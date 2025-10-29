Previsione prezzo: Solana riprenderà slancio?

Solana continua a rimanere tinta di rosso. Al momento sta scambiando intorno ai 194 dollari con un calo di circa il 2% nelle ultime 24 ore.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 29, 2025

Dichiarazione di responsabilità: Il testo seguente è un articolo pubblicitario che non fa parte dei contenuti editoriali di Cryptonews.com. Sebbene sia stato sottoposto a revisione editoriale per garantirne la qualità e la rilevanza, potrebbe non riflettere le opinioni di Cryptonews.com ed è chiaramente distinto dal nostro contenuto editoriale indipendente.

Solana rimane sotto pressione nonostante le novità positive. Western Union ha annunciato l’ingresso nel settore delle stablecoin, scegliendo proprio la blockchain di SOL per la sua velocità e i costi ridotti.

La nuova stablecoin si chiamerà U.S. Dollar Payment Token (USDPT). Sarà “peggata” al dollaro ed emessa da Anchorage Digital Bank, istituto statunitense che curerà anche la custodia dei token, garantendo piena conformità alle normative vigenti.

L’iniziativa comprende anche il lancio del Digital Asset Network, una rete progettata per connettere utenti, wallet e partner di pagamento. L’obiettivo è semplificare l’invio, la ricezione e la spesa di denaro in tutto il mondo.

Collegando la blockchain alla finanza tradizionale, Western Union punta a rendere i pagamenti internazionali più rapidi ed economici.

Come accennato, la società ha scelto la chain di Solana per la sua scalabilità ed efficienza, elementi chiave per sostenere i volumi di transazioni che Western Union gestisce ogni giorno.

Secondo il CEO Devin McGranahan, la collaborazione con Solana e Anchorage Digital rafforza le prospettive dei pagamenti digitali internazionali, mantenendo piena conformità alle leggi e ai requisiti di sicurezza.

Il debutto della stablecoin USDPT è previsto per la prima metà del 2026 e verrà distribuita attraverso piattaforme partner selezionate.

La nuova infrastruttura potrebbe attrarre anche aziende alla ricerca di sistemi affidabili e a basso costo per i pagamenti transfrontalieri.

Solana riprenderà slancio?

Solana continua a rimanere tinta di rosso. Al momento sta scambiando intorno ai 194 dollari con un calo di circa il 2% nelle ultime 24 ore.

L’analista crypto MartyParty ha notato che sul grafico dell’altcoin si è formato un pattern a doppio minimo nel range tra 167 e 175 dollari, che di solito indica un rinnovato momentum rialzista.

La resistenza dell’altcoin si trova intorno ai 210 dollari. Se riuscisse a riprendere slancio e sfondarla, l’analista stima obiettivi di prezzo tra i 252 dollari e i 258 dollari.

Alternativa a Solana

Visto l’andamento di SOL, molti trader stanno puntando su altre altcoin, come Bitcoin Hyper. Il progetto è in piena prevendita e sta sviluppando un layer 2 su Bitcoin che riesce a superare i limiti della mainnet.

Le due chain sono collegate da un bridge, che permette di bloccare i BTC e rilasciare la versione wrapped sul layer 2 in modo da essere utilizzato nell’ecosistema di Bitcoin Hyper.

Le transazioni sono molto rapide e i costi ridotti rispetto alla blockchain di Bitcoin. Il token nativo serve per pagare le fees e votare sulle decisioni chiave del progetto. Durante la presale è possibile metterlo in staking per ottenere un reddito passivo.

HYPER può essere acquistato con SOL, ETH, USDT, USDC, BNB e anche con carta nel sito della prevendita. Inoltre, è presente anche nella sezione “Upcoming Tokens” nell’app di Best Wallet.