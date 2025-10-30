Previsione prezzo Bitcoin: BTC stabile dopo il taglio dei tassi

Bitcoin viene scambiato al di sopra dei 108.850 dollari dopo il taglio dei tassi da parte della Fed al 4,00%.

Il miglioramento del sentiment globale nei confronti delle criptovalute e i recenti sviluppi politici e industriali non sembra aver avuto un forte impatto su Bitcoin, che conserva un orientamento ribassista. Il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve dal 4,25% al 4,00% ha aggiunto volatilità a breve termine.

Al momento della pubblicazione di questo articolo il prezzo di Bitcoin si sta mantenendo al di sopra della zona di supporto chiave a 108.900 dollari.

Il partito di opposizione tedesco sta spingendo per classificare la principale criptovaluta come bene nazionale. Nel frattempo, il miner TeraWulf, specializzato in intelligenza artificiale, ha annunciato una raccolta fondi di 500 milioni di dollari, mentre Binance ha svelato una partnership per la trasparenza con Bubblemaps.

L’opposizione tedesca spinge per il riconoscimento del Bitcoin come bene nazionale

Il più grande partito di opposizione tedesco, Alternativa per la Germania (AfD), ha proposto di riconoscere Bitcoin come bene nazionale strategico e sta esortando i responsabili politici a separarlo dalle altre criptovalute nell’ambito del quadro normativo MiCA dell’UE.

La mozione sostiene che un’eccessiva regolamentazione potrebbe soffocare l’innovazione e indebolire la posizione della Germania nella finanza digitale. Chiede il mantenimento delle esenzioni IVA, la tutela del diritto dei cittadini all’autocustodia e il mantenimento dell’esenzione fiscale di 12 mesi per i profitti in Bitcoin, una norma che attualmente avvantaggia i detentori a lungo termine.

I legislatori dell’AfD hanno anche suggerito al governo tedesco di prendere in considerazione l’aggiunta di Bitcoin alle sue riserve nazionali, analogamente a quanto fanno le banche centrali con l’oro. La proposta fa eco ai recenti dibattiti in Francia, dove i legislatori stanno spingendo per politiche più favorevoli alle criptovalute al fine di attrarre investimenti e rafforzare il settore blockchain europeo.

Gli investitori hanno interpretato questa proposta come un segno della crescente accettazione politica di Bitcoin in tutta Europa. La notizia ha sostenuto un modesto aumento dei prezzi, poiché i trader scommettono che, se la mozione dovesse ottenere sostegno a Berlino, potrebbe seguire un più ampio riconoscimento istituzionale.

TeraWulf passa dal mining di Bitcoin all’intelligenza artificiale con una raccolta fondi di 500 milioni di dollari

Il miner di Bitcoin TeraWulf prevede di raccogliere 500 milioni di dollari attraverso un’offerta di obbligazioni convertibili per costruire un nuovo data center incentrato sull’intelligenza artificiale ad Abernathy, in Texas. Le obbligazioni, con scadenza nel 2032, potrebbero aumentare di altri 75 milioni di dollari a seconda della domanda.

I fondi sosterranno il passaggio dell’azienda dal mining di Bitcoin all’infrastruttura AI, sfruttando le sue risorse energetiche e hardware esistenti per soddisfare la crescente domanda di elaborazione basata su GPU. Questo fa seguito al precedente round di finanziamento da 3 miliardi di dollari di TeraWulf con Morgan Stanley, una garanzia di 1,4 miliardi di dollari da parte di Google e un accordo di hosting da 3,7 miliardi di dollari con Fluidstack, sostenuta da Google.

Gli investitori vedono questo cambiamento come una mossa di diversificazione strategica, che rafforza la stabilità a lungo termine delle società di mining di criptovalute in un contesto di dinamiche di mercato in evoluzione. Il prezzo di Bitcoin è leggermente aumentato dopo l’annuncio, poiché i trader hanno interpretato la transizione di TeraWulf verso l’intelligenza artificiale come un segnale positivo per un più ampio adattamento del settore.

