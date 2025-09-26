Previsioni prezzo Ethereum: ETH testa il supporto a 3.950 dollari

Il prezzo di Ethereum è sceso di quasi il 14% questa settimana. Un segnale di acquisto TD Sequential potrebbe indicare un recupero di ETH verso i 5.000 dollari.

Mentre il prezzo di Ethereum (ETH) si avvicinava alla zona critica intorno ai 3.950 dollari, il grafico giornaliero ha mostrato ancora una volta un segnale tecnico significativo: il noto indicatore TD Sequential, il quale suggerisce che la pressione di vendita potrebbe diminuire.

Le grandi liquidazioni di ETH esercitano ulteriore pressione

Il 21 settembre sono state liquidate posizioni con leva finanziaria per oltre 1,6 miliardi di dollari. Si è trattato della più grande liquidazione del 2025 fino a oggi. Ethereum ha subito il colpo più duro, insieme a Bitcoin e XRP. Le vendite sono aumentate soprattutto durante le ore di negoziazione asiatiche.

Oltre a queste liquidazioni, hanno influito anche fattori macroeconomici. La probabilità di una chiusura del governo americano è aumentata notevolmente e gli investitori hanno guardato avanti alla pubblicazione dei nuovi dati sull’inflazione PCE (Personal Consumption Expenditures), un indicatore che ha un peso rilevante nella politica della Federal Reserve. Questa combinazione ha dato ulteriore slancio ai ribassisti.

Il prezzo di Ethereum testa il supporto dopo un forte calo

Il prezzo di Ethereum è sceso di quasi il 3% nelle ultime 24 ore e di oltre il 13% nell’ultima settimana. Di conseguenza, il token è sceso rapidamente a circa 3.950 dollari. Anche nell’ultimo mese, Ethereum è sceso di quasi il 14%.

L’attuale fascia di prezzo è importante, perché il prezzo del token ETH si è già ripreso più volte in precedenti fasi di consolidamento. Se accadrà anche questa volta dipenderà dalla conferma sul grafico dei prezzi e da volumi di scambi più elevati.

Cosa significa il segnale TD Sequential

L’indicatore TD Sequential è stato sviluppato da Tom DeMark. Questo sistema conta le candele in un trend e fornisce un segnale quando un movimento sembra esaurirsi. Per Ethereum è ora apparso un setup “13” sul grafico giornaliero. Storicamente, questo indica spesso che un trend al ribasso sta volgendo al termine.

Il crypto-analista Ali Martinez lo ha a sua volta evidenziato su X. Secondo lui, questo segnale coincide con la recente zona di supporto intorno ai 3.950 dollari. Per i trader questo è un momento importante, perché le precedenti configurazioni “13” hanno spesso preceduto una chiara inversione di tendenza.

Ethereum $ETH flashes a TD Sequential buy signal right now! pic.twitter.com/lcb0muxDWO — Ali (@ali_charts) September 25, 2025

Gli analisti di criptovalute mantengono l’obiettivo di 5.000 dollari per ETH

Nonostante il forte calo del prezzo di ETH a settembre, la visione a lungo termine rimane positiva. Gli analisti crypto continuano a prevedere un prezzo di Ethereum intorno ai 5.000 dollari entro la fine dell’anno.

A tal proposito, sottolineano la solidità dei fondamentali. Le reti layer-2 riducono i costi di transazione e aumentano la capacità. Anche lo staking yield superiore al 4% rende Ethereum interessante per i possessori.

Nondimeno, i rischi macroeconomici rimangono. Un aumento dell’inflazione potrebbe limitare la possibilità di riduzioni dei tassi di interesse. Tuttavia, molti osservatori del mercato vedono la combinazione di una solida base on-chain e del segnale TD Sequential come un potenziale punto di svolta per Ethereum.

