Previsione del prezzo: la conferenza Ripple SWELL spingerà XRP verso i $10?

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 15, 2025

Dichiarazione di responsabilità: Il testo seguente è un articolo pubblicitario che non fa parte dei contenuti editoriali di Cryptonews.com. Sebbene sia stato sottoposto a revisione editoriale per garantirne la qualità e la rilevanza, potrebbe non riflettere le opinioni di Cryptonews.com ed è chiaramente distinto dal nostro contenuto editoriale indipendente.

La conferenza annuale SWELL di Ripple tornerà a New York City a novembre 2025. L’evento di quest’anno attirerà una line-up senza precedenti di leader istituzionali, il che potrebbe influenzare significativamente l’andamento del prezzo di XRP. Cerchiamo di capire perché.

Ripple SWELL porta l’élite finanziaria a New York

SWELL è senza dubbio l’evento più importante dell’anno per Ripple, ancora di più con questa edizione che ospiterà sul palco figure di spicco e manager provenienti dai settori delle criptovalute, dei pagamenti, della banca e delle politiche economiche, che si riuniranno per discutere il futuro della finanza.

Ripple Swell is our most important event of the year, and this November it returns to NYC.🗽



Swell is where leaders in crypto, payments, banking and policy come together to discuss what’s ahead for the future of finance.



Request to attend → https://t.co/Iv2tfoBKkY

Agenda →… pic.twitter.com/23obZnUauF — Ripple (@Ripple) September 12, 2025

La line-up dei relatori supera ogni aspettativa. Il CEO Brad Garlinghouse e il co-fondatore Chris Larsen rappresenteranno Ripple. Al loro fianco ci saranno, tra gli altri, Adena Friedman di Nasdaq e Carolyn Weinberg di BNY, Maxwell Stein di BlackRock, Cynthia Lo Bessette di Fidelity e Scott Lucas di J.P. Morgan.

Anche Sandy Kaul di Franklin Templeton e Ryan Rugg di Citi prenderanno parte all’evento. Inoltre, Hunter Horsley di Bitwise condividerà la sua visione. Infine, interverrà David Schwartz, ex CTO di Ripple e co-creatore del XRP Ledger.

L’adozione istituzionale guida le previsioni sul prezzo di XRP

Questa concentrazione di giganti finanziari manda un segnale importante. BlackRock, Fidelity e Franklin Templeton gestiscono insieme migliaia di miliardi di dollari: la loro presenza indica un interesse serio per la tecnologia XRP.

La partecipazione di Citi e J.P. Morgan evidenzia un interesse crescente da parte del settore bancario, conferendo a Ripple maggiore legittimità nei circuiti finanziari tradizionali. Inoltre, la partecipazione del Nasdaq sottolinea come le criptovalute stiano diventando mainstream. Questi sviluppi influenzano direttamente Ripple e la visione futura del progetto.

🚨BREAKING: The new Ripple Swell 2025 trailer has been released!



💥#XRP WILL POWER THE WORLD💥 pic.twitter.com/wwmzCXT8Wz — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) September 12, 2025

Il momentum è crescente

Le notizie su Ripple legate alla conferenza SWELL arrivano in un momento strategico, con gli analisti crypto si aspettano l’approvazione degli ETF su XRP già questo mese. Allo stesso tempo, il mercato mostra segni di ripresa dopo una fase di consolidamento.

Le partnership di Ripple con oltre 2500 istituzioni finanziarie nel mondo offrono una base solida. Parallelamente, l’azienda sta lavorando all’adozione della stablecoin RLUSD, ampliando ulteriormente il proprio ecosistema. XRP unisce fondamentali solidi a una crescente attenzione istituzionale. Inoltre, la conformità allo standard ISO 20022 consente integrazione diretta con i sistemi bancari.

Analisi del prezzo di Ripple

Nell’analisi tecnica decennale del prezzo di Ripple riportata di seguito, si osserva che la fase di consolidamento formatasi tra il 2014 e il 2017 si è ripetuta. Questa volta, tuttavia, il prezzo è rimasto “sott’acqua” per un periodo di sette anni e, dal punto di vista tecnico, sembra pronto a esplodere.

Gli esperti crypto prevedono che, dopo l’ultimo crash del mercato, che potrebbe non essere ancora del tutto terminato, durante l’altseason del 2025 XRP sarà pronto per una crescita importante. Se il pattern del 2017 dovesse ripetersi, una previsione di prezzo di $10 per XRP sarebbe conservativa.

Analisi tecnica decennale di XRP – Fonte: TradingView

Perché novembre sarà cruciale per il prezzo di Ripple

La tempistica della conferenza SWELL potrebbe avere un impatto significativo sul mercato.

Gli investitori istituzionali spesso prendono decisioni dopo grandi eventi, quindi gli annunci fatti durante la conferenza potrebbero innescare movimenti di prezzo.

Gli esperti crypto osservano con attenzione questi sviluppi, poiché XRP offre una combinazione unica di tecnologia e adozione. Inoltre, la line-up dei relatori del Ripple SWELL dimostra che i grandi attori finanziari stanno guardando seriamente a Ripple.

Le prossime tre settimane, dunque, sembrano fatte apposta per offrire agli investitori tempo per posizionarsi, con la consapevolezza che il mercato crypto resta altamente volatile e occorre valutare attentamente i rischi.

Best Wallet per una conservazione sicura delle criptovalute

Mentre cresce l’interesse istituzionale verso XRP, gli investitori cercano soluzioni sicure per conservare le proprie crypto. Best Wallet offre un modo intuitivo e sicuro per custodire diverse criptovalute, combinando sicurezza e facilità d’uso.

Con il supporto multi-blockchain, consente di gestire facilmente il proprio portafoglio e fare trading con algoritmi automatizzati. Inoltre, il wallet offre accesso diretto ai lanci di nuovi token per i possessori del token Best Wallet, permettendo di non perdere opportunità legate a potenziali crypto di successo.