Ripple, DBS e Franklin Templeton rivoluzionano il trading tokenizzato

DBS ha dichiarato che quoterà il token sgBENJI di Franklin Templeton e la stablecoin RLUSD sulla propria piattaforma di scambio.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La banca DBS di Singapore ha firmato un protocollo d’intesa con Franklin Templeton e Ripple per quotare fondi del mercato monetario tokenizzati sul DBS Digital Exchange.

La partnership tra le tre grandi società è stata annunciata giovedì, e offrirà soluzioni di trading e prestito agli investitori accreditati e istituzionali. I servizi sfrutteranno i fondi del mercato monetario tokenizzati sulla blockchain XRP Ledger e la stablecoin RLUSD di Ripple.

Introducing the next building block of onchain markets – we’re partnering with @DBSbank and @FTI_Global to establish repo markets powered by tokenized collateral and stablecoins: https://t.co/vFTL32XO8C



Investors will be able to use $RLUSD to trade for Franklin Templeton’s money… — Ripple (@Ripple) September 18, 2025

Inoltre, DBS ha dichiarato che quoterà il token sgBENJI di Franklin Templeton e la stablecoin RLUSD sul suo exchange. Come riportato nell’annuncio:

“La quotazione consentirà ai clienti di gestire i propri wallet di asset digitali in maniera più agile, rispondendo alle condizioni in rapida evoluzione del mercato”.

Questo significa che gli investitori idonei potranno scambiare sgBENJI e RLUSD per ottenere rendimenti, anche in periodi di elevata volatilità.

Il CEO di DBS Digital Exchange, Lim Wee Kian, ritiene che questa configurazione potrebbe aumentare l’efficienza e la liquidità nei mercati di Singapore e globali, soddisfando le esigenze specifiche di una classe di asset senza confini e attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Kian ha aggiunto:

“Questa partnership dimostra come i titoli tokenizzati possano svolgere questo ruolo, aumentando al contempo l’efficienza e la liquidità dei mercati finanziari globali”.

DBS aiuterà i clienti a sbloccare la liquidità

Tra le altre cose, DBS sta pianificando di esplorare la possibilità di utilizzare i token sgBENJI come garanzia per ottenere credito da operazioni di riacquisto (repo) gestite da banche o piattaforme di terze parti, in cui DBS agirebbe come agente detentore della garanzia.

Questa mossa offre ai clienti l’accesso a pool di liquidità più ampi, consentendo loro di sfruttare le proprie risorse digitali per ottenere credito. Il vicepresidente e responsabile globale del trading e dei mercati di Ripple, Nigel Khakoo, ha affermato:

“Il 2025 è stato caratterizzato da una serie di primati nel settore per quanto riguarda il passaggio delle istituzioni finanziarie tradizionali alla blockchain, e la collaborazione tra Ripple, DBS e Franklin Templeton per consentire operazioni di riacquisto per un fondo monetario tokenizzato che coincide con una modalità di scambio regolamentata, stabile e liquida come RLUSD è davvero rivoluzionaria”.

Gli asset tokenizzati regolamentati ottengono finalmente spazio istituzionale in Asia

I principali fondi della regione APAC (Asia-Pacifico) sono alla ricerca di rampe di accesso digitali prive di attrito. Quando si tratta di conformità in materia di criptovalute, Singapore ha uno dei regimi normativi più severi, ma anche più chiari.

Il protocollo d’intesa garantisce il rispetto delle norme AML/KYC e di protezione degli investitori, costituendo un esempio di best practice.

DBS, che costituisce il più grande istituto di credito di Singapore, offre già titoli strutturati tokenizzati sulla blockchain pubblica Ethereum agli investitori idonei delle piattaforme digitali, tra cui ADDX, DigiFT e HydraX. La città-stato ha rafforzato il suo ruolo di hub per la finanza tokenizzata.

Inoltre, l’Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha portato avanti una serie di sperimentazioni nel settore nell’ambito del Progetto Guardian, esplorando come la tokenizzazione degli asset possa essere integrata con l’infrastruttura di mercato esistente.