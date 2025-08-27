Perché il mercato crypto è in rialzo oggi?

Dopo alcune giornate di ribasso, il sentiment del mercato crypto sembra migliorato, con Bitcoin tornato sopra i 112.000 dollari

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo un inizio settimana tinto di rosso, il mercato ha registrato una lieve ripresa. Le prime 100 crypto per market cap sono tornate in verde e la capitalizzazione del mercato risalita a 3.940 miliardi di dollari.

Anche il volume di trading è in crescita e ora si attesta a 153 miliardi di dollari.

Il mercato crypto torna a colorarsi di verde

Bitcoin ha guadagnato l’1,1% ed è tornato a scambiare sopra la soglia dei 112.000 dollari, anche se rimane in rosso nei timeframe settimanale e mensili. Si tratta del rialzo più contenuto della giornata tra le prime crypto per market cap.

Ethereum ha fatto meglio: ha segnato un + 3,8% nelle ultime 24 ore e ora sta scambiando a 4.589 dollari.

La migliore tra le top è Solana, che ha registrato un balzo del 7,5% fino a 202 dollari, seguita dalla meme coin Dogecoin, in salita del 4,7% fino a 0,22 dollari.

Cronos, invece, sta continuando la sua corsa al rialzo. L’asset ha segnato un + 37,6% per il secondo giorno di fila ed è salita fino a 0,2207 dollari. Anche Hyperliquid (HYPE) ha registrato una buona performance. Nelle ultime 24 ore ha registrato un rialzo dell’11,9% e ora sta scambiando al livello di 50,22 dollari.

Per quanto riguarda le performance peggiori, spicca XDC Network (XDC), in calo dell’1,7% a 0,07867 dollari. Solo altre due crypto hanno registrato perdite superiori all’1%, mentre i ribassi degli altri asset restano marginali.

Cosa sta guidando la (lieve) ripresa del mercato crypto?

Dopo alcune giornate di ribasso, il sentiment sembra migliorato, in linea con l’andamento di Wall Street. L’indice di Fear & Greed è infatti risalito da 43 a 47.

A sostenere il rimbalzo è stato soprattutto l’afflusso negli ETF spot statunitensi: 88,2 milioni di dollari per quelli su Bitcoin e 455 milioni per gli ETF su Ethereum solo nelle ultime 48 ore.

In testa alla classifica troviamo BlackRock, con 323,05 milioni di dollari, e Fidelity, con 85,52 milioni, a conferma di un rinnovato interesse da parte degli investitori istituzionali.

Fonte: SoSoValue

Per alcuni analisti, come Przemysław Kral (CEO di zondacrypto) il calo del marcato è stata una sana correzione tecnica dopo i forti rialzi delle scorse settimane.

James Toledano, Chief Operating Officer di Unity Wallet, ha notato che l’attività sul mercato dei futures su Bitcoin è tornata su livelli record. Un dato che, secondo l’esperto, dimostra come molti trader sono ancora attivi, anche dopo la recente correzione del mercato e le vendite delle whale.

Per l’esperto il mercato resta cauto e le opzioni continuano a segnalare nervosismo. Se però Bitcoin riuscisse a mantenersi sopra i 110.000 dollari, lo slancio potrebbe riprendere.

A rafforzare questa possibilità sono il ritorno degli afflussi nei fondi spot, tornati in territorio positivo dopo giorni di deflussi. “È un segnale importante. Se il trend dovesse consolidarsi, il target dei 120.000 dollari potrebbe diventare possibile nel breve termine”, ha aggiunto Toledano.

Anche Geoffrey Kendrick, responsabile della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered, ha ribadito il suo outlook fortemente rialzista, definendo Ethereum “sottovalutato” . Continua a stimare un target di 7.500 dollari per l’asset entro fine anno.

Inoltre, prevede che le società con riserve nell’asset potrebbero arrivare presto a detenere il 10% di ETH in circolazione.

Intanto i mercati restano in attesa dei dati sull’inflazione, in particolare il PCE core (atteso per venerdì), indicatore chiave per la Federal Reserve, e dei numeri sul mercato del lavoro statunitense ( in uscita a inizio settembre).

Un rallentamento dei prezzi potrebbe rafforzare l’ipotesi di un possibile taglio dei tassi di interesse, come lasciato intendere da Powell durante il discorso di venerdì.



