Previsione prezzo: XRP in rialzo verso l’obiettivo di $3,70

Il prezzo di XRP è recentemente aumentato di oltre il 10% dopo un breakout da un triangolo simmetrico. Il prossimo obiettivo di prezzo è intorno ai 3,70 $, sostenuto dalla conclusione della causa legale con la SEC.

Ultimo aggiornamento: Agosto 8, 2025

Il prezzo di XRP ha registrato un breakout da uno schema triangolare simmetrico, un tipo di che pattern si forma quando il movimento del prezzo diventa sempre più stretto, con minimi più alti e massimi più bassi.

Considerando anche la conclusione della causa contro Ripple, questo nuovo breakout potrebbe portare il prezzo di XRP intorno ai 3,70 dollari, o addirittura ai 4,10 dollari entro la fine dell’anno?

Il pattern triangolare simmetrico potrebbe spingere al rialzo il prezzo di XRP

Il pattern triangolare simmetrico è spesso utilizzato dagli analisti tecnici per determinare i possibili movimenti futuri dei prezzi. Secondo i dati di uno studio pubblicato nel Journal of Finance nel 2019, questo tipo di pattern è corretto nel 70% dei casi, a condizione che si registri anche un aumento del volume degli scambi.

Il prezzo di XRP è sceso notevolmente la scorsa settimana, seguito da un forte aumento di oltre il 10% nelle ultime 24 ore. In un mese, XRP ha registrato un aumento di oltre il 40%, questo potrebbe portare a un ulteriore aumento del prezzo di XRP nel prossimo futuro?

Influenza della causa SEC sul prezzo di Ripple

Un fattore importante nell’attuale sentiment intorno a XRP è la conclusione della causa tra Ripple e la SEC statunitense. Il caso è durato quattro anni e si è concluso nel marzo 2025 costando ai possessori di XRP, secondo le stime, circa 15 miliardi di dollari.

Il CEO della società, Brad Garlinghouse, ha svolto un ruolo importante nella difesa di Ripple. La sua permanenza in carica e la conclusione di questa causa hanno rafforzato la fiducia di una parte del mercato. Diversi trader collegano quindi l’attuale andamento dei prezzi direttamente a questo sviluppo legale.

Opinioni contrastanti all’interno del mercato

Tuttavia, non tutti sono positivi sul futuro di XRP. Alcuni osservatori del mercato, come @44percenter, sottolineano che il prezzo potrebbe subire un calo se Bitcoin dovesse indebolirsi. Altri, tra cui @Kahtan_007, definiscono XRP un “investimento inutile”.

Questa divisione tra analisti e trader dimostra che il dibattito sul valore e sul potenziale di crescita di questo progetto crypto è ancora aperto.

Gli indicatori tecnici danno una posizione neutra

Su TradingView, la maggior parte degli indicatori tecnici per XRP sono attualmente neutri, incluse le medie mobili e l’Ichimoku Cloud. Questo significa che al momento non vi è una forte conferma del trend.

In un triangolo simmetrico, la direzione diventa chiara solo dopo una rottura convincente, in cui il volume gioca solitamente un ruolo decisivo. Secondo i dati di CoinMarketCap, al momento della pubblicazione dell’articolo XRP era scambiato a 3,32 dollari, con un aumento del 9,52% nelle ultime 24 ore.

Grafico del prezzo di XRP – Fonte: CoinMarketCap

