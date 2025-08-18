Acquisti mirati sui cali di Bitcoin: la strategia di Metaplanet

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 18, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Metaplanet, conosciuta come la “MicroStrategy giapponese”, ha approfittato del recente calo del prezzo di Bitcoin e ha acquistato ulteriori 775 BTC. Grazie a questa strategia di acquisti costanti, l’azienda ha raggiunto un BTC rating di 18,67x, posizionandosi in modo solido di fronte alla volatilità della criptovaluta. Dopo aver toccato nuovi massimi storici la scorsa settimana, il prezzo di Bitcoin ha registrato una correzione superiore al 7% e attualmente trova supporto intorno ai 115.000 dollari.

Metaplanet fa “all in” su Bitcoin

Nella giornata di oggi – 18 agosto – Metaplanet ha annunciato ufficialmente un nuovo acquisto di 775 BTC, che le ha permesso di portare le proprie riserve complessive a 18.888 Bitcoin. Secondo i dati di Bitcoin Treasuries, Metaplanet è ora il settimo detentore mondiale di BTC, e si trova a un passo dal superare la società di mining Riot Platforms.

A seguito di quest’ultima acquisizione, nel 2025 la società giapponese ha registrato un rendimento annuale da Bitcoin del 480,2%. Inoltre, il prezzo medio di acquisto per BTC da parte di Metaplanet si attesta a 102.653 dollari per moneta.

Secondo quanto dichiarato da Dylan LeClair – strategist Bitcoin dell’azienda – le riserve di BTC hanno raggiunto circa 2,18 miliardi di dollari, un valore che supera di gran lunga le obbligazioni ordinarie a tasso zero in circolazione, pari a circa 120 milioni di dollari. Di conseguenza, la 19ª Serie di obbligazioni ordinarie risulta essere ipercollateralizzata di circa 18,67 volte, grazie alla copertura garantita dalle riserve in Bitcoin. In pratica, significa che il valore dei Bitcoin a garanzia delle obbligazioni è molto superiore al loro valore nominale. In questo caso, 2,18 miliardi ÷ 120 milioni ≈ 18,67, quindi per ogni dollaro di obbligazione, la società possiede quasi 19 dollari di Bitcoin a garanzia.

Metaplanet now hold ~$2.18 billion in $BTC against just ~$0.12 billion of outstanding 0% ordinary bonds.



Our 19th Series Ordinary Bonds are 18.67x over-collateralized by our BTC position (BTC Rating: 18.67x), and currently represent the sole liability within our capital… https://t.co/W6ku3SKSb0 — Dylan LeClair (@DylanLeClair_) August 18, 2025

Di conseguenza, il BTC rating dell’azienda si attesta oggi a un imponente 18,67x,. A questo proposito, LeClair ha sottolineato:

“Nella situazione attuale, il prezzo di Bitcoin dovrebbe crollare del 94,6%, fino a circa 6.200 dollari, perché il nostro NAV in BTC si allinei con le obbligazioni senior in circolazione.”

As it currently stands, the price of bitcoin would have to decline 94.6% to ~$6,200 for our $BTC NAV to match our outstanding senior bond obligations. pic.twitter.com/o7oPhZmowm — Dylan LeClair (@DylanLeClair_) August 18, 2025

Forte domanda per il titolo Metaplanet dopo un solido secondo trimestre

Il titolo Metaplanet ha registrato una forte domanda dopo aver riportato, nel secondo trimestre del 2025, i migliori risultati di sempre. Nell’ultima settimana, l’azione è risultata la più acquistata sui conti NISA, confermandosi per molti investitori come una valida scelta per ottenere esposizione a Bitcoin. Nonostante il forte interesse, però, il prezzo del titolo ha subito pressioni: nella scorsa settimana ha corretto del 17%, trovando attualmente un livello di supporto intorno a 850 yen.

Il trimestre appena concluso rappresenta il migliore nella storia della società, sostenuto da una politica di accumulazione aggressiva di Bitcoin e dal miglioramento degli indicatori finanziari. L’amministratore delegato Simon Gerovich ha sottolineato il risultato in un post su X, dichiarando: “Questo è il trimestre più forte nella storia di Metaplanet.”

I hear the disappointment in the recent pullback. It’s natural to feel that way. But what gives us conviction is the foundation we are building. Let’s review the milestones we’ve reached together, because over time fundamentals prevail. pic.twitter.com/rw3WNa2FRB — Simon Gerovich (@gerovich) August 17, 2025

Per il secondo trimestre, la società ha registrato un utile ordinario di 17,4 miliardi di yen, in netta ripresa rispetto alla perdita di 6,9 miliardi di yen del trimestre precedente. L’utile netto è salito a 11,1 miliardi di yen, a fronte di una perdita di 5,0 miliardi nello stesso periodo dell’anno scorso.

I ricavi sono aumentati del 41% trimestre su trimestre, raggiungendo 1,239 miliardi di yen, mentre l’utile lordo è cresciuto del 38% a 816 milioni di yen. Il totale degli asset è balzato del 333% a 238,2 miliardi di yen (1,61 miliardi di dollari), mentre il totale del patrimonio netto è salito del 299% a 201,0 miliardi di yen (1,36 miliardi di dollari), con un conseguente equity ratio dell’84,2%.

Correzione del prezzo di Bitcoin

Dopo aver toccato un massimo storico la scorsa settimana a 124.500 dollari, sostenuto dalle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed, Bitcoin ha subito una forte correzione del 7%, trovando attualmente supporto a quota 115.000 dollari.

L’odierna pressione di vendita è accompagnata da un incremento del 22% nei volumi giornalieri di trading, che hanno raggiunto i 57 miliardi di dollari. Secondo diversi analisti di mercato, BTC potrebbe scendere ulteriormente fino all’area di 110.000 dollari prima di tentare un rimbalzo.