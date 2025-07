L’AI di Perplexity ha rilasciato una previsione bullish per XRP, ETH e DOGE

Il modello di intelligenza artificiale Perplexity prevede che le tre altcoin potrebbero raggiungere nuove vette prima della fine dell'anno.

Lunedì la crypto di maggior valore ha raggiunto un altro massimo storico, superando la soglia dei 123.000 dollari, per poi scivolare verso i 118.000 dollari, dove sta scambiando attualmente. Per gli analisti Bitcoin potrebbe ripartire presto, spingendo al rialzo il segmento delle altcoin.

L’impennata dell’asset nei giorni scorsi ha già riacceso l’ottimismo tra gli investitori e molti speculano sul fatto che potrebbe registrare una bull run senza precedenti, ancora più forte di quella del 2021.

Anche il modello di intelligenza artificiale di Perplexity condivide la stessa previsione rialzista e ha fissato dei target di prezzo per 3 altcoin.

L’AI stima che questa altcoin potrebbe raggiungere i $20

La prima crypto analizzata dal modello di intelligenza artificiale è XRP. Stima un obiettivo di prezzo ambizioso per l’asset entro la fine dell’anno: 20 dollari, un aumento circa sei volte superiore rispetto al suo valore attuale di 3,25 dollari.

Fonte: Perplexity

A spingere al rialzo il token di Ripple saranno diversi fattori, come la forte adozione istituzionale, una quadro normativo più delineato e anche l’ottimismo per il possibile debutto di un ETF spot XRP. Molti analisti danno per certo l’ok da parte della SEC e tale evento potrebbe spalancare le porte a un forte afflusso di capitali sia da parte dei piccoli investitori che istituzionali.

XRP continua a essere vista come una delle soluzioni migliori per i pagamenti globali, grazie alla sua velocità, conformità e costi bassi. Anche il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) ha riconosciuto i suoi punti di forza.

Inoltre, Ripple potrebbe presto scrollarsi di dosso il peso della lunga battaglia con la SEC. La causa sta infatti per concludersi e si trova in una fase puramente procedurale, che potrebbe richiedere ancora uno o due mesi. Una volta archiviato il caso, la società potrà finalmente tornare a operare senza restrizioni.

Il target dei 20 dollari è un obiettivo ambizioso e sarà necessario un catalizzatore, come per esempio i progressi normativi negli Stati Uniti.

Al momento XRP è in forte crescita e sta scambiando in verde al livello di 3,42 dollari, dopo aver toccato un picco di 3,65 dollari. Si sta avvicinando sempre di più al suo massimo di 3,84 dollari toccato nel 2018.

A spingere al rialzo l’asset sembrano essere gli acquisti da parte dei grandi player.

Grafico di XRP. Fonte: TradingView

Ma c’è un fattore da monitorare. Il suo Indice di forza relativa (RSI) è su livelli molto elevati, intorno a 86, e questo potrebbe spingere i trader a prendere profitto nel fine settimana. Quindi, l’asset potrebbe avere qualche difficoltà nel sfondare il suo All-Time High nei prossimi giorni.

Il modello AI prevede forti guadagni per Ethereum

Ethereum continua a essere la seconda crypto per capitalizzazione di mercato, con un valore che supera i 411,7 miliardi di dollari. Inoltre, si consolida come infrastruttura fondamentale per le applicazioni decentralizzate.

Fonte: Perplexity

Leader indiscusso nel settore degli smart contract e della finanza decentralizzata (DeFi), Ethereum gestisce attualmente più di 77,6 miliardi di dollari di Total Value Locked (TVL), rafforzando il suo ruolo centrale nell’ecosistema Web3.

Il modello AI di Perplexity prevede che Ethereum potrebbe salire a 5.000 dollari entro la fine dell’anno. Si tratterebbe di un forte aumento rispetto al suo prezzo attuale di circa 3.403 dollari.

A sostegno della sua previsione ci sono diversi fattori, come gli aggiornamenti della blockchain, il suo ruolo centrale nella finanza decentralizzata e negli NFT, come anche la forte adozione da parte delle istituzioni.

Al momento però l’asset è in una zona di ipervenduto, quindi le prese di profitto potrebbero frenare il suo slancio e farlo scivolare fino al supporto di 3.200 dollari.

Ethereum potrebbe registrare un altro rally nel caso in cui Trump introducesse un quadro normativo più chiaro per il settore. A rafforzare le prospettive rialziste dell’asset è anche il forte accumulo da parte dei grandi investitori.

Spinto dalle istituzioni, a inizio maggio, Ethereum è passato dai 1.800 dollari ai 2.412 dollari, dopo una fase di consolidamento.

Grafico di Ethereum. Fonte: TradingView

Dogecoin è pronta per un rally esplosivo?

Lanciata nel 2013, Dogecoin ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore ai 32,15 miliardi di dollari, grazie alla sua vasta community di affezionati e un utilizzo sempre più diffuso.

Fonte: Perplexity

Attualmente sta scambiando al livello di 0,2139 dollari, con un guadagno del 4,5% nelle ultime 24 ore. Negli ultimi sette giorni ha registrato un guadagno più marcato del 19%.

L’RSI si trova al valore di 69 e segnala un aumento della pressione d’acquisto.

Nel suo grafico si è formato tra novembre e aprile un pattern a cuneo discendente, che potrebbe anticipare un breakout al rialzo nei prossimi giorni.

Secondo il modello di Perplexity, DOGE potrebbe raggiungere 1,18 dollari, a patto che rimanga il trend rialzista. Si tratterebbe di un guadagno di 5x rispetto suo prezzo attuale.

Nel frattempo, la meme coin sta ricevendo un forte appoggio dalle grandi aziende. Per esempio Tesla accetta DOGE per alcuni prodotti, mentre piattaforme come Revolut e PayPal lo hanno integrato come metodo di pagamento.

Grafico di Dogecoin. Fonte: TradingView

TOKEN6900 supera i 684.000 dollari in prevendita

L’intelligenza artificiale di Perplexity prevede forti rialzi per le tre altcoin, ma le loro elevate capitalizzazioni di mercato potrebbero limitare la loro crescita esplosiva. Gli investitori in cerca di guadagni più elevati, stanno diversificando il loro portafoglio con progetti emergenti.

Uno di questi è TOKEN6900 (T6900), una meme coin ERC-20 che ha lanciato la sua prevendita appena una settimana fa. L’interesse per il progetto è forte dato che ha già raccolto più 684.000 dollari.

Il progetto si basa unicamente sull’hype e punta su ironia, marketing aggressivo e FOMO. Non ha alcun caso d’uso e nemmeno una roadmap. Si ispira alla meme coin SPX6900, diventata popolare per il forte rally, ma nella sua supply ha aggiunto un token in più per differenziarsi.

Per partecipare alla prevendita, basta collegare il wallet al sito ufficiale del progetto. Al momento il token è disponibile al prezzo di 0,0066 dollari.

Per restare aggiornati sul progetto, è possibile seguire i suoi account ufficiali su X e Instagram.