Mercato crypto in rosso: è la fine della stagione delle altcoin?
È bastato un weekend per ribaltare tutte le ipotesi di mercato: le liquidazioni hanno colpito come un maglio, azzerando l’euforia da altseason.
Domenica notte BTC è scivolato fino a 114.000$, ed è sceso fino a 112.000$ nel momento in cui scriviamo, innescando una catena di stop loss che hanno spazzato via oltre 1 miliardo di dollari.
Ma se Bitcoin piange, le altcoin non sorridono. A partire da Ethereum per continuare con quelle a bassa capitalizzazione, tutte hanno perso terreno, compresi quei token che avevano fatto sperare nell’altseason come ASTER, WLFI e PUMP. Persino BNB, il token di Binance, fresco di record con un picco sopra i 1.077$, non è scampato al reset.
Altcoin Season Index: da 100 a 67 in un battito di ciglia
Solo pochi giorni fa l’indice che misura la forza delle altcoin segnava 100 punti: piena altseason. Adesso è crollato a 67. Tradotto: festa finita. BTC torna a dominare col 56,2% di market share, mentre ETH è scivolato al 12,8%.
Secondo gli analisti dal 2024 abbiamo vissuto tre ondate di altseason, anche se quest’ultima viene considerata la più lunga. E come sempre, si è chiusa in fretta: in media, la “finestra” dura due settimane.
Di certo si è trattato di una altseason anomala, dove non tutti i token hanno brillato come accade di solito.
ETH il termometro del mercato
Ethereum resta il barometro delle altcoin. Ieri ha bucato i 4.139$, con oltre 465 milioni di liquidazioni in 24 ore. Inoltre l’open interest è sceso da 30 a 27 miliardi, un segnale evidente che i trader stanno alleggerendo le loro posizioni.
La buona notizia è che il settore DeFi resta solido: i prestiti collateralizzati sono più prudenti e le liquidazioni scatterebbero solo sotto i 1.700$, ben lontani dai livelli attuali. Insomma, i prodotti derivati sono in difficoltà, ma la struttura on-chain di Ethereum non è in pericolo immediato.
