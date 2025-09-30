Quando inizierà la stagione delle altcoin?

L’altseason non è ancora partita, ma sono comparsi dei segnali. Gli analisti avvertono che non sarà come quella del 2021.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 30, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato crypto è in ripresa dopo una settimana difficile. L’equilibrio tra Bitcoin e altcoin è cambiato e in molti si stanno domandando se l’altseason sia ancora possibile.

Stavolta non sarà come nel 2021

Quando si parla di altseason, molti pensano ai cicli del 2017 o del 2021. In quei periodi molti token sono sono saliti insieme: prima si muoveva Bitcoin, poi partivano le altcoin.

Oggi il mercato non sta seguendo lo stesso schema e gli investitori si stanno chiedendo dove sia finita l’altseason. A frenare il ritorno dei vecchi cicli sono due fattori. Il primo è la diluizione: i launchpad hanno immesso sul mercato troppi token, rendendo improbabile che possano salire tutti insieme come in passato.

Token emessi dal 2027. Fonte: DUNE

Il secondo ostacolo è il calo dell’effetto “novità”: le criptovalute non generano più la stessa mania di un tempo. Lo dimostra anche l’andamento di Bitcoin. Nei cicli passati l’asset saliva in modo parabolico, spinto dalla FOMO. In questo ciclo, invece, la crescita è più graduale.

Grafico mensile di Bitcoin. Fonte: TradingView

Inoltre, ora gran parte degli afflussi arrivano dalle società di treasury crypto e dagli ETF. Questi operatori tendono a mantenere gli asset più a lungo e non riversano i profitti su progetti minori, interrompendo il tipico passaggio di capitali verso asset più rischiosi.

Per questo è probabile che non vedremo più un’altseason come in passato. Potrebbero comunque esserci momenti in cui le altcoin supereranno Bitcoin o singoli token metteranno a segno rally parabolici.

Altseason è ancora ferma, ma stanno comparendo dei segnali

L’immagine qui sotto mette a confronto i grafici di XRP e di Ethereum rispetto a Bitcoin, suggerendo l’inizio di una nuova fase rialzista per le altcoin.

Grafici settimanali di XRP e ETH/BTC. Fonte: TradingView

Solitamente quando Ethereum guadagna terreno su Bitcoin, anche le altre altcoin lo seguono. Il token di Ripple ha reagito bene, avvicinandosi al breakout dal suo range.

XRP ha poi consolidato, preparando il terreno per nuovi massimi. Ma la resistenza incontrata da Ethereum ha interrotto il movimento, causando un breakout debole e il ritorno di XRP nel range.

Il grafico successivo mostra il confronto tra Solana ed ETHBTC. SOL continua a mostrare forza, sostenuta da un lungo consolidamento laterale sotto la resistenza.

Grafici settimanali di SOL e ETH/BTC. Fonte: TradingView

Solana non ha intaccato la dominance di Bitcoin: la sua crescita è avvenuta drenando liquidità da altre altcoin.

SOL e la Dominance di Bitcoin. Fonte: TradingView

La dominance di Bitcoin sta disegnando un consolidamento ribassista. Se il pattern dovesse proseguire, potrebbe verificarsi un nuovo rally delle altcoin.

Il consolidamento dura ormai da cinque settimane e, storicamente, intorno alla settima aumenta la probabilità di un breakout.

I token con un’applicazione meno chiara stanno perdendo slancio, e ADA ne è l’esempio. Dopo un rally iniziale, non è riuscita a superare le resistenze chiave.

ADA, ETH e BTC. Grafici settimanali

Il mercato si sta facendo più selettivo, premiando i progetti più solidi e lasciando indietro gli altri. Cardano non è riuscita ad attrarre capitali istituzionali come altre large cap e il calo di interesse si riflette in una forza sempre più debole.

L’interesse per la meme coin $MAXI non si ferma

La nuova meme coin Maxi Doge sta comunque attirando molto interesse. Il progetto è in fase di prevendita (finora ha raccolto 2,6 milioni di dollari) e si rivolge a una community amante del rischio, molto attiva su X e Telegram.

Per partecipare basta visitare il sito, collegare il wallet e comprare la meme coin $MAXI con ETH, USDT, BNB, USDC. È possibile seguire la guida passo passo.