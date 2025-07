Questo analista prevede che XRP raggiungerà $4,80 a luglio

Secondo un famoso analista, XRP è vicino a una resistenza chiave. Se riuscisse a superarla, potrebbe salire fino a 4,80 dollari

XRP potrebbe superare presto il suo massimo storico toccato nel 2018. Secondo l’analisi di un noto esperto, il token di Ripple si trova a ridosso di un importante livello di resistenza e se riuscisse sfondarla, potrebbe spingersi verso i 4,80 dollari.

XRP può toccare un nuovo massimo a luglio?

Ali Martinez, analista molto seguito su X, ha spiegato che i 3 dollari rappresentano una resistenza chiave per l’asset. Da anni questo livello ha impedito all’altcoin di raggiungere un nuovo massimo storico sopra i 3,84 dollari. Ma con l’attuale pressione rialzista, il token di Ripple potrebbe romperlo già a luglio. Superato quel livello, XRP potrebbe continuare a salire verso i 3,84 per poi toccare i 4,80 dollari.

Dopo il picco di 3,84 dollari toccato nel gennaio 2018, i 3 dollari sono diventati una resistenza importante per XRP. Da allora, l’altcoin non è più riuscita a stabilire un nuovo massimo, nemmeno durante la bull run del 2021. Il peso della battaglia legale tra Ripple e la SEC ha mantenuto la pressione ribassista, impedendo una vera ripresa.

La causa legale contro Ripple sta per concludersi e nel 2023 era già stato stabilito che XRP non è una security sui mercati secondari. Dopo questa decisione, XRP è stato nuovamente listato sugli exchange come Coinbase.

Intanto Ripple sta continuando a stringere nuove partnership. L’adozione della sua stablecoin RLUSD è in crescita e potrebbe presto arrivare l’approvazione di un ETF spot. Tutto questo aumenterà notevolmente l’interesse istituzionale e renderà un nuovo massimo storico sempre più probabile, se il sentiment resterà rialzista.

La soglia dei 3 dollari frena ancora lo slancio di XRP

XRP ha registrato un forte aumento del 30% in una settimana, ma il superamento dei 3 dollari è difficile nel breve termine. Non solo i 3 dollari rappresentano una forte resistenza, ma il suo Relative Strength Index (RSI) è molto elevato e indica che l’asset è sopravvalutato nel breve termine, spingendo i trader a realizzare profitti.

Man mano che l’RSI scende sotto 70, XRP potrebbe riprendere slancio e innescare un nuovo rally. A quel punto, un breakout sopra i 3 dollari diventerebbe più probabile. Successivamente, l’altcoin potrebbe incontrare resistenza intorno ai 3,30 e 3,40 dollari. Dopo averle superate, potrebbe segnare un nuovo massimo storico sopra i 3,84 dollari.

Grafico del valore di XRP – Fonte: TradingView

In caso di correzione, i supporti si trovano a 2,70 dollari, 2,40 dollari e 2,30 dollari. Il livello dei 2,30 dollari è particolarmente solido, dato che è rafforzato dalla media mobile a 30 giorni (in giallo) e da quella a 200 giorni (in blu).

Il leggero calo di oggi, dopo sette giorni di forti guadagni, non indica un’inversione del trend. Anzi, suggerisce che la spinta rialzista potrebbe non essere esaurita. Un aumento verso i 3,84 dollari entro luglio è ancora possibile.

Se il sentiment dovesse rimanere positivo, XRP potrebbe estendere il rally fino a 4,80 dollari nei mesi estivi. Nonostante XRP sia già la terza crypto per market cap, potrebbe essere ancora un asset redditizio nella prossima bull run.

Altseason in arrivo?

Se XRP dovesse davvero toccare nuovi massimi, le altcoin più piccole potrebbero beneficiarne. Gli investitori stanno già guardando i token emergenti con un caso d’uso. Uno di questi potrebbe essere $BEST, il nuovo token nativo di Best Wallet.

Si tratta di un nuovo wallet crypto lanciato nel 2024, già utilizzato da centinaia di migliaia di utenti grazie alle varie funzionalità presenti nell’app. $BEST serve per sbloccare vantaggi esclusivi.

I titolari possono accedere alle prevendite crypto, selezionate dal team del pregetto, sconti sulle fees di transazione nel suo ecosistema e ricompense maggiori dallo staking.

Attualmente il token è in fase di prevendita ed è disponibile al prezzo di 0,025335 dollari sul sito ufficiale di Best Wallet. Finora ha raccolto circa 13,9 milioni di dollari.