Previsioni prezzo Ethereum: sta per arrivare la spinta finale prima del calo?

Secondo un noto analista, il grafico di ETH ricorda quello di aprile, quando dopo un picco l’asset aveva registrato un ritracciamento.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Ultimo aggiornamento: Settembre 2, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo anni di performance deludente, Ethereum ha ripreso slancio e ha toccato un nuovo massimo storico a 4.953 dollari ad agosto.

Per l’analista Benjamin Cowen, il prossimo movimento dell’altcoin potrebbe essere un ritorno verso la media mobile esponenziale a 21 settimane (21W EMA), spesso considerata un supporto chiave nei cicli rialzisti.

L’esperto ha notato una somiglianza con i modelli passati, in particolare ad aprile. Durante quel mese l’altcoin aveva segnato un picco prima di ritracciare verso la 21W EMA e oggi potrebbe ripetersi lo stesso scenario.

Ultimo slancio per Ethereum?

L’analista prevede un breve rally fino alla soglia dei 4.900 dollari, seguito però da una correzione. Il movimento potrebbe attirare i trader tecnici (attenti a candele e resistenze), ma sarebbe di breve durata.

Per Cowen, Ethereum sta disegnando lo stesso schema dei cicli precedenti: un movimento al rialzo prima di una fase di consolidamento.

La 21W EMA rappresenta una sorta di base per l’altcoin. Solitamente, quando ETH si allontana troppo da quella soglia, tende a rientrare dopo un forte aumento. È in questi momenti che rialzisti e ribassisti si scontrano, cercando un nuovo equilibrio.

Now that Ethereum has run the prior All Time Highs in August, I think ETH will drop back to its 21W EMA.



A lot of people will get upset with this idea, but this has been the plan since ETH went home in April (new ATH, then pullback to 21W EMA and find support). https://t.co/WLPBK3mHJ3 pic.twitter.com/2AalzbsMdb — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 1, 2025

Intanto ETH ha perso leggermente terreno e attualmente sta scambiando al livello di 4.300 dollari, con un calo del 2%. Su base mensile resta in positivo con un guadagno del 27,83%, mentre su quella settimanale è in rosso con una perdita del 2%.

Ad influire sul sentiment del mercato sono anche i fattori macroeconomici: sono già usciti alcuni dati economici chiave e la Fed sta valutando un possibile taglio dei tassi d’interesse.

L’attenzione è tutta sulla prossima riunione del FOMC, prevista il 17 settembre, che potrebbe influire direttamente sulla liquidità dei mercati.

24h 7d 30d 1y All time

Per alcuni esperti Ethereum potrebbe ancora fare 100x

Altri esperti prevedono invece un altro rally più duraturo per l’altcoin, come Joseph Lubin, cofondatore di Ethereum e anche il fondatore della società di software blockchain OG Consensys

Secondo l’esperto, Wall Street utilizzerà Ethereum come blockchain di base e sostituirà molte delle infrastrutture finanziarie centralizzate. Per questo motivo, l’asset potrebbe fare ancora 100x, arrivando persino a superare Bitcoin.

La sua previsione è in linea con quella di un altro esperto: Tom Lee, managing partner di Fundstrat.

Per Lee, Ethereum non solo raggiungerà i 12.000 dollari entro fine anno, ma diventerà la spina dorsale della nuova finanza digitale. Stima come primo obiettivo i 5.000 dollari,

Alternativa a Ethereum

Intanto gli investitori stanno puntando anche sulle meme coin del suo ecosistema come Maxi Doge, un progetto ancora in fase di presale.

Il progetto si rivolge a una community amante del rischio e del trading con leva e organizzerà dei concorsi per tenere vivo l’interesse.

La prevendita ha già raccolto 1,7 milioni di dollari e i titolari possono mettere in staking la meme coin fin da subito. Al momento l’APY è del 176%.

Per partecipare alla prevendita, basta visitare il sito ufficiale di Maxi Doge, collegare il wallet crypto e acquistare la meme coin con ETH, USDT, BNB o anche carta di credito. Altrimenti è possibile seguire la guida passo passo.

