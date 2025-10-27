XRP guadagna slancio: i compratori si preparano a un breakout tecnico decisivo

Il prezzo di XRP ha mostrato un rinnovato slancio rialzista nelle ultime ore, formando una solida base sopra quota 2,320 $ e avviando un nuovo movimento al rialzo, in linea con l’andamento positivo di Bitcoin ed Ethereum.

Gli acquirenti sono riusciti a spingere il prezzo oltre le resistenze chiave a 2,380 $ e 2,450 $, con un picco intraday a 2,668 $, prima di entrare in una fase di consolidamento sopra il livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6% (dalla discesa tra 2,327 $ e 2,668 $).

Attualmente, XRP viene scambiato leggermente attorno ai 2,60 $ e mantiene una configurazione tecnica positiva, sostenuta da una trendline rialzista con supporto a 2,580 $ sul grafico orario di XRP/USD.

Fonte: XRP/USD su TradingView.com

Possibili scenari rialzisti

Se il momentum dovesse proseguire, la prima resistenza chiave si trova a 2,660 $, seguita da un livello critico a 2,680 $. Un breakout deciso sopra quest’area potrebbe aprire la strada a un test di 2,750 $, con estensioni potenziali verso 2,80 $ e successivamente 2,920 $.

In caso di superamento dei 2,950 $, gli analisti tecnici ritengono che XRP potrebbe entrare in una fase di rally accelerato, con obiettivi più ambiziosi sul medio termine.

Zone di supporto da monitorare

Nel caso in cui XRP non riuscisse a superare la resistenza dei 2,680 $, potrebbe verificarsi una nuova correzione di breve termine. Il primo supporto rilevante è situato a 2,60 $, seguito da un livello chiave a 2,580 $.

Una rottura al ribasso sotto 2,580 $ potrebbe spingere il prezzo verso i 2,50 $, corrispondenti al livello del 50% di ritracciamento Fibonacci del recente movimento rialzista. Il supporto successivo si trova in area 2,450 $, oltre la quale la pressione ribassista potrebbe intensificarsi fino a 2,40 $.

📈 Indicatori tecnici

MACD (grafico orario) → in progressivo rafforzamento nella zona positiva, segnale di un momentum rialzista in crescita.

→ in progressivo rafforzamento nella zona positiva, segnale di un momentum rialzista in crescita. RSI (Relative Strength Index) → attualmente sopra quota 50 , a indicare prevalenza di compratori nel breve periodo.

→ attualmente sopra quota , a indicare prevalenza di compratori nel breve periodo. Supporti principali: 2,60 $ e 2,580 $.

2,60 $ e 2,580 $. Resistenze principali: 2,660 $ e 2,680 $.

In sintesi, XRP sta attraversando una fase tecnica favorevole, con volumi in aumento e una struttura grafica che lascia intravedere la possibilità di un breakout sopra i 2,68 $. Detto questo, la tenuta dei supporti a 2,58 $ rimane fondamentale per mantenere intatto lo scenario rialzista. Gli investitori restano dunque in attesa di conferme ma il sentiment generale sul mercato di XRP appare decisamente più positivo rispetto alle settimane precedenti.

