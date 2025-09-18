BTC $117,226.23 0.83%
ETH $4,577.81 1.49%
SOL $246.66 4.81%
SHIB $0.000013 2.18%
BNB $992.68 4.07%
DOGE $0.28 4.87%
XRP $3.12 3.17%
PEPE $0.000011 3.36%
Cryptonews Altcoin News

[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 18 settembre 2025 – Previsione prezzi: quando XRP arriverà a $4?

altcoin Mercato ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP, il token associato a Ripple, rappresenta oggi uno snodo cruciale nel panorama delle criptovalute: al centro di battaglie legali decisive, oscillazioni di mercato e costanti progressi tecnologici. Se da un lato le incertezze normative continuano a condizionarne la reputazione e la quotazione, dall’altro emergono nuove opportunità legate a partnership strategiche e all’evoluzione dell’ecosistema XRPL.

In questo articolo offriamo una fotografia aggiornata della situazione, analizzando regolamentazione, previsioni di mercato, mosse aziendali e sviluppi tecnici, per delineare le prospettive presenti e future di uno degli asset digitali più discussi a livello globale.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,304,883,239,347
0.51

Altri articoli in evidenza

News
Ripple, DBS e Franklin Templeton rivoluzionano il trading tokenizzato
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
2025-09-18 12:24:02
Previsione Prezzi
Dogecoin ha trasformato $1.500 in $1,1 milioni: può ripetere lo stesso exploit?
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
2025-09-18 10:47:09
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo