L’ETF XRPR supera i $100 milioni. Il token di Ripple pronto a nuovi record?

La popolarità di XRP continua a crescere negli Stati Uniti, con il primo fondo negoziato in borsa (ETF) che offre esposizione diretta al token di Ripple che ha superato un traguardo significativo. Il REX-Osprey XRP ETF (ticker: XRPR) – lanciato il 18 settembre 2025 – ha rapidamente superato 100,89 milioni di dollari in asset under management (AUM), secondo i dati forniti dall’emittente REX Shares.

Il successo del fondo riflette un crescente interesse da parte degli investitori per prodotti crypto diversificati, che vanno oltre i tradizionali Bitcoin ed Ethereum.

“L’ETF XRPR rappresenta un punto di riferimento per gli investitori istituzionali e retail che vogliono accedere direttamente al mercato di XRP senza dover acquistare il token sui mercati spot,” ha commentato un analista del settore.

Un segnale di maturità per il mercato degli ETF cripto

Il lancio del REX-Osprey XRP ETF ha segnato un momento importante per l’ecosistema XRP negli Stati Uniti. Sebbene gli ETF spot basati su XRP debbano ancora ricevere l’approvazione ufficiale dalla SEC, la rapida crescita del fondo indica che la domanda per prodotti finanziari legati al token di Ripple è in forte espansione. Questa tendenza conferma l’interesse degli investitori per soluzioni che offrano esposizione diretta a token digitali regolamentati in modo trasparente, senza la necessità di gestire chiavi private o wallet digitali.

Il fondo XRPR opera sotto una struttura che si differenzia dagli ETF tradizionali approvati dalla SEC ma offre comunque ai partecipanti un accesso al mercato spot di XRP con un livello di sicurezza e trasparenza superiore rispetto all’acquisto diretto sulle piattaforme di exchange.

Cresce l’interesse istituzionale per XRP

I dati di mercato provenienti dal CME Group suggeriscono che l’appetito istituzionale per XRP sta guadagnando slancio. Dal lancio dei contratti futures su XRP e Micro XRP a maggio 2025, sono stati scambiati oltre 567.000 contratti, per un volume complessivo di circa 26,9 miliardi di dollari. Questi numeri indicano che grandi investitori e gestori patrimoniali stanno iniziando a considerare XRP come un’opzione valida per la diversificazione del portafoglio, nonché come strumento potenzialmente utile per strategie di trading sofisticate.

Fonte: Google Finanza

Il prezzo di XRP ha seguito un trend positivo: nelle ultime 24 ore, il token ha registrato un leggero aumento a 2,62 dollari, portando la sua capitalizzazione complessiva a circa 157,8 miliardi di dollari. Questo rialzo testimonia una crescente fiducia degli investitori nella solidità del token e nella sua capacità di mantenere rilevanza anche in un mercato crypto sempre più competitivo.

L’importanza del primo fondo USA dedicato a XRP

Il REX-Osprey XRP ETF rappresenta il primo fondo basato negli Stati Uniti a fornire esposizione diretta a XRP spot, pur operando con un modello innovativo rispetto agli ETF tradizionali. La struttura permette agli investitori di ottenere benefici simili a quelli di un ETF regolamentato, senza tuttavia attendere il via libera formale della SEC.

Questo successo precoce non solo segnala una forte domanda di XRP da parte di investitori retail e istituzionali, ma apre anche la strada a future soluzioni regolamentate che potrebbero attirare capitali ancora maggiori. Molti esperti del settore ritengono che, una volta ottenuta l’approvazione ufficiale, gli ETF spot su XRP potrebbero diventare tra i prodotti più richiesti nel panorama crypto statunitense.

Verso un futuro di maggiore accessibilità

Il superamento della soglia dei 100 milioni di dollari a poche settimane dal lancio riflette la crescente maturità del mercato degli asset digitali. Prodotti come XRPR consentono agli investitori di partecipare al mercato di XRP senza dover affrontare le complessità tecniche dell’acquisto e della gestione diretta dei token, offrendo al contempo quel livello di trasparenza che i fondi tradizionali sanno garantire.

Con l’espansione dell’offerta di strumenti finanziari regolamentati legati a XRP, il token di Ripple potrebbe consolidare la sua posizione non solo come mezzo di pagamento digitale, ma anche come asset di investimento istituzionale. Il successo iniziale del REX-Osprey XRP ETF dimostra che la domanda di prodotti crypto innovativi negli Stati Uniti è reale e in continua crescita, ponendo XRP al centro dell’attenzione di trader, investitori e regolatori.