Previsione prezzo: un breakout potrebbe spingere XRP oltre i $3,6

In caso di un breakout, XRP potrebbe salire verso i 3,6 dollari nei prossimi giorni e poi raggiungere vette ancora più elevate.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 27, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Gli Exchange Traded Funds (ETF) spot basati su XRP dovranno attendere ancora del tempo per essere approvati negli Stati Uniti, dato che è ancora in corso lo shutdown del governo statunitense.

L’unico fondo spot su XRP sul mercato ha già superato i 100 milioni di dollari in asset under management (AUM), cosa che potrebbe favorire un movimento rialzista per l’asset crypto.

L’interesse istituzionale rimane forte

Lo shutdown del governo statunitense sta entrando nel suo 26° giorno e sta avendo ripercussioni nel settore crypto. La Securities and Exchange Commission (SEC) americana sta operando con un organico ridotto, causando ritardi sui verdetti relativi ai fondi spot.

Secondo Xaif Crypto, trader crypto seguitissimo su X, l’ente regolatore borsistico ha spostato la scadenza per diversi ETF spot basati su XRP al 14 novembre, a causa dell’attuale situazione di stallo.

🚨UPDATE: All Spot $XRP ETF decisions have been postponed ⚠️



The SEC’s review process is frozen due to the ongoing U.S. government shutdown



Franklin’s XRP ETF new deadline Nov 14,



New deadlines now expected mid–to–late November once the SEC resumes operations. pic.twitter.com/WmsO6peSh4 — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) October 26, 2025

Anche se la SEC sta tardando l’ok, l’interesse per il progetto è ancora forte e lo confermano i numeri dell‘ETF spot firmato REX-Osprey. Il fondo, che scambia col ticker XRPR, ha accumulato più di 100 milioni di dollari in asset under management (AUM).

XRP potrebbe crollare a $2 o registrare un rally esplosivo

Il volume di trading ha segnato un + 22% quando il token di Ripple ha superato la soglia dei 2,6 dollari.

Attualmente, l’asset crypto si trova in prossimità di una forte resistenza tecnica, dove convergono la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni e una trend line, che in passato ha agito da supporto.

Se l’asset non dovesse superare la soglia dei 2,8 dollari potrebbe registrare un altro ribasso e scivolare verso la soglia dei 2 dollari.

Analisi del prezzo di XRP. Fonte: TradingView

In caso di un breakout, XRP potrebbe salire verso i 3,6 dollari nei prossimi giorni e poi raggiungere vette ancora più elevate. A spingere ulteriormente l’asset verso nuovi massimi potrebbe essere l’approvazione dei fondi spot da parte della SEC.

Alternativa a XRP

L’attenzione degli investitori non è solo su XRP. La prevendita di Bitcoin Hyper sta continuando ad attirare capitali. Finora ha raccolto più di 24 milioni di dollari e si sta avvicinando a un nuovo traguardo.

Il progetto sta sviluppando un layer 2 basato sulla blockchain di Bitcoin che si basa sulla Solana Virtual Machine (SVM) per ridurre le fees di transazione ed eliminare il limite di throughput di BTC, attualmente pari a 7 transazioni al secondo.

Il layer 2 mira a creare l’ambiente perfetto per lanciare applicazioni decentralizzate (dApp) e meme coin. Le due chain sono collegate da un bridge, che bloccherà i BTC nella mainnet e rilascerà una versione wrapped del token in Bitcoin Hyper, necessaria per accedere alle dApp.

Il token nativo HYPER serve per partecipare alla governance e pagare le fees di transazione. Inoltre, i titolari lo possono mettere in staking fin da subito per ottenere un reddito passivo.

Per partecipare alla prevendita, basta visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, collegare il wallet crypto e comprare il token $HYPER con USDT, SOL o con carte di credito. HYPER è anche presente nella sezione “Upcoming tokens” di Best Wallet.



