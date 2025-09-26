AlphaTON al primo acquisto di Toncoin per la sua treasury crypto

Con 30 milioni di dollari in TON, AlphaTON diventa il più grande detentore di Toncoin.

AlphaTON, società quotata al Nasdaq, ha completato il primo acquisto di Toncoin per 30 milioni di dollari destinato alla sua treasury crypto, lanciata la prima settimana del mese.

Il rebranding da Portage Biotech ad AlphaTON segna il cambio di rotta, pensato per allineare l’identità aziendale alla nuova strategia focalizzata sull’ecosistema Telegram.

La società diventa il maggior detentore di Toncoin

La società ha effettuato l’acquisto dopo un round di finanziamento da 71 milioni di dollari, destinato agli acquisti di TON. L’operazione includeva un collocamento privato da 36,2 milioni e una linea di credito da 35 milioni garantita tramite BitGo Prime, la divisione di prime brokerage di BitGo che offre prestiti agli investitori istituzionali.

Dopo l’acquisto di 30 milioni di dollari, confermato in un comunicato stampa, l’azienda è diventata il più grande detentore di TON.

La CEO di AlphaTON, Brittany Kaiser, ha parlato di un momento chiave per l’azienda e ha descritto l’operazione come un investimento strategico per costruire le fondamenta dell’ecosistema decentralizzato di Telegram.

“Oggi è un passaggio cruciale nel nostro percorso,” ha dichiarato. “Ci stiamo affermando come una delle principali treasury crypto, con consistenti investimenti in TON. Il successo del finanziamento e l’attuazione immediata del piano ci mettono nella posizione giusta per guidare la prossima ondata di applicazioni decentralizzate.”

Ha poi aggiunto: “Non stiamo solo costruendo una tesoreria, stiamo investendo in un’infrastruttura che consentirà a miliardi di utenti di diventare veri proprietari della propria vita digitale”.

Enzo Villani, presidente esecutivo e chief investment officer, ha detto che si tratta solo del primo passo e ha tracciato la strategia di crescita. “Siamo solo all’inizio. Con investimenti diretti nel token, vogliamo essere protagonisti nello staking, nella validazione e nell’evoluzione di tutto l’ecosistema TON.”

AlphaTON punta infatti ad ampliare le riserve fino a 100 milioni di dollari entro fine anno e ha garantito la piena trasparenza con aggiornamenti regolari sulla propria tesoreria.

Inoltre, intende utilizzare gli asset per partecipare alla validazione della blockchain, allo staking e per generare rendimenti stabili nel tempo. Una parte dei token sarà destinata a sostenere le applicazioni decentralizzate costruite sull’ecosistema delle mini app di Telegram.

Tra i sostenitori di AlphaTON figurano nomi di peso come Animoca Brands, Kraken, SkyBridge Capital e DWF Labs.

AlphaTON non è l’unica azienda che sta puntando su Toncoin

Altre treasury crypto stanno inserendo l’asset nel proprio bilancio. A luglio, in collaborazione con Kingsway Capital Partners, la TON Foundation ha lanciato un fondo per l’accumulo strategico del token, con l’obiettivo di raccogliere fino a 400 milioni di dollari.

Anche altre aziende stanno seguendo la stessa direzione. Verb Technology, ora rinominata TON Strategy, ha dichiarato all’inizio dell’anno una tesoreria da 780 milioni di dollari, di cui 713 milioni in token e 67 milioni in riserve di liquidità. Inoltre il gruppo ha approvato un piano di buyback azionario da 250 milioni, mirato a rafforzare il bilancio e generare valore per gli azionisti.