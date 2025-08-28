Previsione prezzo: Bitcoin punta ancora al milione

Bitcoin torna a salire. Dopo aver superato i 112.000 dollari ieri, stamattina ha riconquistato anche i 113.000 dollari.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 28, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo un inizio settimana in ribasso, il mercato crypto è tornato a colorarsi di verde, con una lieve ripresa. A trainare la spinta sono stati gli afflussi negli ETF spot.

Lunedì gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi per 219 milioni di dollari, mentre quelli su Ethereum hanno attirato ben 444 milioni di dollari, portando il totale a 663 milioni di dollari.

Gli ETF spot su Ethereum trainano la ripresa

Gli ETF su Ethereum sono tornati a registrare afflussi. Il fondo spot di Fidelity, noto col ticker FETH, ha raccolto 87,4 milioni di dollari, mentre l’Ether Mini Trust di Grayscale ha segnato un +53,2 milioni di dollari. In verde anche i fondi di Bitwise, 21Shares e Invesco. L’unico in rosso è stato l’ETHE di Grayscale, con deflussi per 29,1 milioni.

Si tratta del terzo giorno consecutivo di afflussi per gli ETF spot su Ethereum, segno che il sentiment sta migliorando. Il volume giornaliero ha superato i 3,75 miliardi di dollari, mentre il patrimonio netto ha raggiunto i 28,8 miliardi di dollari.

Afflussi netti negli ETF spot su Ethereum. Fonte: Sosovalue

Anche i fondi spot su Bitcoin hanno chiuso la giornata con afflussi netti. In testa troviamo FBTC di Fidelity, con 65,6 milioni di dollari. A seguire IBIT di BlackRock (+63,4 milioni) e ARKB di Ark 21Shares (+61,2 milioni).

I segnali positivi arrivano anche da Bitwise, VanEck e Grayscale. Nessun fondo spot su Bitcoin ha registrato deflussi. Il volume complessivo di trading ha toccato i 4,5 miliardi, mentre il totale degli asset in gestione è salito a 143,6 miliardi di dollari.

Bitcoin potrebbe registrare un altro rally?

Dopo aver riconquistato la soglia dei 112.000 dollari ieri, stamattina Bitcoin si è ripreso anche i 113.000 dollari. E le previsioni sono tornare rialziste, visto il ritorno dell’interesse istituzionale.

L’asset sta mantenendo il supporto a 111.000 dollari e anche se nel grafico relativo a 2 ore rimane dentro a un canale discendente, gli altri dati tecnici mostrano un momentum in crescita.

Grafico giornaliero di Bitcoin. Fonte: Tradingview

La domanda è forte e lo dimostra l’RSI salito al valore di 60 e il MACD tornato in positivo.

L’asset crypto sta testando la media mobile a 50 giorni, intorno ai 111.900 dollari, un livello che è stato più volte un supporto e anche una resistenza.

Se Bitcoin riuscisse a sfondare la soglia dei 116.850 dollari, potrebbe spingersi verso i 120.900 dollari.

Anche la lettura dei grafici mostra che i compratori sono tornati attivi. Le lunghe ombre sotto le candele sotto i 111.000 dollari indicano che ogni tentativo di ribasso viene respinto con decisione.

La pressione in vendita appare in calo, anche perché non sono presenti pattern ribassisti nel grafico.

Finché l’asset tocca minimi sopra i 112.000 dollari, il quadro tecnico resta positivo e potrebbe puntare verso i 124.500 dollari.

Ancora in corsa verso il traguardo del milione

Bitcoin sta quindi testando livelli tecnici cruciali. Sopra i 116.850 dollari può ancora innescare un nuovo rally, mentre sotto i 108.695 dollari rischia altri ribassi.

Intanto, gli afflussi negli ETF mostrano che le istituzioni stanno accumulando in ottica di lungo periodo. E visto il ritorno della liquidità e i segnali tecnici positivi, Bitcoin è ancora sulla strada per raggiungere le sei cifre e forse anche il milione di dollari, come previsto da diversi esperti come il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, e anche Jack Dorsey, ex CEO di Twitter.

Bitcoin Hyper porta gli smart contract nell’ecosistema di BTC

Ad aumentare la domanda di BTC potrebbero essere anche le soluzioni Layer 2 come Bitcoin Hyper, che integra la Solana Virtual Machine (SVM) per portare smart contract ultra-veloci e dApp direttamente nell’ecosistema di Bitcoin.

Combinando la sicurezza della chain di Bitcoin con il framework ad alte prestazioni di Solana, il progetto apre le porte a casi d’uso completamente nuovi, tra cui il bridging di BTC senza soluzione di continuità e lo sviluppo di dApp scalabili.

Il progetto è in fase di prevendita e ha già raccolto 12,4 milioni di dollari. Al momento il token HYPER è disponibile al prezzo di 0,012815 dollari, ma aumenterà di valore durante la prossima fase.