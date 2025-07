Quanto varrebbero oggi mille dollari investiti in XRP dopo le dimissioni di Gensler dalla SEC?

Dopo l'addio di Gensler dalla SEC, XRP ha registrato un forte guadagno. Chi aveva investito 1.000 dollari allora potrebbe voler controllare il wallet.

L’uscita di Gary Gensler dalla SEC – Securities and Exchange Commission americana – ha coinciso con un forte rally di XRP, l’asset al centro delle lunga battaglia legale con l’ente regolatore.

Il 20 gennaio 2025, giorno in cui Gensler ha lasciato ufficialmente la carica di presidente, XRP scambiava a 2,95 dollari, mentre oggi si trova a 3,41 dollari. Si tratta di un guadagno del 15,42% in sei mesi.

Prezzo di XRP dopo le dimissioni di Gensler. Fonte: CoinMarketCap

Questo vuol dire che un investimento di 1.000 dollari in XRP il giorno in cui Gensler ha lasciato la SEC ora vale 1.154 dollari, con un guadagno netto di 154 dollari in 180 giorni.

Il rally di XRP era già iniziato a novembre, dopo che Gensler aveva annunciato le sue dimissioni. In quel momento stava scambiando al livello di circa 1,10 dollari. Vuol dire che ha segnato un guadagno del 209% rispetto al prezzo di oggi.

Prezzo di XRP da quando Gensler ha annunciato le sue dimissioni. Fonte: CoinMarketCap

XRP è in verde e il volume di trading rimane elevato. Nelle ultime 24 ore il token ha registrato 22,81 miliardi di dollari in transazioni, in crescita del 91% rispetto al giorno prima.

La capitalizzazione ha superato i 201,8 miliardi, consolidando XRP al terzo posto tra le prime crypto per market cap.

Secondo i dati on-chain della piattaforma Santiment e quelli pubblicati da Ali Martinez, le whale che detengono tra i 100 milioni e il miliardo di XRP stanno accumulando fortemente l’asset. Il risultato è stato un balzo sia del token che del market cap.

Whales have bought 2.20 billion $XRP in the last two weeks! pic.twitter.com/qpZ2xK7G7J — Ali (@ali_charts) July 16, 2025

Inoltre, osservando il suo andamento da gennaio, si nota un breakout dopo mesi di consolidamento, che ha permesso al token di staccarsi dallo stallo degli altri asset e registrare un aumento di circa 490% su base annua.

La coincidenza tra le dimissioni di Gensler e il rally non è sfuggito agli analisti.

Visto il cambio di atteggiamento della SEC nei confronti degli asset digitali e il resto del mercato in crescita, molti investitori credono che XRP, con normative più chiare e un maggiore interesse da parte delle istituzioni, possa aumentare ancora.

Oggi sta scambiando al livello di 3,41 dollari e si trova sempre più vicino al massimo di 3,84 dollari, toccato a gennaio 2018. Se dovesse continuare lo slancio rialzista, XRP potrebbe presto superarlo.