La chiusura della causa con la SEC spinge XRP che punta a 10 dollari entro fine agosto

La causa legale tra la SEC e Ripple, che andava avanti da oltre 4 anni, è definitivamente conclusa dopo un accordo congiunto tra le due parti per ritirare tutti gli appelli. Questa storica decisione segna la fine ufficiale di una battaglia legale durata più di quattro anni e ha portato a previsioni estremamente rialziste per il prezzo di XRP.

SEC e Ripple ritirano congiuntamente gli appelli

Attraverso un deposito presentato ieri, giovedì 7 agosto, presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito, entrambe le parti hanno confermato il ritiro sia dell’appello della SEC sia del controappello di Ripple nell’azione di enforcement riguardante XRP.

“La fine… e ora si torna al lavoro” – ha scritto Stuart Alderoty, Chief Legal Officer di Ripple.

Following the Commission's vote today, the SEC and Ripple formally filed directly with the Second Circuit to dismiss their appeals.



The end…and now back to business. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) August 7, 2025

Questo significa che tutte le procedure legali riguardanti la classificazione di XRP come security sono definitivamente chiuse, sollevando un enorme peso dalle spalle di Ripple e dell’intero settore crypto.

Gli analisti crypto prevedono un rally esplosivo di XRP

Con la causa ormai definitivamente alle spalle, gli analisti crypto sono estremamente rialzisti sul potenziale di prezzo di XRP. L’eliminazione del rischio regolamentare apre la porta all’adozione istituzionale su una scala prima impossibile a causa dell’incertezza legale.

XRP/BTC chart looks like a ticking time bomb.



7 years of consolidation and It’s right on the edge of a breakout.



SEC case? Done. Partnerships? Stacking up. Spot ETF? Coming.



You already know what happens next. pic.twitter.com/MnLbYKeskT — Oscar Ramoss (@RealoscaRamos10) August 6, 2025

Diversi analisti di spicco prevedono ora un’esplosione del prezzo di XRP del 500% o più nei prossimi mesi. Le ragioni sono molteplici: la fine della pressione legale, possibili approvazioni di ETF e il ritorno dei volumi di scambio sulle piattaforme americane che avevano sospeso XRP durante la causa.

Si prevede che il token possa finalmente beneficiare del suo status come una delle migliori altcoin, senza l’ombra di una possibile classificazione come security.

L’adozione istituzionale potrebbe accelerare

La fine della causa con la SEC significa che le istituzioni finanziarie americane possono ora avere molta più fiducia nell’uso di XRP per i pagamenti transfrontalieri. La rete esistente di Ripple, con oltre 300 partner finanziari in tutto il mondo, potrebbe ora ampliarsi includendo grandi banche americane e fornitori di servizi di pagamento.

Now that the $XRP SEC CASE IS finally OVER 🚀



Experts predict and EXPLAIN how $XRP will hit $100,000 💥🚀



After watching this video, Now $100,000 per $XRP makes sense to me too 😎



Do you believe this too?pic.twitter.com/8mT057mE2q — Ripple Pundit (@RipplePundit) August 7, 2025

Con questa certezza legale, XRP diventa una risposta chiara alla domanda su quale criptovaluta gli investitori dovrebbero comprare ora. La combinazione di un caso d’uso comprovato nei pagamenti internazionali e la fine del rischio regolamentare negli Stati Uniti crea un’opportunità unica.

Obiettivi di prezzo per XRP nel 2025 e 2026

Gli analisti crypto sono molto più ottimisti sul potenziale di prezzo di XRP per il resto del 2025:

Breve termine (Q3 2025): molti esperti vedono un target realistico tra 10 e 15 dollari nel terzo trimestre del 2025, un aumento di oltre il 200% rispetto ai livelli attuali intorno a 3,35 dollari.

molti esperti vedono un target realistico tra 10 e 15 dollari nel terzo trimestre del 2025, un aumento di oltre il 200% rispetto ai livelli attuali intorno a 3,35 dollari. Medio termine (Q4 2025): alcune previsioni rialziste puntano a 15-25 dollari entro la fine del 2025, soprattutto se XRP beneficerà della generale bull run prevista nel quarto trimestre del 2025.

alcune previsioni rialziste puntano a 15-25 dollari entro la fine del 2025, soprattutto se XRP beneficerà della generale bull run prevista nel quarto trimestre del 2025. Lungo termine (2026): le previsioni più ottimistiche superano i 100 dollari, nel caso in cui XRP venga completamente integrato nel sistema finanziario tradizionale. Con gli sviluppi attuali, gli investitori crypto devono prendere questa possibilità seriamente in considerazione.

Impatto sul mercato crypto più ampio

La fine definitiva della causa XRP ha anche implicazioni più ampie per altre altcoin sotto pressione regolamentare. Questo risultato crea un precedente che altri progetti crypto potrebbero utilizzare nelle loro procedure legali con le autorità di controllo americane.

Per i trader alla ricerca della prossima grande opportunità, strumenti avanzati possono aiutare a sfruttare al meglio la volatilità di mercato. Best Wallet offre un tracker di wallet completo e un’interfaccia di trading ideale per monitorare XRP e altcoin emergenti. Con aggiornamenti dei prezzi in tempo reale e strumenti avanzati di analisi, gli utenti possono identificare i momenti migliori per entrare e uscire dal mercato, massimizzando i profitti durante questa storica rally.