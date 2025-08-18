Previsione prezzo Bitcoin: i $115.000 reggeranno o ci sarà un altro calo?

Durante la notte Bitcoin è crollato sotto la soglia dei 118.000 dollari, trascinando in rosso anche le altcoin.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 18, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin ha aperto la settimana con un forte calo. Non è riuscito a tenere la soglia dei 118.000 dollari e durante la notte è sceso fino al livello di 115.200 dollari. Anche le altcoin sono finite in rosso.

Ethereum ha interrotto il rally ed sceso del 4%, rimanendo sopra la soglia dei 4.000 dollari. XRP ha perso il 5% e non è riuscito a tenere il supporto dei 3 dollari. Solana invece ha subito la perdita più pesante: – 6%.

Grafico giornaliero di Ethereum. Fonte: CoinMarketCap

Nonostante il calo del mercato, alcuni token del segmento della finanza decentralizzata (DeFi) stanno continuando a registrare ottime performance. In particolare, Chainlink (LINK), che è salito del 14,32% dopo aver annunciato un nuovo sistema di riserva on-chain e una partnership strategica con ICE, la società madre del NYSE.

Si tratta solo di una correzione tecnica?

Il calo di Bitcoin sembra avere radici tecniche, acuite dalle prese di profitto iniziate la scorsa settimana. In soli sette giorni, il Crypto Fear & Greed Index è sceso da 70 a 60, avvicinandosi nuovamente alla zona neutra. Si tratta di un indice che riflette il sentiment del mercato basandosi su dati dei prezzi, attività sui social media e altri fattori chiave.

Il crollo di Bitcoin sotto i 118.000 dollari ha innescato una catena di liquidazioni che ha travolto l’intero mercato. In sole 24 ore, sono stati liquidati 116.598 trader per un totale di 464,3 milioni di dollari, con più di 360 milioni di dollari in posizioni long completamente spazzate via.

Ethereum è stato il più colpito, con circa 89 milioni di dollari in posizioni long liquidate. Anche Bitcoin ha subito perdite pesante, con 80 milioni di dollari in chiusure forzate. Il momento più critico si è verificato all’apertura dei mercati statunitensi, con oltre 125 milioni di dollari spazzati via in una sola ora.

😲BREAKING: Over $100m in long positions were just liquidated in the past hour!



This as Bitcoin falls below $116k & ETH below $4.3k.



Rough week ahead? pic.twitter.com/dLBeH3of4o — Coin Bureau (@coinbureau) August 18, 2025

Settimana cruciale per il mercato

Ora gli investitori sono concentrati su un possibile taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, dato che potrebbe arrivare già a settembre e innescare un nuovo rialzo dell’asset.

I prossimi giorni saranno carichi di appuntamenti chiave per comprendere le prossime decisioni della banca centrale statunitense.

Mercoledì 20 agosto verrà pubblicato il verbale della riunione del FOMC del 29-30 luglio. Il documento, che fornisce una visione più dettagliata del dibattito della Federal Reserve, offrirà ai mercati un quadro più chiaro delle dinamiche all’interno del comitato.

Il verbale verrà pubblicato esattamente tre settimane dopo la decisione di mantenere il range dei tassi d’interesse al 4,25-4,50%, votata da 9 membri a favore e 2 contrari. Il contenuto potrebbe fornire indizi sul prossimo orientamento della politica monetaria.

Per gli asset più rischiosi, come le criptovalute, questi verbali rappresentano un momento cruciale. Se dal documento dovessero emergere segnali di preoccupazione per il rallentamento della crescita economica o per un indebolimento del mercato del lavoro, i mercati potrebbero interpretare la posizione della Fed come più accomodante.

Se invece il comitato dovesse enfatizzare la persistenza dell’inflazione e l’impatto dei dazi commerciali, potrebbe rafforzarsi l’aspettativa di una politica monetaria ancora restrittiva.

L’attenzione si sposterà poi su venerdì 22 agosto, con il Simposio di Jackson Hole organizzato dalla Fed di Kansas City. L’intervento più atteso è quello del presidente Jerome Powell.

Il tema di quest’anno, “Mercati del lavoro in transizione: demografia, produttività e politica macroeconomica”, metterà in primo piano l’equilibrio tra crescita occupazionale e controllo dell’inflazione.

Gli investitori ascolteranno con attenzione ogni parola di Powell, alla ricerca di segnali sulle prossime mosse della Fed in vista della riunione di settembre

I grandi player continuano a comprare Bitcoin

Intanto i grandi player stanno continuando ad acquistare Bitcoin. Metaplanet, detta “la Strategy giapponese”, ha acquistato 775 Bitcoin durante il recente il calo, aumentando le proprie riserva a 18.888 BTC.

Inoltre, Michael Saylor di Strategy ha condiviso ieri un tweet in cui lascia intendere un nuovo acquisto di Bitcoin. Nel pomeriggio quindi potrebbe esserci aumento della pressione di acquisto spinto dalla società.

Visto il forte interesse da parte delle aziende ad inserire Bitcoin nei propri bilanci, l’asset potrebbe continuare a salire. Anche le altcoin potrebbero riprendere slancio, ma per assistere a un forte rally parabolico sarà probabilmente necessario un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.

Previsione del prezzo di Bitcoin

Attualmente Bitcoin sta testando un supporto importante a 115.000 dollari. Dopo aver perso la tenuta della media mobile a 30 giorni — che ora rappresenta una resistenza — i rialzi sembrano bloccarsi poco sopra i 117.500 dollari.

Le prossime ore potrebbero fare la differenza: se il sentiment dovesse migliorare, Bitcoin potrebbe rompere al rialzo e superare i 117.500 dollari. Altrimenti, la pressione di vendita potrebbe spingerlo sotto i 115.000 dollari.

L’indice di forza relativa (RSI) è sceso sotto il valore di 50, entrando in zona di ipervenduto. Il momentum rialzista sta quindi diminuendo e la pressione di vendita è in crescita. Se Bitcoin dovesse continuare a scendere, l’RSI potrebbe dirigersi verso 30. Da quel momento, aumenterebbe la possibilità di un recupero tecnico.

Grafico del valore di Bitcoin – Fonte: TradingView

Bitcoin Hyper, un nuovo layer 2 di Bitcoin

L’asset si sta muovendo lateralmente, mantenendosi intorno ai livelli del mese scorso. Intanto molti investitori stanno cogliendo l’occasione per puntare su nuove altcoin in vista della prossima bull run. Una di queste è Bitcoin Hyper ($HYPER).

Sta sviluppando un Layer 2 su BTC, progettato per rendere le transazioni più rapide ed economiche. Il token nativo $HYPER viene utilizzato all’interno del L2 per elaborare le transazioni e i suoi titolari potranno beneficiare di numerosi vantaggi, come partecipare alla governance. Inoltre lo possono mettere in staking, con la possibilità di ottenere un reddito passivo.

Al momento è in prevendita sul sito ufficiale di Bitcoin Hyper e finora ha raccolto 10,3 milioni di dollari.