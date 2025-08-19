Attenzione! Il prezzo di XRP potrebbe scendere ancora prima di un grande rialzo

Il grafico giornaliero di XRP si è trasformato in un chiaro caso di studio delle Onde di Elliott. Questa è l’opinione di diversi analisti, tra cui il tecnico crypto Charting Guy, che sostiene che l’ultimo rimbalzo sia stato correttivo piuttosto che impulsivo e che probabilmente preceda un ritracciamento più profondo dell’onda C verso i minimi di agosto.

Nel suo post su X ha scritto:

“Il rimbalzo di agosto da 2,72 $ a 3,38 $ è stato un movimento correttivo a 3 onde, a differenza del movimento impulsivo a 5 onde di altri ($OTHERS). Per questo credo che si sia trattato di un’onda B e che probabilmente torneremo a rivedere i minimi di agosto nei prossimi giorni o settimane, quando l’onda C metterà fine alla correzione iniziata a fine luglio.”

La correzione di XRP non è ancora finita

Il grafico mostra una sequenza a cinque onde in via di sviluppo, con le onde 1 e 2 completate a maggio e giugno, un picco verticale dell’onda 3 a metà luglio e una struttura A-B-C in formazione che dovrebbe completare l’onda 4.

La gamba A è partita con una discesa netta dal massimo dell’onda 3.

è partita con una discesa netta dal massimo dell’onda 3. Il recupero dell’onda B ha riportato i prezzi fino a 3,40 $.

ha riportato i prezzi fino a 3,40 $. La gamba C, proiettata, scende in un cluster di Fibonacci che coincide con il minimo di agosto.

Al momento dell’analisi, XRP era quotato intorno a 3,02881 $ nella chiusura giornaliera, posizionato tra i livelli di ritracciamento 0,786 e 0,888.

Previsione del prezzo di XRP | Fonte: X @ChartingGuy

La struttura Fibonacci che domina il grafico, definisce i livelli chiave su cui l’analista sta operando. La scala dei ritracciamenti ed estensioni è riportata come segue:

Sopra il precedente massimo, i possibili livelli di estensione rialzista della futura onda 5 sono individuati a 1,272 ($4,16533), 1,414 ($4,63105) e 1,618 ($5,39272). Questi valori indicano i punti in cui il prezzo potrebbe incontrare resistenze durante la spinta al rialzo.

La correzione della onda B si è fermata al di sotto della fascia di resistenza compresa tra $3,1273 e $3,4000 (corrispondente ai livelli 0,888–1,000). Questo rafforza quella zona come “soffitto”: finché il prezzo non la supera con decisione, la correzione non può considerarsi conclusa.

Per quanto riguarda la futura onda C, la zona in cui il movimento al ribasso potrebbe terminare è stimata tra i livelli 0,786, 0,702 e 0,618, corrispondenti a $2,87293 / $2,72195 / $2,55653. In particolare, il punto di riferimento di agosto è vicino a $2,72, indicato come livello chiave da monitorare.

Una trendline magenta inclinata verso il basso dall’apice della onda 3 attraversa l’A-B-C, e il percorso previsto porta il prezzo verso un punto etichettato come “4” prima di girare bruscamente al rialzo verso un nuovo impulso.

In conclusione

L’analisi del grafico giornaliero di XRP conferma che la correzione in corso non è ancora terminata. L’ultimo rimbalzo è stato probabilmente un’onda B correttiva e il prezzo potrebbe presto rivisitare i minimi di agosto con la conclusione della gamba C.

I livelli chiave di supporto e resistenza, definiti dai ritracciamenti e dalle estensioni di Fibonacci, indicano che un’eventuale rottura al rialzo sopra i 3,40 $ segnerebbe la fine della correzione e l’avvio della futura onda 5, con target potenziali fino a $4,17–$5,39.

In sintesi, XRP rimane in una fase delicata: la conferma di un nuovo impulso rialzista passerà inevitabilmente dal superamento dei livelli di resistenza attuali, mentre il rischio di ulteriori discese verso i minimi di agosto resta concreto. Gli investitori e i trader dovranno quindi monitorare attentamente i livelli di Fibonacci e la struttura a onde per identificare segnali di inversione o conferma della tendenza.