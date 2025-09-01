Joe Lubin afferma che Ethereum aumenterà ancora di 100 volte

Lubin prevede che Wall Street migrerà la sua infrastruttura principale su Ethereum, ribaltando la base monetaria di Bitcoin e facendo aumentare di 100 volte il valore di ETH da qui.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Sabato 30 agosto Joseph Lubin, cofondatore di Ethereum e CEO di ConsenSys, rispondendo all’inquadramento del mercato a breve termine venuto da Tom Lee di Fundstrat, il cui ultimo commento pubblico è stato particolarmente costruttivo sull’arco istituzionale di Ethereum, ha infiammato il dibattito sulla rete Ethereum con una tesi insolitamente ampia sulla sua traiettoria monetaria e istituzionale.

Lee ha sostenuto che lo stack operativo di Wall Street sta migrando verso le blockchain, che gli ETF e gli staking rail forniscono involucri investibili per il capitale che privilegia la conformità e che Ethereum potrebbe essere il “più grande trade macro nei prossimi dieci-quindici anni”.

Lubin ha quindi affermato di essere d’accordo, aggiungendo che Wall Street migrerà la sua infrastruttura principale su Ethereum e che ETH “probabilmente aumenterà di 100 volte da qui”, finendo per “ribaltare la base monetaria di Bitcoin/BTC”.

Lubin ha dichiarato:

“Sono d’accordo al 100% con quasi tutto ciò che Tom @fundstrat dice qui”.

Dopodiché ha delineato un futuro in cui:

“Le principali società finanziarie investono, gestiscono validatori [e] operano L2/L3, costruiscono esposizione DeFi e scrivono software di contratti intelligenti per accordi, processi e strumenti finanziari”.

I am 100% aligned with almost all of what Tom @fundstrat says here.



Yes, Wall Street will stake because they currently pay for their infrastructure and Ethereum will replace much of the many siloed stacks they operate on (e.g. JPMorgam probably operates on several siloed stacks… https://t.co/bW93kkX1gW — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) August 30, 2025

Lubin ha inoltre individuato JPMorgan come una banca già immersa nella tecnologia Ethereum dal “2014-2015”, poi ha aggiunto:

“L’unica critica che muovo a ciò che Tom ha detto… è che non è abbastanza ottimista. Ma il vero problema è che non è possibile essere abbastanza ottimisti”.

Lubin, da parte sua, ha detto che i due “si sentono al telefono di tanto in tanto” per coordinare la strategia nelle aree di sovrapposizione, pur “competendo in modi altamente differenziati”.

I grandi progetti di Lubin per Ethereum

Lubin ha anche cercato di smontare una narrativa popolare sui compromessi di scalabilità, sostenendo che:

“La narrativa secondo cui i Layer 2 cannibalizzeranno i Layer 1 sarà molto presto smentita”.

Ha indicato ai lettori la rete Linea di ConsenSys e una nuova iniziativa pubblica denominata “Proof-of-Burn” come esempi di meccanismi di coordinamento che potrebbero rafforzare l’economia del livello base di Ethereum anziché indebolirla.

La seconda parte della tesi di Lubin era incentrata sulla tokenizzazione del burn di Ethereum in un primitivo trasferibile denominato BETH, introdotto la scorsa settimana dalla Ethereum Community Foundation (ECF).

Nei post successivi, Lubin ha esortato l’ecosistema ad “approfondire tutte le ramificazioni della tokenizzazione e della contabilità esplicita dell’ETH bruciato”, proponendo anche un esperimento incentivante scherzoso:

“Brucereste un po’ di ETH per un episodio di [@BanklessHQ]? … Qualcuno di voi invierebbe un po’ di quei BETH a @BanklessHQ?“

Al di là delle trovate mediatiche, Lubin ha abbozzato potenziali riduzioni della domanda e usi di governance:

”Ci sarebbe una crescente domanda di BETH man mano che assume potere di segnalazione e di voto in molti contesti diversi?”

Secondo il progetto dell’ECF, BETH è un token ERC-20 immutabile che viene coniato 1:1 quando l’ETH viene distrutto in modo dimostrabile. Il contratto inoltra i depositi all’indirizzo canonico di burn ed emette BETH al depositante; l’offerta è pari all’ETH cumulativo bruciato per costruzione, senza chiavi amministrative e senza percorso di rimborso verso ETH.

Questo rende il burn, e non l’emissione, l’atto produttivo che genera un nuovo asset che rappresenta l’allineamento con la scarsità. L’implementazione di riferimento e l’indirizzo del contratto sono stati pubblicati dall’ECF insieme a un blog esplicativo.

Lubin ha poi ipotizzato che potrebbero emergere livelli derivati su BETH – “BBETH, BBBETH, ecc.” – come asset specifici per il contesto. Ha fatto un paragone con le prime “colored coin” su Bitcoin, con una differenza fondamentale: queste “sfumature di BETH” vivrebbero in modo nativo negli standard e negli strumenti dei token di Ethereum, eliminando il problema del riconoscimento off-chain che ha ostacolato gli esperimenti di prima generazione.

Suggerendo giochi e altre economie vincolate come potenziali banchi di prova, Lubin ha affermato:

“Si potrebbe pensare a [BBETH/BBBETH] come a un elemento più raffinato di ‘ETH crackato’… più scarso”.

Al momento della pubblicazione, ETH era scambiato a circa 4.400 dollari.