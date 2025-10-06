Gli ETF spot su Bitcoin vanno alla grande negli USA!

Head of Content - Cryptonews Italy Christian Boscolo Head of Content - Cryptonews Italy Christian Boscolo Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 6, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’ultimo ATH di Bitcoin a quota 125.000 non è stato una sorpresa, almeno per chi segue l’andamento dei suoi ETF Spot che, la settimana scorsa, hanno attirato investimenti per oltre 3,24 miliardi di dollari.

Secondo i dati di SoSoValue, la settimana che si è conclusa il 22 novembre 2024, ha visto afflussi pari a 3,38 miliardi di dollari. Questa iniezione di capitali ha invertito il trend della settimana precedente, pari a 902 milioni, e ha spinto gli afflussi delle ultime quattro settimane vicino ai 4 miliardi.

Afflussi giornalieri negli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti: il 3 ottobre sono entrati 985 milioni di dollari, con BlackRock IBIT in testa (791,5M$) e Fidelity FBTC al secondo posto (69,6M$). – Fonte: SoSoValue

L’iShares Bitcoin Trust di BlackRock, conosciuto anche come IBIT, ha dominato i flussi in entrata, catturando 1,8 miliardi. IBIT ora gestisce 96,2 miliardi di dollari in asset, consolidando il suo vantaggio sui concorrenti.

L’ETF di Fidelity, FBTC, il secondo fondo più grande per valore netto, ha raccolto invece 692 milioni, il 38% di quanto attirato da IBIT.

Afflussi record negli ETF spot su Bitcoin

L’attività di trading si è concentrata su IBIT, che ha visto scambi per diversi miliardi di dollari al giorno. Gli analisti hanno osservato che il fondo di BlackRock è diventato il preferito per quanto riguarda la partecipazione istituzionale.

Gli afflussi sono arrivati mentre Bitcoin domenica superava i 125.000 dollari, infrangendo il precedente record stabilito ad agosto. Il rally conferma inoltre che ottobre è un mese favorevole per Bitcoin (non per niente viene chiamato Uptober, ndr), con BTC che è già salito del 10% dall’inizio del mese.

Lo Shutdown USA spinge gli investitori verso i beni rifugio

Secondo gli analisti, lo shutdown del governo USA potrebbe aver deviato gli investimenti verso i beni rifugio come Bitcoin e oro che, non a caso, hanno entrambi raggiunto nuovi ATH.

Inoltre, il saldo complessivo di Bitcoin sugli exchange centralizzati è sceso ai minimi degli ultimi sei anni, con 2,83 milioni di BTC. La riduzione dell’offerta ha amplificato l’impatto degli afflussi negli ETF.

Per gli analisti, Bitcoin gode ora di un nuovo supporto intorno ai 117.300 dollari, ma potrebbe anche registrare nuovi massimi con rialzi fino ai 140.000 dollari se la situazione continuerà ad essere favorevole alla valuta di Satoshi Nakamoto.