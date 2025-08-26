La carta di credito apre nuovi scenari ma intanto $XRP affronta un supporto critico a $2,73

Brad Garlinghouse – il CEO di Ripple – ha contribuito a infiammare l’entusiasmo della community con l’annuncio di una carta di credito Mastercard con ricompense in XRP, offrendo così agli asset digitali una concreta utilità nel mondo reale.

“Una carta di credito con ricompense in XRP nel mondo reale?! Che momento per essere vivi, famiglia XRP.”

An XRP rewards credit card out in the world?! What a time to be alive, XRP family…



Use the special edition @Gemini card for everyday purchases, and earn up to 4% XRP back. https://t.co/arz9v68S0Z pic.twitter.com/ck5KgKlaZK — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) August 25, 2025

La carta Gemini XRP Edition non è solo un elegante oggetto da riporre nel portafoglio e sfoggiare davanti agli amici ma una vera e propria carta ricompense che funziona sui tradizionali circuiti bancari. Emessa da WebBank e alimentata da Mastercard, offre cashback immediato in XRP fino al 4%.

Per i sostenitori di XRP, questo passaggio rappresenta una pietra miliare di utilità concreta. Invece di affidarsi esclusivamente alle oscillazioni speculative del prezzo, ora i possessori possono accumulare XRP in modo passivo tramite le spese quotidiane, trasformando gli acquisti di tutti i giorni in un metodo costante per incrementare i token senza passare dagli exchange.

Gemini posiziona la carta come parte di una strategia più ampia per espandere l’adozione reale di XRP, affiancandola a iniziative come l’integrazione della stablecoin RLUSD di Ripple sulla propria piattaforma.

Il mercato ha reagito rapidamente, seppur con sentimenti contrastanti. Sui social media, dopo la rivelazione di Garlinghouse, si sono alternati entusiasmo e ironie ma è innegabile che la carta possa fornire un nuovo impulso di utilità a XRP, in mezzo alla volatilità dei prezzi. Diversi analisti hanno avvertito che il lancio di carte di questo tipo raramente garantisce una domanda duratura del token ma hanno altresì concordato sul fatto che rafforzi la credibilità di XRP come asset per i pagamenti.

In ogni caso, ciò che davvero conta è l’adozione concreta. Una carta con ricompense permette di trasformare le spese quotidiane in asset on-chain, avvicinando anche chi è più restio a investire direttamente in criptovalute.

XRP affronta un test critico a $2,73 mentre si profila un triangolo discendente

Secondo l’analista di mercato Hype Dyor, XRP sta mostrando segnali di un pattern a triangolo discendente, una formazione che spesso indica un potenziale ribasso se i livelli di supporto non reggono. Al momento, la linea critica da non superare è 2,73 dollari. Se XRP dovesse rompere al di sotto di questa soglia con volumi consistenti, la proiezione ribassista punta a un calo verso 2,33 dollari, cancellando gran parte dei guadagni recenti della moneta.

Al momento, XRP ha guadagnato un po’ di slancio e viene scambiato a 2,91 dollari. Tuttavia, l’attuale configurazione tecnica fa prevalere tra i trader un sentimento di cautela. La media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni si trova a 3,04 dollari, limitando i prezzi al di sotto della resistenza a breve termine.

Nel frattempo, l’indice di forza relativa (RSI) resta in area neutra, suggerendo che né i compratori né i venditori abbiano un chiaro vantaggio. Questo equilibrio riflette l’indecisione sui mercati crypto più ampi, con i partecipanti che attendono un movimento decisivo prima di impegnare ulteriori capitali.

Sebbene i rischi al ribasso rimangano, la prospettiva ribassista non è definitiva. Una rottura al di sopra della linea di downtrend del triangolo potrebbe rapidamente spostare il sentiment verso il rialzo, aprendo la strada a 3,40 dollari, una zona di liquidità chiave dove spesso emergono venditori.

Se i compratori mantengono lo slancio oltre quel livello, XRP potrebbe ritestare il recente prezzo massimo storico (ATH) di 3,65 dollari, invalidando del tutto la configurazione ribassista e dando il via a un nuovo rally.

Hype Dyor sottolinea che questo è un momento cruciale per XRP. Con il prezzo compresso in un range stretto, una rottura decisiva, al di sotto di 2,73 dollari o al di sopra della linea di downtrend, determinerà la direzione del prossimo movimento importante.

Conclusione

Qualora Gemini riesca ad ampliare ulteriormente la diffusione e l’utilità della carta di credito con XRP, con solide partnership commerciali e un’efficace formazione per gli utenti, i cashback in crypto potrebbero diventare più diffusi e l’utilità reale di XRP ne uscirebbe rafforzata – proprio come sottolineato dal CEO di Ripple – creando un ponte concreto tra wallet e punti vendita.

Sul fronte tecnico, il futuro immediato di XRP resta legato al supporto di 2,73 dollari. Una rottura al di sotto potrebbe innescare una correzione più profonda verso 2,33 dollari, mentre un superamento della resistenza potrebbe aprire la strada a un rally verso 3,40 dollari e oltre.