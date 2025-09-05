Previsione prezzo Ethereum: il breakout potrebbe riaccendere la corsa

L’asset sta consolidando in un range ristretto e, in caso di rottura della resistenza, potrebbe puntare nuovamente ai massimi.

La seconda crypto per market cap si sta muovendo da settimane dentro a un range ristretto. La resistenza per Ethereum si trova attorno ai 4.660 dollari, mentre il supporto rimane vicino ai 4.210 dollari.

Per il momento l’asset sta seguendo un trading laterale e molti si chiedono se potrebbe sfondare il range e riprendere la corsa verso nuovi massimi nei prossimi giorni.

Ethereum potrebbe ripartire?

Dopo aver segnato un nuovo massimo ad agosto, Ethereum si sta muovendo in un canale orizzontale, una tipica fase di consolidamento. L’asset sta oscillando tra due livelli fissi senza una direzione chiara.

Solitamente quando un asset rimane in maniera prolungata in questa fase, spesso registra movimenti di prezzo improvvisi e sfonda la resistenza.

Si tratta di una dinamica che attira l’attenzione sia dei rialzisti che dei ribassisti.

Ethereum si sta avvicinando a un’area piena di stop loss e leve

Secondo i dati della piattaforma CoinGlass, sono state costruite numerosissime posizioni con leva intorno ai 4.520 dollari, creando un cluster di liquidità.

In pratica, si stanno concentrando gli ordini stop loss e potrebbero esserci delle liquidazioni. Se l’asset, spinto dalla pressione del mercato, dovesse arrivarci, potrebbe innescare un’ondata di chiusure forzate e forti volumi di trading.

Fonte: CoinGlass

Per il momento, sono più i trader che scommettono al rialzo rispetto a quelli che puntano al ribasso. Lo si vede dal rapporto long/short sui futures su ETH che è 1,01.

La differenza è minima, ma in un mercato volatile come quello crypto anche un piccolo cambio di sentiment può tradursi in forti movimenti.

Ethereum sta per registrare un breakout?

Se i rialzisti spingeranno Ethereum oltre i 4.660 dollari, il mercato potrebbe puntare subito al massimo storico di 4.957 dollari, con un potenziale rialzo del 13% dai livelli attuali.

Una rottura del supporto a 4.210 dollari potrebbe invece spingere al ribasso ETH verso i 3.626 dollari, pari a una perdita di circa il 17%.

Grafico del valore di ETH. Fonte: TradingView

Al momento l’asset è sotto pressione, ma per alcuni analisti Ethereum potrebbe persino fare un 100x. Uno dei più rialzisti è Joseph Lubin, cofondatore di Ethereum e fondatore di Consensys, secondo cui Wall Street adotterà ETH come blockchain di base sostituendo gran parte delle infrastrutture finanziarie centralizzate. In questo scenario, l’asset potrebbe non solo moltiplicarsi di 100 volte, ma persino superare Bitcoin.

Una previsione condivisa anche da Tom Lee, managing partner di Fundstrat. Lee prevede come primo obiettivo i 5.000 dollari e non esclude che arrivi a 12.000 entro fine anno.

