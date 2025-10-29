Previsioni del prezzo di XRP in vista del taglio dei tassi della Fed: breakout per le altcoin in arrivo?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi giorni $XRP si è affermato come uno dei migliori performer tra le criptovalute a grande capitalizzazione, attirando l’attenzione di analisti e investitori. Il tutto alla vigilia della riunione del FOMC, che potrebbe annunciare un taglio dei tassi d’interesse.

Per avere un quadro completo, basta guardare ai numeri: $BTC ha guadagnato circa il 5% negli ultimi sette giorni, mentre $ETH è salito di +4,5%. Dopo settimane di forte correzione, il rimbalzo del mercato è stato incoraggiante ma le due principali crypto impallidiscono di fronte al +9,45% di XRP.

Il token di Ripple ha mantenuto una crescita costante per gran parte della settimana, toccando brevemente i $2,69 prima di una leggera correzione a $2,64, dove si trova attualmente. Anche il mercato dei derivati ha seguito la stessa tendenza positiva: l’open interest ha superato quota $4,5 miliardi.

Rally solido o fuoco di paglia?

Nonostante la corsa di XRP, diversi indicatori suggeriscono che il rally potrebbe essere di breve durata. Il token, infatti, resta lontano dal suo massimo storico di $3,65 e l’aumento dell’open interest potrebbe preludere a un’inversione di tendenza.

Il calo del funding rate ponderato per l’open interest suggerisce che i trader stanno riducendo le loro posizioni long con leva, evidenziando una crescente cautela sul proseguimento del rally di XRP. In assenza di un impulso positivo dal mercato più ampio, la pressione rialzista potrebbe quindi attenuarsi.

L’RSI (Relative Strength Index) si trova attualmente a 51 e il prezzo si muove poco sotto la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA 50) di 2,6852; un altro segnale che il momentum rialzista sta perdendo forza.

Il calo dell’attività sui derivati, scesa a $3,49 miliardi il 19 ottobre (il minimo da fine aprile), conferma la prudenza del mercato.

Con USA e Cina pronte a riaprire il dialogo sulle tensioni commerciali e una riduzione dei tassi della Fed ormai data per probabile, XRP potrebbe presto beneficiare di un ritorno della propensione al rischio.

Gli analisti individuano un possibile obiettivo rialzista a $3 entro fine anno.

Il caso $BEST: la nuova infrastruttura crypto che sfida il mercato

Mentre il mercato delle criptovalute naviga tra incertezza e cautela dal 10 ottobre, un nuovo progetto sta attirando attenzione: Best Wallet Token ($BEST). La sua prevendita ha già superato $17 milioni, in netta controtendenza rispetto al clima generale.

Dietro $BEST c’è Best Wallet, un portafoglio non-custodial con centinaia di migliaia di download su iOS e Android. A spingere l’interesse non è solo il prezzo di prevendita particolarmente basso, ma la solidità del progetto alla base.

Strategie e trend istituzionali

Società come Strategy continuano ad approfittare delle fasi di debolezza del mercato: il 26 ottobre 2025, l’azienda ha annunciato l’acquisto di 390 BTC, portando le proprie riserve a 640.808 BTC.

Strategy has acquired 390 BTC for ~$43.4 million at ~$111,053 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.0% YTD 2025. As of 10/26/2025, we hodl 640,808 $BTC acquired for ~$47.44 billion at ~$74,032 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/1d4Pmv8ub2 — Michael Saylor (@saylor) October 27, 2025

Mentre i grandi player possono permettersi accumuli miliardari di Bitcoin o XRP, gli investitori retail puntano su asset emergenti con bassa capitalizzazione ma alto potenziale di crescita. Il focus è su progetti con fondamenta solide, capaci di cavalcare il prossimo super ciclo crypto, previsto per l’inizio di novembre.

In quest’ottica, l’obiettivo dichiarato di Best Wallet è conquistare il 40% del mercato globale dei crypto wallet entro il 2026. Un traguardo ambizioso ma non impossibile, considerando le caratteristiche della piattaforma:

🔒 Non-custodial , per garantire pieno controllo delle chiavi private.

, per garantire pieno controllo delle chiavi private. 🌉 Multi-chain , con supporto per oltre 50 blockchain tra cui Ethereum, Bitcoin, Polygon e BNB Chain.

, con supporto per oltre tra cui Ethereum, Bitcoin, Polygon e BNB Chain. 🔐 Sicurezza avanzata , grazie alla tecnologia MPC di Fireblocks .

, grazie alla tecnologia . 💳 Ecosistema esteso, che include swap cross-chain, accesso alle prevendite e, in futuro, una crypto card per acquisti quotidiani.

Il token $BEST è il cuore di questo ecosistema e offre vantaggi esclusivi: accesso anticipato alle prevendite, commissioni ridotte, ricompense di staking elevate e diritti di voto.

Prospettive di prezzo e rendimenti potenziali

Il team di analisi prevede che il prezzo di $BEST possa raggiungere $0,62 nel 2026 e $0,82 entro il 2030. Considerando che il token è attualmente in prevendita a $0,025865 – con un APY di staking del 79% – i rendimenti potenziali per gli investitori early-stage sono estremamente elevati.

Tuttavia, come per ogni prevendita, il prezzo aumenta a ogni fase e l’APY diminuisce man mano che crescono i partecipanti allo staking. Il prossimo incremento di prezzo è previsto entro 24 ore.

In sintesi, dunque, mentre XRP si trova a un punto di svolta in attesa delle decisioni della Fed, il mercato continua a esplorare nuove opportunità. E se da un lato i giganti come Ripple e Bitcoin restano barometri del sentiment globale, dall’altro token emergenti come $BEST rappresentano il terreno su cui i piccoli investitori stanno costruendo la prossima ondata di crescita crypto.