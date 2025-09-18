Previsioni prezzo: Ripple SWELL 2025 può spingere XRP a 50$

La prossima conferenza di Ripple porta con sé forti aspettative da parte degli osservatori e dei trader viste le novità annunciate.

Dopo mesi di incertezza, XRP si sta stabilizzando intorno ai 3 dollari. Sono però parecchi gli analisti che vedono prospettive di crescita maggiori.

Da mesi, Sistine Research, continua a sostenere che il grafico di XRP richiama da vicino quello del 2017, anno in cui il token aveva registrato una crescita di migliaia di punti percentuali in pochi mesi.

Le stime della società d’analisi crypto sono ambiziose: prevedono un obiettivo tra i 33 e i 50 dollari anche in uno scenario prudente. Per chi crede in una crescita ancora più intensa, il potenziale potrebbe arrivare persino tra 77 e 100 dollari, se l’analisi tecnica venisse confermata.

Il pattern tecnico attuale richiama quello del 2017

Il confronto con il 2017 si basa sulla formazione di una formazione a “tazza con manico”, un pattern tecnico che spesso anticipa forti rally. Nel 2017, proprio questa figura aveva dato il via allo storico boom di XRP.

Oggi il contesto appare ancora più favorevole. Il mercato è più evoluto, gli investitori istituzionali hanno fatto il loro ingresso ufficiale. Intanto, Ripple ha sviluppato una rete infrastrutturale molto più solida.

Molti analisti ne sono certi, ci sono tutti gli elementi per una nuova fase di crescita spettacolare.

Grandi aspettative in vista della prossima conferenza di Ripple, Swell 2025

La conferenza Swell 2025, si terrà a breve ed è vista come un appuntamento capace di cambiare la rotta dei prezzi e delle sorti della società.

Molti si aspettano che Ripple possa annunciare novità sulla stablecoin RLUSD, risultati concreti nei progetti di tokenizzazione di asset reali come immobili e materie prime oltre a nuove collaborazioni con grandi istituzioni.

Notizie di questa portata rafforzerebbero la posizione di XRP come asset di riferimento per la liquidità nell’ecosistema Ripple. Per tanti investitori, Swell potrebbe diventare il fattore chiave che innesca un nuovo ciclo rialzista.

Analisi di XRP dal punto di vista tecnico

I fondamentali della società Ripple stanno diventando sempre più solidi.

L’azienda sta ampliando i suoi orizzonti: dal lancio di stablecoin allo sviluppo di infrastrutture per la finanza istituzionale, fino a un coinvolgimento crescente nella tokenizzazione di asset.

Anche il quadro normativo è più chiaro e sta dando ulteriore credibilità al progetto, alimentando l’idea che XRP possa uscire dal ruolo di semplice altcoin per diventare un protagonista del Web istituzionale.

Sul piano operativo, XRP ha trasformato il livello di 3 dollari in un solido supporto.

Una volta superata questa soglia, il mercato sembra pronto per registrare un nuovo movimento rialzista. Il prossimo ostacolo tecnico si trova a 3,09 dollari, in corrispondenza della media mobile a 50 giorni.

Una rottura netta di questo livello potrebbe spingere il prezzo verso 3,70 dollari. Viceversa, una discesa sotto i 2,70 dollari indebolirebbe lo scenario positivo e potrebbe rallentare la ripresa.

Fintanto che il supporto tiene, però, i rialzisti restano in una posizione di forza.

Siamo a un punto cruciale: i segnali tecnici ricordano molto il 2017 e il 2025 potrebbe dare la spinta decisiva a XRP.

Bisogna però restare prudenti: puntare a 50 o addirittura 100 dollari implica che Ripple mantenga le promesse e che il mercato resti favorevole.

La combinazione di fattori tecnici, fondamentali e il catalizzatore dell’evento rende lo scenario potenzialmente molto interessante.