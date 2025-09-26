Ripple al limite: XRP verso boom o crollo?

XRP viene scambiato a 2,76 dollari mentre gli analisti discutono di un rialzo a 3,20 dollari o di un ribasso a 2,20 dollari, con la liquidità e le notizie sugli ETF che influenzano il sentiment dei trader.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il token XRP è arrivato davanti a un bivio, un livello di resistenza vicino ai 2,70 dollari dal quale può puntare a un breakout a 3,20 dollari oppure a un ribasso verso il supporto a 2,20 dollari. Gli analisti stanno monitorando la compressione del triangolo e le correzioni d’onda, che mostrano un aumento della pressione.

I pool di liquidità al di sotto dei 3 dollari aumentano il rischio di uno shakeout, anche se la recente approvazione dell’ETF aumenta l’attenzione.

Il prezzo di XRP è sotto pressione

Al momento della stesura dell’articolo, il token di Ripple viene scambiato a circa 2,74 dollari con un volume di scambi giornaliero di 9,27 miliardi di dollari. Nelle ultime 24 ore, XRP è sceso del 3,82%, mentre ha perso il 10,77% nell’ultima settimana.

I trader stanno osservando attentamente l’attuale configurazione, perché XRP oscilla vicino a livelli che potrebbero decidere la sua prossima direzione.

L’analista di criptovalute EGRAG CRYPTO ha inquadrato la situazione in due possibili scenari, chiedendosi:

“Assisteremo a una spinta fino a 3,20 dollari o a un crollo fino a 2,20 dollari?”.

Il grafico mostra XRP che si consolida all’interno di un triangolo, dove la resistenza e il supporto si stanno comprimendo prima di un breakout.

L’asset sta testando la resistenza nella fascia 2,65-2,70 dollari. Una chiusura al di sopra di questa fascia potrebbe aprire la strada verso il livello di 3,20 dollari. Se gli acquirenti non riusciranno a spingere al rialzo, il prezzo potrebbe subire una rinnovata pressione di vendita intorno a questa zona.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XRP – Fonte: EGRAG CRYPTO

Sul lato negativo, il supporto rimane sulla linea di tendenza ascendente che ha tenuto dall’inizio dell’anno. Un breakdown potrebbe portare XRP verso i 2,20 dollari, un livello in cui in precedenza era apparsa la domanda. Il grafico più ampio mostra un consolidamento in corso, con uno slancio che si sta rafforzando verso un movimento decisivo.

Opinioni degli analisti sulla struttura del mercato

L’analista CoinsKid ha descritto il movimento come parte di un ciclo ondulatorio. Osservando che l’onda 2 era a zig-zag, mentre l’onda 4 sta mostrando una forma più complessa, ha affermato:

“Penso che XRP sia in una complessa correzione dell’onda 4 dopo un movimento esplosivo di 5 onde al rialzo dal minimo di giugno”.

L’analista ha indicato un pattern a triangolo discendente che si sta formando sul grafico, con tre massimi inferiori che comprimono il prezzo nel supporto. Sebbene molti triangoli si rompano, ha consigliato di pazientare fino a quando l’espansione non sarà confermata. CoinsKid ha anche sottolineato che:

“Il supporto monumentale per XRP si trova al minimo di 1,90 dollari del 22 giugno 2025. Se questo supporto viene perso, il gioco cambia completamente”.

Liquidità e condizioni di mercato

I dati sulla liquidità aggiungono un altro livello al quadro attuale. Steph is Crypto ha dichiarato:

“ULTIME NOTIZIE: LA LIQUIDITÀ DI XRP SI STA ACCUMULANDO SOTTO I 3 DOLLARI. LE BALENE SONO A CACCIA DI POSIZIONI LUNGHE…”

💥BREAKING:#XRP LIQUIDITY IS STACKING UP BELOW $3.



— STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) September 26, 2025

La mappa termica di Coinglass pubblicata nel post mostra posizioni lunghe con leva finanziaria accumulate appena sotto i 3 dollari, creando un pool di liquidità che potrebbe far scendere il prezzo. Gli operatori più grandi potrebbero spingere il mercato al ribasso per innescare liquidazioni prima di ricostruire posizioni.

Allo stesso tempo, il sentiment generale è stato contrastante. L’approvazione da parte della SEC del primo ETF XRP statunitense ha dato una spinta, ma i recenti avvertimenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell sulle valutazioni e sui rendimenti dei titoli del Tesoro più elevati hanno pesato sui mercati di rischio, compreso quello delle criptovalute. Gli operatori ora attendono di vedere se XRP supererà i 2,70 dollari o scivolerà verso il limite inferiore del suo intervallo.

