Terremoto Ripple: Schwartz si dimetterà da CTO entro l’anno!

Schwartz entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Ripple e ricoprirà il ruolo di CTO Emerito, rimanendo in contatto con l'azienda mentre si dedicherà a progetti personali.

Nella giornata di ieri, martedì 30 settembre, David Schwartz ha annunciato che lascerà il suo incarico di CTO di Ripple alla fine dell’anno, dopo più di tredici anni di servizio spesi presso l’azienda.

Schwartz, che ha contribuito alla codifica di XRP Ledger, ha dichiarato in un post su X che desidera trascorrere più tempo con la sua famiglia e tornare agli hobby che aveva messo da parte da tempo:

“Ma attenzione, non mi allontanerò dalla comunità XRP. Non mi avete visto per l’ultima volta (né ora, né mai)”.

Pur lasciando il suo ruolo dirigenziale, Schwartz continuerà a collaborare con Ripple. Entrerà a far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda e ricoprirà la carica di CTO Emerito, una posizione di consulenza che gli consentirà di rimanere in contatto mentre persegue progetti personali.

As happens in one’s life, I’ve been taking stock of my last 40 years. It’s been a wild ride. I’ve gone from consulting for the NSA to watching the early stages of Bitcoin. Then, I met Arthur, Jed, and Chris and worked on coding the XRP Ledger. Now, I’ve spent more than 13 years… — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) September 30, 2025

Il CEO di Ripple accoglie con favore il ruolo continuativo di Schwartz nel consiglio di amministrazione

Schwartz ha spiegato che negli ultimi mesi ha gestito il proprio nodo XRPL, pubblicando dati ed esplorando nuovi casi d’uso per XRP al di fuori del core business di Ripple. Ha aggiunto che non vede l’ora di dedicare più tempo alla programmazione, di parlare con gli sviluppatori e di sperimentare applicazioni che vanno oltre i pagamenti.

Nel lungo post pubblicato su X, ha aggiunto:

“Continuerò a frequentare l’ufficio di Ripple come CTO Emerito e, come mio ultimo incarico in Ripple, Chris mi ha chiesto di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di Ripple per continuare a sostenere la missione e la visione a lungo termine dell’azienda… e io ho accettato”.

Il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ha elogiato Schwartz in un suo post, definendolo un “vero pioniere nel mondo delle criptovalute, con la convinzione e la visione di vedere ciò che gli altri non riuscivano a vedere”, ha aggiunto che i loro incontri regolari continueranno e ha espresso sollievo per il fatto che Schwartz rimarrà vicino come membro del consiglio.

The smartest (and maybe the funniest) person I know. A true OG in crypto with the conviction and vision to see what others couldn’t – you are a legend. Thank you David for everything you’ve done for the industry, for Ripple and for the XRP Ledger. We are all forever grateful…… https://t.co/tt4uX4JlkV — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 30, 2025

L’accordo giudiziario pone fine all’ombra della causa da 1,3 miliardi di dollari della SEC

L’uscita di Schwartz segna la fine di un capitolo alla Ripple. Schwartz ha lavorato a stretto contatto con il CEO Brad Garlinghouse durante la lunga battaglia legale dell’azienda con le autorità di regolamentazione statunitensi. La SEC aveva citato in giudizio Ripple nel 2020, sostenendo che avesse raccolto 1,3 miliardi di dollari vendendo XRP come titolo non registrato.

Quella causa ha pesato molto su Ripple. Ha anche influenzato il dibattito nel mercato degli asset digitali su come dovrebbero essere regolamentate le criptovalute. Dopo anni di udienze e appelli, il caso si è finalmente concluso nell’agosto 2025. Un tribunale ha approvato un accordo tra Ripple e la SEC, che molti hanno considerato una pietra miliare per il settore.

Ora, mentre Schwartz si prepara a ridimensionare il suo ruolo, Ripple guarda al futuro. L’azienda si sta posizionando per un’era post-contenziosa con una maggiore chiarezza normativa. Allo stesso tempo, il suo ruolo continuativo nel consiglio di amministrazione segnala che Ripple apprezza ancora la sua competenza tecnica, anche se si allontana dalle operazioni quotidiane.

Al momento della stesura dell’articolo, XRP era scambiato a 2,91 dollari, in rialzo del 2,12% nelle ultime 24 ore. Il token di Ripple ha registrato un aumento dell’1,44% negli ultimi sette giorni e del 2,94% negli ultimi 30 giorni. Anche il volume giornaliero di scambi ha segnato un notevole incremento del 12,42%, a 5,57 miliardi di dollari, segnalando il rinnovato interesse per XRP, mentre la capitalizzazione di mercato del token è aumentata del 2,12% a 174,55 miliardi di dollari.