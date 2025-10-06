Debito e instabilità politica spingono verso Bitcoin, oro e argento

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Continua la fuga dalle valute fiat. L’incertezza fiscale che pesa sulle principali economie sta spingendo sempre di più gli investitori verso oro, argento e Bitcoin.

Secondo il report di Bloomberg, sta guadagnando terreno il cosiddetto “debasement trade” (la tendenza a rifugiarsi in asset scarsi per proteggersi dalla svalutazione delle valute tradizionali), in un contesto segnato dall’instabilità politica e debiti in crescita.

Yen, dollaro ed euro perdono slancio

In Giappone, lo yen è sceso dell’1,6% dopo che Sanae Takaichi, sostenitrice delle politiche di stimolo, è diventata la favorita per diventare primo ministro nel Paese. Le sue posizioni riducono le aspettative di una stretta monetaria a breve, cosa che ha spinto lo yen ai minimi storici rispetto a Bitcoin e oro.

Negli Stati Uniti, il dollaro sta continuando a perdere terreno sotto il peso del prolungato shutdown del governo e delle crescenti preoccupazioni sul debito, registrando un calo di circa il 30% rispetto a Bitcoin dall’inizio dell’anno.

L’Europa non offre segnali migliori. L’euro ha ceduto lo 0,1% sul dollaro, mentre le nuove tensioni politiche in Francia hanno offuscato le prospettive economiche della regione.

Il debito elevato e la mancanza di una risposta politica coesa stanno alimentando il malessere degli investitori.

Le valute fiat stanno vacillando, mentre Bitcoin sta continuando a scambiare intorno al suo massimo storico, toccato ieri. L’oro ha raggiunto nuovi record e l’argento è a un passo dal suo picco.

Chris Weston, responsabile della ricerca di Pepperstone Group, ha descritto l’impennata della domanda degli asset come “un classico momentum trade”, amplificato dal caos politico e dai timori d’inflazione. “Bisogna esserci”, ha commentato.

Gold's price increase signals a weakening of the dollar. I believe Bitcoin forecasts based on the dollar will underestimate Bitcoin's future price. This is not the prettiest chart, it looks like it was drawn with a shaky hand, but it shows what would happen if Bitcoin's "value"… pic.twitter.com/tYozBwoafa — apsk32 (@apsk32) October 6, 2025

Anche JPMorgan la pensa allo stesso modo. Il 3 ottobre, gli analisti della banca hanno sottolineato la disfunzionalità di Washington e il solito schema del dollaro che perde terreno a favore delle riserve alternative.

Hanno paragonato la fuga attuale verso oro e Bitcoin al comportamento degli investitori durante la crisi finanziaria del 2008 e negli anni di aggressivi stimoli monetari.

Lunedì l’indice Bloomberg Dollar Spot ha registrato un aumento, ma resta in calo di circa l’8% da inizio anno.

Visto che i mercati sono in balia dell’incertezza, Bitcoin e oro non vengono più visti solo come asset speculativi, ma come rifugi contro la cattiva gestione fiscale e la perdita di valore delle valute fiat.

Bitcoin tocca un nuovo massimo storico domenica

Ieri mattina la valuta di Satoshi Nakamoto ha toccato un nuovo massimo sopra i 125.000 dollari, superando il picco precedente di 124.500 dollari di agosto.

L’asset ha toccato il picco mentre le riserve negli exchange centralizzati erano ai livelli più bassi degli ultimi se anni, segno che l’offerta è in riduzione a fronte della forte domanda.

Si tratta di un ottimo inizio ottobre per Bitcoin, spesso soprannominato “Uptober“ per via dei guadagni.

Al momento BTC sta scambiando al livello di 123.999 dollari, con un rialzo dello 0,74%. Nel grafico settimanale ha registrato un guadagno del 10%, mentre in quello mensile dell’11%.

Il rialzo di Bitcoin ha portato le riserve di Strategy Inc. al massimo storico di 77,4 miliardi di dollari.

La società, che ha iniziato ad accumulare l’asset nel 2020 come asset di tesoreria, ha visto il valore delle proprie riserve crescere in modo esponenziale: da 2,1 miliardi di dollari iniziali a oltre 35 volte tanto in appena cinque anni.

Strategy ha resistito alla volatilità del mercato con acquisti continui durante le fasi di ribasso, portando la sua posizione a 8 miliardi di dollari nel 2023 e più che raddoppiandola a 41,8 miliardi di dollari entro il 2024.

Il rally dell’asset di quest’anno ha spinto le sue riserva a livelli senza precedenti, rafforzando la convinzione dell’azienda che Bitcoin rappresenti una copertura a lungo termine contro il deprezzamento delle valute fiat.