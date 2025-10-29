BTC $110,131.76 -2.26%
ETH $3,899.80 -2.05%
SOL $194.45 0.23%
SHIB $0.000010 0.26%
BNB $1,107.13 0.36%
DOGE $0.19 -0.70%
XRP $2.55 -2.28%
PEPE $0.0000070 0.76%
Cryptonews Previsione Prezzi

Previsione prezzo: Solana riprenderà slancio?

SOL Solana
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Solana continua a rimanere tinta di rosso. Al momento sta scambiando intorno ai 194 dollari con un calo di circa il 2% nelle ultime 24 ore.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Gaia Tommasi
Autore
Gaia Tommasi
Informazioni sull'autore

Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia...

Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Dichiarazione di responsabilità: Il testo seguente è un articolo pubblicitario che non fa parte dei contenuti editoriali di Cryptonews.com. Sebbene sia stato sottoposto a revisione editoriale per garantirne la qualità e la rilevanza, potrebbe non riflettere le opinioni di Cryptonews.com ed è chiaramente distinto dal nostro contenuto editoriale indipendente.
Previsione prezzo Solana

Solana rimane sotto pressione nonostante le novità positive. Western Union ha annunciato l’ingresso nel settore delle stablecoin, scegliendo proprio la blockchain di SOL per la sua velocità e i costi ridotti.

La nuova stablecoin si chiamerà U.S. Dollar Payment Token (USDPT). Sarà “peggata” al dollaro ed emessa da Anchorage Digital Bank, istituto statunitense che curerà anche la custodia dei token, garantendo piena conformità alle normative vigenti.

L’iniziativa comprende anche il lancio del Digital Asset Network, una rete progettata per connettere utenti, wallet e partner di pagamento. L’obiettivo è semplificare l’invio, la ricezione e la spesa di denaro in tutto il mondo.

Collegando la blockchain alla finanza tradizionale, Western Union punta a rendere i pagamenti internazionali più rapidi ed economici.

Come accennato, la società ha scelto la chain di Solana per la sua scalabilità ed efficienza, elementi chiave per sostenere i volumi di transazioni che Western Union gestisce ogni giorno.

Secondo il CEO Devin McGranahan, la collaborazione con Solana e Anchorage Digital rafforza le prospettive dei pagamenti digitali internazionali, mantenendo piena conformità alle leggi e ai requisiti di sicurezza.

Il debutto della stablecoin USDPT è previsto per la prima metà del 2026 e verrà distribuita attraverso piattaforme partner selezionate.

La nuova infrastruttura potrebbe attrarre anche aziende alla ricerca di sistemi affidabili e a basso costo per i pagamenti transfrontalieri.

Solana riprenderà slancio?

Solana continua a rimanere tinta di rosso. Al momento sta scambiando intorno ai 194 dollari con un calo di circa il 2% nelle ultime 24 ore.

L’analista crypto MartyParty ha notato che sul grafico dell’altcoin si è formato un pattern a doppio minimo nel range tra 167 e 175 dollari, che di solito indica un rinnovato momentum rialzista.

La resistenza dell’altcoin si trova intorno ai 210 dollari. Se riuscisse a riprendere slancio e sfondarla, l’analista stima obiettivi di prezzo tra i 252 dollari e i 258 dollari.

Alternativa a Solana

Visto l’andamento di SOL, molti trader stanno puntando su altre altcoin, come Bitcoin Hyper. Il progetto è in piena prevendita e sta sviluppando un layer 2 su Bitcoin che riesce a superare i limiti della mainnet.

Le due chain sono collegate da un bridge, che permette di bloccare i BTC e rilasciare la versione wrapped sul layer 2 in modo da essere utilizzato nell’ecosistema di Bitcoin Hyper.

Le transazioni sono molto rapide e i costi ridotti rispetto alla blockchain di Bitcoin. Il token nativo serve per pagare le fees e votare sulle decisioni chiave del progetto. Durante la presale è possibile metterlo in staking per ottenere un reddito passivo.

HYPER può essere acquistato con SOL, ETH, USDT, USDC, BNB e anche con carta nel sito della prevendita. Inoltre, è presente anche nella sezione “Upcoming Tokens” nell’app di Best Wallet.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$3,979,234,283,108
1.97

Altri articoli in evidenza

Sponsorizzati
Il Layer-2 Bitcoin Hyper sale a 25,21 milioni di dollari
2025-10-29 18:00:00
News
Previsione prezzo: XRP supera BNB e si riprende il quarto posto
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-10-29 17:02:00
Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia NFT ha incominciato a studiare questa nuova tecnologia collaborando con diverse aziende in ambito Blockchain e Metaverso.
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo