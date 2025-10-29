La stablecoin di Western Union è in arrivo su Solana

L'azienda ha scelto Solana per le sue commissioni basse e la sua velocità, con l'obiettivo di ridurre i ritardi nelle rimesse e migliorare la trasparenza nei trasferimenti di denaro a livello globale.

La società di servizi finanziari Western Union ha in programma di lanciare una stablecoin denominata in USD su Solana, aprendo così un nuovo canale per i suoi clienti globali per trasferire denaro con commissioni più basse e transazioni più veloci.

L’azienda, che ha costruito la prima linea telegrafica transcontinentale nel 1861, sta riorganizzando la sua rete per l’era digitale, dove le transazioni vengono completate in pochi secondi e funzionano 24 ore su 24.

In una dichiarazione rilasciata martedì 28 ottobre, Western Union ha affermato che il lancio del suo US Dollar Payment Token (USDPT) è previsto per la prima metà del 2026, la stablecoin sarà emessa da Anchorage Digital Bank.

Inoltre, Western Union ha affermato che gli utenti accederanno all’asset attraverso exchange partner, per poi inviare valore a livello internazionale senza essere esposti alle fluttuazioni delle valute locali e alle strozzature bancarie.

Western Union punta sulla blockchain per ridurre i costi delle rimesse globali

I dirigenti hanno definito questa iniziativa come un ritorno alle origini dell’azienda, ovvero collegare le persone attraverso la tecnologia, ma con nuovi mezzi.

Il presidente e amministratore delegato di Western Union, Devin McGranahan, ha indicato che il passaggio alle risorse digitali rappresenta il prossimo capitolo di un impegno che dura da 175 anni, finalizzato a rendere il trasferimento di denaro più semplice e affidabile.

Solana offre al progetto un throughput elevato e commissioni basse, fattori fondamentali nelle rimesse, dove ogni centesimo conta. Affidandosi a una catena pubblica, Western Union mira a ridurre il divario tra l’istruzione di invio del cliente e i fondi utilizzabili dal destinatario, migliorando al contempo la trasparenza per la conformità e la riconciliazione.

Se l’adozione aumenterà, l’azienda potrebbe accelerare l’uso delle stablecoin nei pagamenti tradizionali.

Le stablecoin hanno già un valore di mercato di centinaia di miliardi, ma gran parte di quel volume rimane all’interno delle sedi di negoziazione. Una pipeline Western Union consentirebbe di utilizzare i dollari tokenizzati nei trasferimenti quotidiani, nel pagamento delle bollette e nel commercio transfrontaliero.

Le società di pagamenti globali fanno a gara per accorciare i cicli di regolamento con i dollari on-chain

Come accennato in precedenza, Anchorage Digital Bank fungerà da emittente, introducendo un quadro normativo federale per la custodia e la gestione delle riserve.

Gli sviluppi politici hanno incoraggiato gli emittenti a detenere riserve in contanti e titoli del Tesoro a breve termine, al fine di sostenere la stabilità dei prezzi e il rimborso.

La concorrenza si sta intensificando. PayPal ha introdotto una stablecoin in dollari con Paxos nel 2023 e l’ha integrata nella sua app di rimesse. MoneyGram ha lanciato un wallet per ricevere e detenere USDC. Le reti guidate dalle banche stanno testando i pagamenti in stablecoin per i trasferimenti internazionali, cercando di comprimere i cicli di regolamento e ridurre la dipendenza dalle banche corrispondenti.

Le partnership con i wallet consentiranno ai non clienti di convertire i token in valuta locale

Western Union sta anche costruendo una rete di asset digitali con i fornitori di wallet, in modo che i non clienti possano convertire i token in valuta locale attraverso la sua rete di vendita al dettaglio. Questo approccio mira a collegare il valore on-chain con l’accesso al cash-out nei mercati in cui la penetrazione bancaria è bassa e il contante rimane dominante.

L’azienda ha sperimentato la blockchain nella propria tesoreria per spostare i fondi più rapidamente ed eludere i tagli legacy. Oggi i bonifici transfrontalieri possono richiedere giorni e comportare un rallentamento del capitale circolante. Un dollaro tokenizzato che può essere convertito in denaro bancario su richiesta potrebbe semplificare la gestione della liquidità tra i diversi fusi orari.