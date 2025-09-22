Mercato crypto in rosso: è la fine della stagione delle altcoin?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

È bastato un weekend per ribaltare tutte le ipotesi di mercato: le liquidazioni hanno colpito come un maglio, azzerando l’euforia da altseason.

Domenica notte BTC è scivolato fino a 114.000$, ed è sceso fino a 112.000$ nel momento in cui scriviamo, innescando una catena di stop loss che hanno spazzato via oltre 1 miliardo di dollari.

ETH e altcoin hanno guidato le liquidazioni durante il fine settimana. | Fonte: CoinGlass.

Ma se Bitcoin piange, le altcoin non sorridono. A partire da Ethereum per continuare con quelle a bassa capitalizzazione, tutte hanno perso terreno, compresi quei token che avevano fatto sperare nell’altseason come ASTER, WLFI e PUMP. Persino BNB, il token di Binance, fresco di record con un picco sopra i 1.077$, non è scampato al reset.

Altcoin Season Index: da 100 a 67 in un battito di ciglia

Solo pochi giorni fa l’indice che misura la forza delle altcoin segnava 100 punti: piena altseason. Adesso è crollato a 67. Tradotto: festa finita. BTC torna a dominare col 56,2% di market share, mentre ETH è scivolato al 12,8%.

L’indice della stagione delle altcoin è sceso da un picco di 100 punti a 67 punti, ponendo fine alla stagione ufficiale delle altcoin. | Fonte: Altseason Index.

Secondo gli analisti dal 2024 abbiamo vissuto tre ondate di altseason, anche se quest’ultima viene considerata la più lunga. E come sempre, si è chiusa in fretta: in media, la “finestra” dura due settimane.

Di certo si è trattato di una altseason anomala, dove non tutti i token hanno brillato come accade di solito.

ETH il termometro del mercato

Ethereum resta il barometro delle altcoin. Ieri ha bucato i 4.139$, con oltre 465 milioni di liquidazioni in 24 ore. Inoltre l’open interest è sceso da 30 a 27 miliardi, un segnale evidente che i trader stanno alleggerendo le loro posizioni.

La buona notizia è che il settore DeFi resta solido: i prestiti collateralizzati sono più prudenti e le liquidazioni scatterebbero solo sotto i 1.700$, ben lontani dai livelli attuali. Insomma, i prodotti derivati sono in difficoltà, ma la struttura on-chain di Ethereum non è in pericolo immediato.