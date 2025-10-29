Previsione prezzo: XRP supera BNB e si riprende il quarto posto

Sono presenti diversi segnali positivi per XRP. L’asset ha superato BNB e un noto analista ha individuato una configurazione che richiama quella della bull run del 2017.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 29, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il token di Ripple è tornato a tingersi di rosso dopo giornate in verde, ma sono presenti diversi segnali positivi.

Ieri XRP ha superato BNB e continua ancora oggi a rimanere la quarta crypto per market cap.

Inoltre, le riserve sugli exchange hanno toccato i minimi e stasera la Fed potrebbe annunciare un taglio dei tassi d’interesse.

XRP sorpassa BNB e conquista il quarto posto

Ieri l’analista crypto BankXRP ha pubblicato un post in cui ha celebrato il traguardo raggiunto da XRP, domandandosi se l’asset riuscirà a mantenere la quarta posizione e magari puntare alla seconda.

Si tratterebbe di un obiettivo ambizioso, che richiederebbe però una serie di fattori favorevoli.

Il sorpasso suBNB conferma la solidità dell’ecosistema di Ripple e mostra un forte interesse da parte delle istituzioni.

XRP overtakes BNB taking the number 4 position yet again.



Will it hold? Do you guys think we’ll take number two position in the next six months? pic.twitter.com/QAhlePtqFP — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) October 28, 2025

Le riserve di XRP su Binance toccano i minimi

Un altro segnale positivo per l’asset crypto sono le riserve ridotte sugli exchange.

Attualmente Binance detiene solo 2,74 miliardi di XRP, il livello più basso dall’anno scorso. Probabilmente molti investitori stanno ritirando in massa i propri token dagli exchange per custodirli nei propri wallet.

Riserve di XRP sugli exchange. Fonte: Crypto Quant

Il prossimo shock di liquidità potrebbe non essere ancora visibile sui grafici, ma la tendenza è chiara. Solitamente, quando le riserve toccano i minimi, l’offerta disponibile tende a ridursi e l’asset, di conseguenza, registra spesso forti rialzi.

Si tratta di un segnale bullish, che potrebbe spingere al rialzo XRP già nelle prossime settimane.

XRP sta per registrare un nuovo rally?

Inoltre, l’analista crypto EtherNasyonal ha confrontato l’andamento attuale di XRP con quello passato e ha notato che l’asset potrebbe essere vicino a un punto di svolta.

Il token di Ripple si trova in una situazione molto simile a quella prima della bull run del 2017.

Proprio come nel 2017, si è verificato un periodo di consolidamento e quest’anno è compreso tra 2 e 3 dollari.

A spingere al rialzo l’asset verso nuovi massimi potrebbero essere diversi elementi come la fine dello shutdown del governo statunitense, l’approvazione degli ETF spot su XRP, le continue partnership di Ripple e la sua posizione tecnica.



Fonte: EtherNasyonal/X

Alternativa a XRP

Intanto molti investitori stanno puntando anche su un nuovo progetto: PepeNode. Sta sviluppando un’app innovativa che permette di minare le crypto direttamente dallo smartphone, rendendo il mining accessibile a chiunque.

Gli utenti potranno creare un rig di mining virtuale, acquistare nodi, attivare un server e generare rendimenti passivi. Quando una configurazione raggiunge prestazioni elevate, sarà possibile ottenere come ricompensa alcune delle migliori meme coin, tra cui Pepe (PEPE) e Fartcoin (FARTCOIN).

I titolari possono già iniziare a guadagnare un reddito passivo, mettendo in staking il token fin da subito. Al momento l’APY è del 649%

Per partecipare alla prevendita, basta visitare il sito ufficiale del progetto, collegare il wallet crypto e acquistare PEPENODE utilizzando ETH, BNB, USDT o anche tramite carte di credito.

Il token è presente anche nella sezione “Upcoming Tokens” del wallet self-custodial Best Wallet. Gli utenti possono acquistarlo direttamente nell’app, monitorarlo e richiederlo una volta debutterà sul mercato.