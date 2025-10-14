I documenti della SEC suggeriscono il lancio imminente di un ETF – XRP pronto a spiccare il volo?

L’ultima ondata di modifiche ai moduli S-1 suggerisce che siano in corso le fasi finali di preparazione per gli ETF su XRP spot, il che contribuisce in modo significativo a dare nuovo slancio alle previsioni di prezzo di XRP.

Alcune delle richieste aggiornate includono ora ticker ufficiali, un dettaglio che il cofondatore dell’ETF Institute, Nate Geraci, interpreta come segno che siamo “vicini all’approvazione”.

Another batch of S-1 amendments rolling in on spot xrp ETFs…



Bitwise, Franklin, 21Shares, WisdomTree, Grayscale, & Canary.



Several include ticker symbols.



Getting close. pic.twitter.com/TY24kTY6MI — Nate Geraci (@NateGeraci) October 10, 2025

Eric Balchunas, Senior ETF Analyst presso Bloomberg, osserva che questi moduli S-1 rappresentano l’ultimo ostacolo all’approvazione dopo l’importante modifica procedurale introdotta dalla SEC qualche settimana fa e volta ad abbreviare i tempi tecnici del processo.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

Con l’adozione da parte dell’agenzia di standard generali per l’ammissione in borsa, infatti, non è più necessario presentare le richieste 19b-4, rendendo necessario esaminare solo i moduli di registrazione S-1.

All’interno di questo quadro, XRP si qualifica come asset idoneo, accelerando il percorso verso l’approvazione e aprendo la strada a un coinvolgimento regolamentato sul mercato Spot dei TradFi statunitensi.

Previsione prezzo XRP: è questo il catalizzatore che porta l’attenzione sui $1.000?

La nuova domanda dai mercati TradFi potrebbe dare a XRP lo slancio necessario per confermare la rottura di un triangolo ascendente durato un anno. Sebbene la liquidazione di massa di questi giorni abbia vanificato la maggior parte delle configurazioni rialziste a breve termine, la struttura più ampia rimane ancora valida.

Grafico giornaliero XRP/USD: triangolo ascendente di un anno – Fonte: TradingView

Gli indicatori di momentum puntano di nuovo l’attenzione sulla possibile rottura. L’indice RSI ha invertito nettamente la rotta, dopo essere sceso nella zona di ipervenduto a 30, mentre l’istogramma MACD indica una possibile formazione di fondo al di sotto della linea di segnale, a testimonianza che i compratori stanno tornando e i venditori stanno perdendo forza.

La soglia di breakout chiave è $3,40, livello di resistenza che ha limitato il rialzo durante l’intero pattern. Una volta raggiunto il supporto, XRP potrebbe salire del 210% verso il suo obiettivo tecnico di $8.

A breve termine, i trader dovrebbero monitorare un possibile rimbalzo dalla zona di domanda a $2,70, per confermare un supporto più solido a favore di un trend rialzista sostenuto.

Guardando al futuro, un crescente coinvolgimento dei mercati TradFi USA ed eventuali tagli dei tassi statunitensi potrebbero spingere XRP verso $15 entro il 2026, con un potenziale guadagno del 500%.

Sebbene l’obiettivo di prezzo di $1.000 sia ancora lontano, questi nuovi contatti con il flusso di capitale mainstream creano una base solida per raggiungerlo nel lungo termine.

