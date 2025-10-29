La Francia respinge l’euro digitale e adotta Bitcoin

Il parlamentare Éric Ciotti sta spingendo affinché la Francia rifiuti l'euro digitale centralizzato della BCE e costruisca invece il proprio futuro su una riserva strategica di 420.000 BTC.

La Francia ha compiuto un passo coraggioso che potrebbe ridefinire l’orientamento monetario dell’Europa. I legislatori dell’Assemblea Nazionale hanno presentato una proposta di risoluzione che si oppone all’introduzione dell’euro digitale proposto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e approva invece come alternative l’adozione di Bitcoin e l’uso di stablecoin in euro.

La proposta, presentata il 22 ottobre 2025 dal deputato Éric Ciotti e dai membri dell’Unione della Destra per la Repubblica (UDR), invita il governo francese a respingere il progetto di regolamento della Commissione Europea che istituisce un euro digitale. Mentre sollecita, invece, il sostegno alle stablecoin ancorate all’euro e auspica maggiori investimenti nazionali nelle cripto-attività.

Il piano relativo alla riserva Bitcoin della Francia è una difesa della libertà o una ribellione contro l’Europa?

Il documento, intitolato “Proposta di risoluzione europea che chiede il sostegno alla trasformazione del sistema monetario”, sostiene che le valute digitali delle banche centrali (CBDC) rappresentano una minaccia alla privacy e alla libertà economica.

Ciotti ha descritto questa iniziativa come un passo verso la protezione dei “diritti individuali fondamentali” e il mantenimento della sovranità monetaria in un’economia sempre più digitale.

I legislatori francesi hanno avvertito che una rete gestita centralmente consentirebbe alle autorità di tracciare e, potenzialmente, congelare i fondi dei cittadini. La relazione illustrativa ha paragonato il progetto della BCE allo yuan digitale cinese, suggerendo che:

“Una simile supervisione centralizzata potrebbe costituire una grave minaccia alle libertà individuali fondamentali”.

La BCE è attualmente nella fase di preparazione dell’euro digitale, iniziata nel novembre 2023 e che dovrebbe concludersi entro la fine del 2025. La valuta potrebbe entrare in circolazione intorno al 2029, secondo il membro del comitato esecutivo della BCE Piero Cipollone.

I legislatori hanno anche avvertito che l’adozione di un euro digitale potrebbe destabilizzare il sistema bancario europeo, consentendo agli utenti di trasferire i depositi direttamente alla BCE, innescando potenzialmente una “corsa agli sportelli” e concentrando il potere finanziario all’interno di un unico istituto.

La risoluzione afferma:

“Una tale concentrazione di potere sarebbe dannosa per la libertà economica e non è compito della BCE agire come una banca commerciale”.

La proposta francese definisce invece un programma radicale a favore delle criptovalute incentrato su tre aree chiave: la creazione di una riserva nazionale di Bitcoin, la promozione di stablecoin denominate in euro e il sostegno alla crescita dell’industria nazionale delle criptovalute.

Secondo il piano, la Francia istituirebbe un ente amministrativo pubblico per gestire una riserva strategica di Bitcoin pari al 2% dell’offerta totale di Bitcoin, circa 420.000 BTC, da accumulare in un periodo di sette-otto anni.

L’iniziativa mira a creare una riserva di “oro digitale nazionale” per diversificare le riserve valutarie della Francia e rafforzare la sovranità finanziaria.

Il finanziamento proverrebbe dall’energia in eccesso utilizzata per il mining pubblico, dalla conservazione dei Bitcoin sequestrati in casi legali e dall’allocazione di una parte dei risparmi dei programmi Livret A e LDDS per gli acquisti giornalieri di BTC.

La proposta introduce anche la possibilità di consentire il pagamento delle tasse in Bitcoin, previa approvazione costituzionale.

La Francia invita l’Europa a rompere la dipendenza dalle stablecoin in dollari statunitensi

Oltre a Bitcoin, la mozione mira a promuovere l’uso di stablecoin denominate in euro come alternativa ai token sostenuti dal dollaro statunitense che dominano i mercati globali.

Il documento critica la posizione restrittiva della BCE sulle stablecoin in euro e sollecita la Commissione europea a rivedere il regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) per facilitare l’emissione di stablecoin da parte delle banche e delle aziende europee.

Citando i dati del Fondo Monetario Internazionale, il rapporto rileva che il 91% della capitalizzazione globale delle stablecoin, circa 210 miliardi di dollari su 230 miliardi, è denominato in dollari statunitensi, principalmente attraverso Tether (USDT) e USD Coin (USDC) di Circle.

Grafico delle principali stablecoin in euro per capitalizzazione di mercato – Fonte: CoinGecko

Al contrario, la principale stablecoin in euro detiene solo 259 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato. La proposta sostiene che questo squilibrio rende l’Europa eccessivamente dipendente dalle aziende statunitensi e chiede politiche che consentano alle stablecoin sostenute dall’euro di competere a livello globale.

Il governatore della banca centrale francese, François Villeroy de Galhau, ha già avvertito che l’esitazione dell’Europa potrebbe aumentare la sua dipendenza dalle valute digitali non europee.

Intervenendo al Paris Fintech Forum all’inizio di questo mese, Villeroy ha affermato che le banche europee dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di stablecoin denominate in euro piuttosto che affidarsi esclusivamente a prodotti basati sul dollaro.

La risoluzione dell’UDR propone anche di allentare le norme prudenziali di Basilea, che attualmente classificano alcuni prestiti garantiti da criptovalute come ad alto rischio, con requisiti patrimoniali fino al 1.250%.

I legislatori sostengono che questa classificazione rende tali prestiti poco attraenti per le banche e chiedono una “deroga mirata” allo standard di Basilea atta a incoraggiare i prestiti garantiti dalle criptovalute.

La Francia rafforza il proprio quadro normativo sulle criptovalute in vista dell’attuazione del MiCA nel 2026

La proposta arriva in un momento cruciale per il settore delle criptovalute in Francia. L’autorità di regolamentazione finanziaria del Paese, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ha recentemente autorizzato Hexarq, filiale di BPCE, a offrire servizi di custodia e trading di criptovalute, segnando l’ingresso nel mercato di un altro importante istituto bancario.

La Francia ha anche approvato la Lightning Stock Exchange (Lise), la sua prima piattaforma azionaria completamente tokenizzata che opera nell’ambito del regime pilota della tecnologia di registro distribuito (DLT) dell’UE, dimostrando un crescente interesse nazionale per le infrastrutture finanziarie basate sulla blockchain.

Al tempo stesso, le autorità di regolamentazione francesi hanno intensificato il controllo sugli exchange di criptovalute.

L’autorità di vigilanza prudenziale, ACPR, ha condotto ispezioni antiriciclaggio su decine di aziende, tra cui Binance e Coinhouse, come parte dei preparativi per la piena attuazione del quadro MiCA in tutta l’Unione Europea entro il 2026.

Valore mensile totale ricevuto dall’area europea – Fonte: Chainalysis

Nel frattempo, il mercato europeo delle criptovalute continua a espandersi rapidamente. I dati di Chainalysis mostrano che la Francia ha elaborato 180 miliardi di dollari in transazioni in criptovalute tra luglio 2024 e giugno 2025, posizionandosi tra i mercati più attivi della regione, dietro Germania e Regno Unito.