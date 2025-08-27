Ripple è sulla bocca di tutti! XRP è pronto ad approfittarne e a volare a $10?

Ultimo aggiornamento: Agosto 27, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi giorni, il mondo delle criptovalute è stato travolto da un vero e proprio tsunami di notizie che ruotano attorno a Ripple e XRP. Dalle partnership strategiche in Cina all’introduzione di nuovi strumenti finanziari come i futures su piattaforme tradizionali, fino a iniziative rivoluzionarie come carte di credito in XRP e docu-serie dedicate, ogni giorno sembra portare una novità capace di ridefinire il panorama crypto.

In questo contesto, XRP si sta imponendo non solo come asset digitale, ma come protagonista di una trasformazione globale dei sistemi finanziari, attirando l’attenzione di trader, investitori istituzionali e appassionati di tecnologia.

Partnership cinese porta trilioni su XRPL

BREAKING: $XRP just scored a huge win in China.



Linklogis, a fintech powerhouse, is moving its trillion-dollar supply chain finance platform onto the XRP Ledger.



Real-world assets, global payments, and trade finance, all powered by XRPL. pic.twitter.com/l0MBzDxWLn — WhaleWire (@WhaleWire) August 26, 2025

L’insider delle crypto WhaleWire ha riportato una svolta dalla Cina: Linklogis, uno dei principali fornitori fintech per la supply chain, sta trasferendo la sua piattaforma da trilioni di dollari su XRP Ledger. Questa collaborazione strategica faciliterà i pagamenti cross-border di asset digitali supportati da flussi commerciali reali.

La partnership tra Linklogis e XRPL darà accesso a 2.156 grandi imprese, 377 istituzioni finanziarie e più di 330.000 piccole e medie aziende presenti in 29 province cinesi e 27 Paesi in tutto il mondo. Tra i clienti più noti figurano colossi statali come ChemChina, China Mobile e China Railway, oltre a brand globali come Nike e Under Armour.

BlackRock e JP Morgan stanno acquistando XRP?

Firms like BlackRock and JP Morgan, who comment on everything, have no comment on #XRP. That silence is telling.



But we know better, it’s already embedded worldwide, with systems being built on top of it, bridged into it, and dependent on its on-demand liquidity. pic.twitter.com/vm5bMxfItf — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) August 25, 2025

L’esperto di criptovalute Black Swan Capitalist segnala un fenomeno sorprendente: aziende come BlackRock e JP Morgan, che normalmente commentano qualsiasi novità, restano misteriosamente silenziose su XRP. Questo silenzio viene interpretato dagli analisti come molto significativo.

Secondo il noto analista, Ripple è già parte integrante dei sistemi finanziari globali, con nuove infrastrutture sviluppate su XRP che sfruttano la liquidità on demand. Questo silenzio dei giganti di Wall Street comincia a essere assordante e potrebbe indicare sviluppi dietro le quinte non ancora resi pubblici.

Coinbase introduce i futures su XRP

L’analista crypto MartyParty ha annunciato che Coinbase ha lanciato i futures su $SOL e $XRP con leva fino a 5x per gli utenti statunitensi. Questi prodotti, regolamentati dalla CFTC, offrono ai trader nuove opportunità per sfruttare le oscillazioni di prezzo in entrambe le direzioni.

L’introduzione di questi futures perpetui su XRP rappresenta quindi un passo importante per l’adozione delle altcoin sulle piattaforme di trading tradizionali. Questa novità arriva in un momento strategico, considerando il crescente interesse istituzionale nella tecnologia di Ripple.

La carta di credito XRP di Gemini conquista l’Apple Store

A credit card designed for XRP enthusiasts. pic.twitter.com/Mb2H2la2cu — Gemini (@Gemini) August 26, 2025

Gemini, l’exchange dei fratelli Winklevoss, ha raggiunto un traguardo sorprendente superando Coinbase nelle classifiche dell’Apple Store statunitense. Questo cambiamento è avvenuto subito dopo l’annuncio della loro nuova carta di credito XRP, realizzata in collaborazione con Ripple Labs e Mastercard.

La nuova “limited edition metal card” offre fino al 4% di cashback in token XRP, senza tempi di attesa. Tyler Winklevoss ha commentato con entusiasmo l’evento, osservando che “the flippening is accelerating” (Nel contesto crypto, il termine flippening indica il momento in cui una criptovaluta supera un’altra in termini di capitalizzazione di mercato o rilevanza n.d.r). L’evento è particolarmente significativo considerando che Coinbase registra un volume di scambi giornaliero tre volte superiore a quello di Gemini.

La prima docu-serie su XRP annuncia una nuova era

💣BOOOOOOOOOOOOOOMB 💣



The first-ever #XRP documentary just dropped… and this is only the trailer! 🚀🔥 pic.twitter.com/D01YtNWmGd — John Squire (@TheCryptoSquire) August 26, 2025

L’esperto di XRP The Crypto Squire ha condiviso con entusiasmo la notizia della prima docu-serie ufficiale su XRP, di cui al momento è disponibile solo il trailer. Questa produzione promette di raccontare in modo approfondito la storia dello sviluppo e dell’adozione di XRP.

Il lancio della docu-serie coincide con un periodo di intensa attenzione mediatica su XRP e le partnership di Ripple. Storicamente, le docu-serie hanno avuto un impatto positivo sulla percezione delle criptovalute, aumentando educazione e consapevolezza tra il pubblico.

Previsioni estreme sul prezzo: XRP verso i 10.000$

$XRP at $10,000 sounds wild, until you realize what it’s built for.



Global liquidity, instant settlement, full regulatory backing, and now the world’s financial rails are syncing to ISO 20022.



This play won’t wait forever.

How early are you really?pic.twitter.com/uho5VDQmEc — X Finance Bull (@Xfinancebull) August 26, 2025

L’analista di Ripple X Finance Bull ha avanzato un’audace previsione: XRP potrebbe raggiungere i 10.000$ entro il 2030, supportata da argomenti legati alla liquidità globale, ai pagamenti istantanei e alla piena approvazione regolatoria. L’analista ha sottolineato come l’infrastruttura finanziaria mondiale stia sincronizzandosi con gli standard ISO 20022.

Questa previsione estrema si basa sul ruolo potenziale di XRP come ponte tra diversi sistemi finanziari. Con l’adozione crescente di ISO 20022 da parte delle banche centrali in tutto il mondo, XRP si posiziona come elemento cruciale nella futura architettura finanziaria.

La combinazione di innovazione tecnologica, partnership strategiche e adozione istituzionale crea una posizione unica per XRP nel corso del 2025.

Nuove opportunità nel settore delle meme coin

Per i trader interessati a diversificare oltre le altcoin tradizionali, Token6900 rappresenta un’opportunità interessante. Questo progetto anti-establishment abbraccia completamente la cultura delle meme coin, puntando al contempo su trasparenza e correttezza.

Token6900 si distingue perché non cerca di essere qualcosa che non è e non promette utility complesse, concentrandosi piuttosto su una crescita guidata dalla community. Con l’attuale dinamica di mercato e l’interesse crescente per investimenti alternativi, il progetto si posiziona strategicamente in vista della prossima bull market delle meme coin.