkman.

La partnership è stata siglata dopo l’incontro tra Lee ed Eric Trump, co-fondatore di WLFI, durante la conferenza Bitcoin Asia 2025 di Hong Kong.

Per Lee Jae-won, la collaborazione è “una pietra miliare importante”.

L’accordo punta a far crescere la DeFi a livello globale, creare nuove opportunità di business e rafforzare la fiducia degli investitori. Mira anche ad allargare la base di utenti, attrarre nuovi mercati e accelerare lo sviluppo di prodotti DeFi.

La Corea è ancora tra i cinque principali mercati crypto al mondo, con una capitalizzazione che quest’anno ha superato i 72 miliardi di dollari. Il progetto sta emergendo grazie alla quotazione di USD1 sia su Bithumb che su Upbit.

Oltre a Bithumb, l’azienda ha stretto altre collaborazioni nel settore crypto. A maggio ha avviato una partnership con Chainlink per portare USD1 su più blockchain.

La stabelcoin USD1 continua a crescere

Intanto la stablecoin USD1 sta continuando ad espandersi. All’inizio del mese l’azienda ha coniato altri 100 milioni di token su Solana.

La stablecoin ha raggiunto un market cap di 3 miliardi di dollari in pochi mesi, diventando tra le più veloci a crescere sul mercato negli Stati Uniti.

Folkman ha riferito che l’azienda resta ottimista nel lungo termine. Per sostenere l’asset, è stato approvato un programma di riacquisto e distruzione dei token, con oltre il 99% di voti favorevoli da parte della community.

Il token nativo WLFI sta invece sottoperformando. L’entusiasmo iniziale si è rapidamente spento e il progetto è finito nel mirino per accuse di insider trading.

Nelle ultime 24 ore è in calo del 3,31%, mentre nel grafico settimanale ha registrato una perdita del 7% e in quello mensile del 10%.

Grafico giornaliero del token WLFI. Fonte: CoinMarketCap

Vista la performance deludente dell’asset, il team del progetto ha approvato una proposta di governance per ridurre la supply e aumentare il valore del token.