Binance e Bubblemaps uniscono le forze per smascherare l’insider trading

Binance ha stretto una partnership con la società di analisi blockchain Bubblemaps per aumentare la trasparenza e individuare l’insider trading. L’integrazione consente agli utenti del wallet Binance Web3 di visualizzare la distribuzione dei token e identificare connessioni sospette tra wallet utilizzando l’interfaccia interattiva “bubble” di Bubblemaps.

Bubblemaps, nota per aver smascherato lo scandalo dei token MELANIA da 30 milioni di dollari, semplifica l’analisi on-chain, aiutando i trader a individuare le manipolazioni di mercato e le attività di insider trading.

La collaborazione mira a rendere il trading di criptovalute più sicuro e trasparente, offrendo agli investitori una visione più chiara dei modelli di proprietà dei token. Gli operatori di mercato hanno accolto con favore questa iniziativa come un segno di miglioramento della responsabilità del settore.

Analisi tecnica di Bitcoin: i rialzisti difendono i 108.900 dollari mentre l’RSI diventa ipervenduto

La previsione sul prezzo di Bitcoin (BTC) si mantiene ribassista nonostante il prezzo attuale si mantenga intorno ai 110.000 dollari, quindi in leggero aumento rispetto a quanto riportato dal grafico sottostante di TradingView. Quest’ultimo, qualche ora fa, mostrava BTC oscillare intorno ai 108.850 dollari, mantenendosi appena sopra il supporto chiave a 108.900 dollari, che corrisponde al ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

Il livello ha agito come una zona di domanda affidabile nelle ultime settimane. L’andamento dei prezzi mostra un doppio massimo vicino a 117.700 dollari seguito da una correzione, con i rialzisti che ora difendono il limite inferiore del canale ascendente dall’inizio di ottobre.

Grafico del prezzo di Bitcoin – Fonte: TradingView

Le molteplici ombre lunghe sul grafico a 4 ore segnalano un aggressivo acquisto sui ribassi, anche se la media mobile a 50 giorni si sta appiattendo. L’RSI vicino a 31 indica condizioni di ipervenduto, spesso precursore di un rimbalzo tecnico.

Una chiusura giornaliera sopra i 110.700 dollari potrebbe innescare una ripresa verso i 112.200-114.950 dollari, mentre un breakdown al di sotto dei 108.900 dollari potrebbe esporre i 106.100-103.500 dollari. I trader preferiscono posizioni lunghe sopra i 109.000 dollari, con obiettivo 114.950 dollari, poiché il momentum di ipervenduto suggerisce un potenziale rimbalzo a novembre.

Bitcoin Hyper: la prossima evoluzione di Bitcoin su Solana?

Il progetto Bitcoin Hyper (HYPER) sta portando una nuova fase nell’ecosistema Bitcoin. Mentre BTC rimane il gold standard per la sicurezza, Bitcoin Hyper aggiunge ciò che gli è sempre mancato: la velocità di Solana.

Costruito come il primo Layer 2 nativo di Bitcoin alimentato dalla Solana Virtual Machine (SVM), unisce la stabilità di Bitcoin al framework ad alte prestazioni di Solana. Il risultato: contratti intelligenti velocissimi e a basso costo, app decentralizzate e persino la creazione di meme coin, il tutto protetto dalla sicurezza di Bitcoin.

Fonte: Bitcoin Hyper

Verificato da Coinsult, il progetto pone l’accento sulla fiducia e sulla scalabilità man mano che cresce l’adozione. E lo slancio è già forte. La prevendita ha superato i 25,2 milioni di dollari, con token al prezzo di soli 0,013195 dollari prima del prossimo aumento.

Con l’aumento dell’attività di Bitcoin e della domanda di app efficienti basate su BTC, Bitcoin Hyper si distingue come il ponte che unisce due dei più grandi ecosistemi crittografici. Se Bitcoin ha costruito le fondamenta, Bitcoin Hyper potrebbe renderlo veloce, flessibile e divertente.