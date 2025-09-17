XRP Ledger escluso dall’e-commerce. Scontro tra Ripple e Amazon

Il CEO di Ripple indaga sul motivo per cui i principali marketplace come Amazon non hanno adottato soluzioni blockchain, come XRP Ledger (XRPL), mentre XRP registra afflussi istituzionali settimanali pari a 32,5 milioni di dollari.

Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, sta suscitando scalpore nei settori dei pagamenti e dell’e-commerce chiedendosi perché i principali marketplace, come Amazon, non abbiano ancora adottato soluzioni di pagamento come XRP Ledger, basate sulla blockchain.

Ripple CEO Brad Garlinghouse questions why marketplaces like Amazon have not yet adopted blockchain technology like the XRP Ledger for payments: "Uber knows that if they can pay their drivers more frequently, the retention of their drivers goes up."$XRP $RLUSD pic.twitter.com/Cr4QG5DTkc — ALLINCRYPTO (@RealAllinCrypto) September 16, 2025

Secondo l’analista tecnico All in Crypto, Garlinghouse ha sottolineato i potenziali vantaggi derivanti dall’utilizzo della tecnologia blockchain per migliorare l’efficienza dei pagamenti e ottenere benefici operativi.

Garlinghouse ha citato Uber come esempio, sottolineando che pagamenti più rapidi migliorano la fidelizzazione degli autisti. Egli suggerisce che i marketplace che adottano soluzioni blockchain come XRP Ledger potrebbero ottenere vantaggi simili in termini di soddisfazione e fidelizzazione dei fornitori e dei liberi professionisti.

L’XRP Ledger di Ripple consente transazioni transfrontaliere quasi istantanee e a basso costo, aggirando gli intermediari tradizionali che rallentano i pagamenti di giorni. Garlinghouse sottolinea che l’integrazione di tali soluzioni blockchain nell’e-commerce potrebbe dare ai mercati un chiaro vantaggio, in particolare a quelli che gestiscono elevati volumi di pagamenti giornalieri.

Gli analisti sottolineano che pagamenti tempestivi, affidabili e a basso costo sono fondamentali per fidelizzare dipendenti e partner. Nell’e-commerce e nella gig economy, ritardi o inefficienze possono causare abbandoni e ridurre il coinvolgimento. La velocità, la sicurezza e la trasparenza della blockchain offrono una soluzione scalabile a queste sfide.

Pertanto, le osservazioni di Garlinghouse evidenziano una questione chiave del settore: se la blockchain può semplificare i pagamenti e aumentare la soddisfazione degli stakeholder, perché i principali mercati non l’hanno ancora adottata?

I suoi commenti potrebbero suscitare un rinnovato interesse per i progetti pilota e le strategie di adozione, poiché le aziende mirano a modernizzare i pagamenti e a rimanere competitive in un’economia digitale in rapida evoluzione.

XRP registra afflussi settimanali per 32,5 milioni di dollari

Come dimostrano gli afflussi settimanali, che secondo gli ultimi dati di CoinShares hanno raggiunto i 32,5 milioni di dollari la scorsa settimana, il token XRP sta catturando una rinnovata attenzione istituzionale.

Questo sviluppo coincide con i forti afflussi netti mensili per un totale di quasi 48 milioni di dollari, che riflettono la crescente fiducia nell’asset digitale in vista delle decisioni normative anticipate sugli ETF spot XRP negli Stati Uniti.

I recenti afflussi hanno portato gli asset under management (AUM) legati a XRP a circa 2,94 miliardi di dollari, evidenziando il crescente interesse istituzionale.

Gli analisti attribuiscono questo aumento alle aspettative che la SEC possa presto chiarire le regole per gli ETF spot su XRP, uno sviluppo che potrebbe sbloccare sostanziali afflussi di capitale e accelerare l’adozione di XRP nei mercati regolamentati.

L’interesse istituzionale per XRP sta aumentando grazie al miglioramento della chiarezza normativa intorno a Ripple. Considerato una soluzione di pagamento transfrontaliero veloce e a basso costo e un investimento strategico, XRP sta attirando importanti investitori che si posizionano in vista di potenziali approvazioni di ulteriori ETF.

Mentre gli asset under management legati a XRP si avvicinano ai 3 miliardi di dollari, gli osservatori del mercato stanno monitorando attentamente se questi afflussi si tradurranno in una crescita sostenuta.

Con decisioni normative chiave all’orizzonte, le prossime settimane potrebbero coincidere con un momento fondamentale per determinare la traiettoria di XRP nel panorama degli investimenti istituzionali.

Conclusioni

Le osservazioni del CEO di Ripple evidenziano una lacuna critica nell’adozione della tecnologia blockchain da parte dei principali mercati come Amazon. Poiché le aziende danno sempre più priorità alla velocità, all’efficienza e alla soddisfazione degli stakeholder, l’integrazione di soluzioni come l’XRP Ledger potrebbe diventare una necessità strategica piuttosto che un’innovazione opzionale.

La domanda ora non è “se”, ma “quando” le piattaforme leader sfrutteranno la blockchain per trasformare i pagamenti e sbloccare una maggiore efficienza operativa, fedeltà dei clienti e vantaggio competitivo.